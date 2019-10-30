Rüyada doktor görmek ne anlama gelir? Doktora gitmek yorumu

Rüyada doktor görmek; hasta kişi için derdine deva ve şifa olarak tabir edilen hayırlı bir rüyadır. Bütün kaynaklarda iyiye yorulmasa da genel olarak bu hayali gören kimse hastalık bulur şeklinde yorumlanmaktadır. Ayrıca bir başka yoruma göre başarılı bir çalışma hayatı olacağına delalet etmektedir. Ancak gece uykumuzda gördüğümüz bu hayallerin psikolojimizle ve bilinçaltımızla ilgili olduğunu da unutmamamız gerekir. Peki rüyada doktor görmek ne anlama gelir? İşte rüyada doktor görmek anlamı…

RÜYADA DOKTOR GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada doktor görmek, ilim olarak yorumlanmaktadır. Bazı kaynaklara göre ise iyi gibi gözüken ancak kötü yürekli kişilerin etrafınızda olması şeklinde de tabir edilmektedir. Öte yandan rüyada görülen doktor kişinin işlerini rahat şekilde yapamayacağına ve önüne engel çıkacağına delalet eder.

Rüyada hastane görmek:

Rüyada hastaneye gittiğini gören kişi için pek hayra alamet değildir. Rüya sahibi bu hayali görmesinin ardından ya çok kötü bir durum yaşayacaktır yada çok üzülecektir. Hatta bazı tabircilere göre ise bu o kişinin vefat edeceği günün yakın olması şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada doktora muayene olmak:

Hayatındaki sıkıntılardan en kısa sürede kurtulmak şeklinde yorumlanmaktadır. Daha fazla kazanmak ve kaliteli bir yaşam sürmeye delalet etmektedir. Bu gibi rüyalarda kişisel sorunların kolayla atlatılabileceği şeklinde yorumlanmaktadır. Aynı zamanda sorunsuz bir döneme giriş olarak yorumlanan bu rüya için sağlık problemlerinin de kolayca ortadan kalkacağı yorumu yapılmaktadır.

Rüyada doktora gittiğini görmek:

Manevi olarak huzurun artacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Kişinin içindeki sıkıntı ve stresin en kısa zamanda sona ereceğine, geçmişten gelen kötü hislerin kişinin peşini bırakacağına ve huzura ermeye delalettir. Yine bir kaynağa göre geçmişten yapılan hataların izlerinin kısa sürede son bulacağı şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada doktor kıyafeti giymek:

Kişinin ilgi duyduğu hobilere yönelip kafasını dağıtması gerektiğine ve bazı konulardaki becerilerini arttıracağına delalet etmektedir. Ayrıca rüya sahibi başarıya ulaşır ve rahata erer. Yakınında olan bir kişiden de manevi destek göreceği şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada doktor görmek psikolojik yorumu:

Genel olarak sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve sıklıkla doktora gitmek zorunda olan kimselerin gördüğü rüyalardandır. Çünkü bireyin bedensel ya da ruhsal olarak sağlığını kaybetmesi onun iç dünyasını bütünüyle olumsuz yönde etkiler. Daha önce de değindiğimiz gibi insanlar uykularında aslında hayatlarında yaşadıkları olaylardan farklı şeyler görmezler. Tabii bu olayları birebir görürler demek değildir. Yani bilinçaltı onu farklı objeler ve farklı olaylar üzerinden rüyalarına yansıtır. Özellikle bireyin hastalık ya da iyileşme sürecinde doktor, hastane, hemşire ya da ilaç gibi figürleri ve nesneleri görmesi sıkça rastlanılan bir durumdur.