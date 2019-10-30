Rüyada domuz görmek ne anlama gelir? İşte rüyada domuz görmenin anlamı

Rüya tabirleri kaynaktan kaynağa farklılık gösterse de genellikle aynı temele dayanmaktadır. Bazı kaynaklarda rüyada domuz görmek, çevrenizdeki insanların ve ailenizin desteklemediği bir evlilik yapmak şeklinde yorumlanmaktadır. Peki, rüyada domuz görmek ne anlama gelir? İşte tabiri…

RÜYADA DOMUZ GÖRMEK NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Rüyada domuz görmek, hayırlı olarak yorumlanmamaktadır. Rüya sahibinin başına gelecek bir musibet olarak ifade edilen bu rüyanın kişinin zor bir dönem yaşayacağını haber vermektedir. Vahşi bir domuzla boğuştuğunu gören bir kişinin servet ve güç sahibi olacağı şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada domuz eti yemek

Kazanılan paranın haram olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. Ayrıca bir diğer kaynağa göre akılsızlıkla yorumlanmaktadır. Domuzun üzerine bindiğini görmek ise düşmana karşı sağlanacak üstünlüktür.

Rüyada domuz öldürmek

Kişinin düşmanından er ya da geç kurtarılacağına işaret etmektedir. Domuz eti haram olduğundan rüyada görülmesi de pek hayra alamet değildir. Bir evden domuzları kovduğunu gören kişi işi varsa işinden atılır. Çoğunlukla hayırsız mal olarak yorumlanmaktadır.

Rüyada domuz yavrusu görmek

Bir başka kaynağa göre ise rüyada domuz yavrusu görmek yaşamınızda yaşayacağınız zorluklar şeklinde ifade edilmektedir. Domuz sürüsünü kovmak ve bunu başarmak ise hayatını olumlu yönde ilerleyeceğini göstermektedir. Evlenmeyi isteyen bir kişi ise rüyasında domuz görürse hayırsız bir evlilik yapacağı şeklinde rüya tabircileri tarafından yorumlanmaktadır.

Rüyada vahşi domuz görmek

Ebu Sait El Vaiz'e göre ise rüyada domuz görmek hayatınıza girecek olan yeni bir düşmana delalet etmektedir. Ayrıca Vahşi bir domuz; servet sahibi ancak faydasız bir erkek olmak şeklinde yorumlanır. Kısacası rüyada domuz görmek hayırsız olsa da domuza karşı üstünlük sağlamak düşmanları yenmeye delalet etmektedir.

Rüyada domuza bindiğini görmek

Kirmânî'nin yaptığı yoruma göre ise bir kişinin rüyasında bu hayvanı görmüş olması; o kimsenin akılsız biri olduğuna işaret etmektedir. Bir diğer yoruma göre; Kişinin rüyasında domuz görmesi, mevki sahibi birisine üstünlük taslamaktır. Bir kimsenin rüyasında domuza bindiğini görmesi; o kimsenin düşmanlarına karşı üstünlük sağlaması ve yine kişinin rüyasında bir domuz ile uğraştığını görmesi; o kimsenin alçak ve karaktersiz birisi ile karşılaşacağı şeklinde yorumlanmaktadır.

Bir domuzu öldürmek düşmanları alt etmeye, rüyanızda sürü şeklinde domuz bulduğunuzu ve sakladığınızı görmek, sizin haram şekilde para kazanacağınız şeklinde, rüyanızda evden domuzları kovmak ise işinizden ayrılmaya, delalet etmektedir. Düşmanlarınıza galip geleceğinize ve kariyerinizde üstün bir konuma yükseleceğinize delalet eder. Bir başka yoruma göre rüyasında domuza bindiğini gören kimse; o kimsenin haramdan mal kazanacağına delalet edilir.