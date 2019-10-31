Rüyada eşek görmek ne anlama gelir? Eşek görmek yorumu

Rüyada eşek görmek, uykusunda bu hayali gören birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Bu tip hayalleri gören kişi için tabirciler, hayatındaki sıkıntı ve problemlerin bir an önce yok olacağı ve başarılı bir yaşam süreceği anlamına geldiği söylenmektedir. Peki, rüyada eşek görmek ne anlama gelir? İşte gözlerinin güzelliğiyle bilinen rüyada eşek, yavrusu, ölüsü, eti görmek yorumu…

RÜYADA EŞEK GÖRMEK NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Rüyada eşek görmek, çoğu tabirci tarafından rüya sahibinin hayatında yaşayacağı güzellikler ve iyilikler şeklinde yorumlanmaktadır. Şansının döneceğine ve istediği başarının elde edileceği şeklinde de yorumlanmaktadır. Kısacası rüyada eşek görmek rüya sahibinin başına gelecek güzel olayların habercisidir.

Rüyada eşek yavrusu görmek:

Rüyada sıpa (eşek yavrusu) görmek kişinin müjdeli haber alacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Hatta bazı kaynaklara göre mutluluktan dökülecek göz yaşı olarak tanımlamaları da yapılmaktadır. Bir diğer tabirciye göre ise aileye katılacak olan yeni bir birey adına çok mutlu olmak olarak tabir edilir.

Rüyada eşek eti görmek:

Rüyada eşek görmek, ne kadar olumlu olsa da eşek eti görmek bir o kadar hayırsızdır. Rüyada eşeğin kesildiğini görmek işine son verileceği şeklinde yorumlanmaktadır. Ancak bazen eskiden yapılan ve işlenen günahlarla tekrar yüzleşmek şeklinde de yorumlanmaktadır.

Rüyada eşek ölüsü görmek:

Rüyada görülen eşek ölüsü , alınacak kötü habere delalet etmektedir. Hatta bazı kaynaklara göre rüya sahibi maddi ve manevi çöküntü yaşayacağı şeklinde de yorumlanmaktadır. Düzgün bir hayatın sonunda çıkacak olan bir tümsek ve pürüz olarak yorumlandığı da bilinmektedir.

Rüyada eşek sütü içmek:

Rüyada eşek sütü içmek, yaşamınızda farklı deneyimlere odaklanmak şeklinde yorumlanmaktadır. Özellikle bu daha önce hiç deneyimlemediğiniz bir durum olacağından yaşamınızda biraz bocalamanıza neden olur.

Rüyada eşeğe bindiğini görmek:

Rüya sahibi eğer rüyasında eşeğe bindiğini görüyorsa bu güzel günlerin yakın olacağı haberini taşımaktadır. Hayatındaki işlerin iyiye gideceği ve zenginlik şeklinde de yorumlanmaktadır. Bazen rüyada eşeğe binmek seyahat olarak da yorumlanır. Rüyada eşekten inmek sıkıntılı ve zor zamanlara delalet der. Maddi olarak zor duruma düşeceğinize ve paranızı har vurup harman savurmamanız gerektiğine işaret eder. Eşekten düşmekte eşekten inmekle yanı şekilde yorumlanmıştır.

Rüyada eşeğin anırdığını görmek:

Rüyada anıran eşek görmek, birçok tabirci için sizden alt kademedeki insan ya da insanlar tarafından hakarete uğrayacağınıza, iftiraya kurban gidebileceğinize işaret etmektedir.

Rüyada eşekten düştüğünü görmek:

Rüya sahibi için elindeki malların azalacağı ve yoksulluk yaşayacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Elindeki zenginliğin kıymetini bilmediğinin habercisi olarak da bilinir. Rüyada eşek aldığını görmek ise bu rüyanın tam tersine bolluk ve bereket olarak yorumlanmaktadır.

Kısacası rüyada eşek görmek hayatındaki sıkıntı ve problemlerin bir an önce yok olacağı ve başarılı bir yaşam süreceği anlamına geldiği söylenmektedir.