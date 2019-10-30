Rüyada hırsızlık yapmak ne anlama gelir? Hırsızlık yapmak yorumu…

Rüyada hırsızlık yapmak, günah işlemek şeklinde yorumlanmaktadır. Aynı zamanda bazı yorumculara göre bir kişiden beddua alınması şeklinde yorumları da bulunur. Rüya sahibi yaptığı kötü davranışlar için af dilemeli ve kırdığı kişinin kalbini kazanmalıdır. Birçok kaynakta farklı yorumlansa da genel olarak yorumu kişinin işlediği günahtır. Peki, rüyada hırsızlık yapmak ne anlama gelir? Rüyada hırsızlık yapmak anlamı…

RÜYADA HIRSIZLIK YAPMAK NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Rüyada hırsızlık yapan kişi için yapılan yorumların tamamı olumsuzdur. Gerçek hayatta da oldukça kötü bir durum olması rüyada da kötü anlamda yorumlanmasında etkilidir. Ayrıca kişinin yaşadığı vicdan azabı şeklinde de yorumlanır. Bu vicdan azabının nedeni bir başka kişiden alınan beddua olarak yorumlanmaktadır.

Rüyada hırsızlık yapmak:

Çoğu kaynakta yapılan yorumlara göre kişinin ileride yapacağı bir kötülük adına yaşayacağı manevi çöküş olarak yorumlanmaktadır. Vicdan azabına bağlı olarak yaşanan bu üzüntülü dönemin sona ermesi için incitilen kişiden af dilemek en doğru adım olacaktır.

Rüyada hırsız görmek:

Rüyanda hırsız görmek, hastalık ve dert demektir. Hırsızın bir şey çaldığını görmek, katil bir insani görmeye işaret eder. Bazen de hırsız, Azrail (A.S)'a, misafirin gelmesine, gönül macerasına veya nikâh yapmak isteyen bir kimsenin geleceği anlamına da gelebilir.

Rüyada hırsızlık hilekâr ve zina yapan bir kimse ile tabir edilir. Hırsız, tavuk ve güvercin avlayan bir kimse olarak yorumlanır. Rüyada hırsızlık, gıybet eden, kötüleyen ve kendisinde bulunmayan şeyi isteyen bir kimsedir. Bazen de hırsızlık, yırtıcı ve yabani hayvan, yılan, şeytan ve nefis demektir.

Rüyada bir şey çalmak:

Rüya sahibinin rüyasında bir şey çaldığını görmesi kötü davranışlarda bulunduğu ve gerçek hayatta bunu farkında olmadığı şeklinde yorumlanır. Bu rüyanın sonucunda rüya sahibi kendi hayatını gözden geçirmeli ve nerede hata yaptığını öğrenmelidir. Ayrıca bir kişi ile menfaati için yakın olunması şeklinde de tabir edilmektedir.

Rüyada para çalmak:

Kişinin iş hayatında veya akrabaları ile ilgili bir derdinin olacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyada para çalmak, rüya sahibinin yine diğer yorumlarda olduğu gibi vicdan azabı çekeceği şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada eve hırsız girmesi:

Rüya sahibi evine hırsız girdiğini gördüyse, evinde ondan saklanan kötü bir durum olduğuna delalet etmektedir. Ayrıca yine rüyada eve hırsız girdiğini görmek, kişinin hatalı bir davranış sergilediğine ve ev halkı adına işlerin iyi gitmeyeceği şeklinde yorumlanmaktadır. Kısacası rüyada hırsız görmek ne şekilde olursa olsun rüya sahibi adına hiç de hayra alamet değildir. Kişinin hayatını gözden geçirip yaptığı hatalardan dönmesi gerektiği şeklinde yorumlanmaktadır.