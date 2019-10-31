Rüyada gül görmek ne anlama gelir? Kırmızı, beyaz, sarı gül görmek yorumu

Rüyada gül görmek, gerçek hayatta görüntüsü ve kokusuyla güzel olan bu çiçek için kişi bekârsa evleneceğine, evli ise çocuğu olacağına delalet etmektedir. Özellikle gece uykuda görülen bu hayalin anlamı çiçeğin renki ve çeşidine göre değişmektedir. Peki, rüyada kırmızı, beyaz, sarı gül görmek ne anlama gelir? İşte rüyada gül görmek anlamı…

RÜYADA GÜL GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada gül görmek, rüya sahibi için hayırlı kısmet olarak yorumlanmaktadır. Hatta rüya sahibi eğer ağacının üzerinde koparılmamış gül görüyorsa bu evliliğe ve hayırlı evlat sahibi olmak şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyada genellikle gül görmek, yardımı az, vaadini tutmaz, vefasız bir erkeğe işarettir.

Rüyada gül topladığını görmek:

Rüya sahibi açısından çok iyi ve hayırdır. Gül toplamak esenlik ve bereket şeklinmde de yorumlanmaktadır. Aile içerisinde yaşanacak olan mutluluğa delalet ettiği söylenmektedir. Ayrıca yine başka bir kaynağa göre rüya sahibinin hayatındaki sorunları atlatması ve huzura kavuşması şeklinde de yorumlandığı bilinmektedir. Rüyada gül topladığını gören kimse, hayır, iyilik, sevgi ve nimete kavuşur. Henüz açılmamış gül, hamile olan kadının çocuğunun düşmesiyle tabir edilir. Bazı tabirciler gül, ayrılacak veya elden kaçırılacak kadın ve ticarete yahut devamlı olmayan ferahlık ve sevince ya da sonu ve vefası olmayan ahde işaret eder, dediler.

Rüyada gül kokladığını görmek:

Gerçek hayatta da kokusuyla herkesi mest eden bu çiçeği rüyada görmek kişinin iyi biriyle birliktelik yaşayacağına ve huzura kavuşacağına delalet etmektedir. Hayırlı bir gönül ilişkisi olarak da yorumlanmaktadır. Hayırlı kısmetini bulan kişi için evlilik olarak tabir edilir.

Rüyada solmuş gül görmek:

Rüyada solmuş gül gören kişi için uzak bir yere gideceği ve yolculuk yapacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Kişi uzun mesafede bir yere gidecek ve güzel zaman geçireceği anlamına gelse de uzun yolculukların kişiyi yorduğu da unutulmamalıdır.

Rüyada gül ağacı görmek:

Kişi rüyasında gül ağacı görürse bu hayatında yaşadığı olumsuzlukların ardından hiç beklemediği bir anda yaşayacağı mutluluk şeklinde tabir edilmektedir.

Rüyada koparılmış gül görmek:

Gülü kesilmiş ağacında görmek, üzüntü ve kederdir. Bazı tabirciler, ağacıyla olan gül, sarp ve çetin bir millete ve güç işlere işaret eder. Rüyada gül toplamak sevinçtir. Bazen de şan gül, hastalığa, kırmızı gül, güzellik ve ziynete işaret eder. Kırmızı gül, delil ve iddia edilen şeyin vuzuha kavuşmasında tabir edilir.