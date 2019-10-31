Rüyada köpek görmek: Beyaz köpek, köpek beslemek, köpek yavrusu, havlaması görmek ne demektir?

Köpek genel olarak bağlılık ve sadakati simgeler. Ancak rüyada köpek görmek yanınızda sandığınız kişilerin aslında karşınızda olduğuna bir işarettir. Köpek eğer sizi kovalıyorsa çevrenizde size birtakım problemler yaratacak insanlar olabilir. Eğer havlıyorsa rüya sahibini soğukkanlı duruşundan ötürü çevresindeki kişilerin ona yaklaşmadığına işarettir.

RÜYADA KÖPEK GÖRMEK NE DEMEKTİR?

RÜYADA KÖPEK GÖRMEK

Rüyada köpek görmek; delikanlı veya kapıda ısrar eden bir dilenciye işarettir. Aynı zamanda köpek sadakati temsil ettiğinden rüyada köpek görmek de sadakatin çokluğunu ve iyimserliği işaret eder. Köpek maddi ve manevi huzurun işareti olmakla birlikte rüyada köpek görmenin birden fazla anlamı bulunur. Bunlar da kendi içinde yorumlanabilir.

RÜYADA KÖPEK BESLEMEK

Rüyada köpek beslediğini gören kişi, gösterişi seven biri olarak tanımlanır. Süs köpeği beslemek, eşi ile arasının kötü olduğu anlamına gelir. Evde köpek beslemek genellikle güvenlik ve bir konuda yardım alacak olmaya işarettir.

RÜYADA KÖPEK YAVRUSU GÖRMEK

Köpek yavrusu sevimli bir çocuğa işarettir. Eğer rüyada görülen beyaz köpek ise bu hayırlı ve olumludur. Siyah ise tam tersi durumları işaret eder. Genel anlamda köpek yavrusu sevimli bir çocuğa işarettir.

RÜYADA KÖPEK ÖLDÜRMEK

Bu rüyayı gören kişi, düşman üzerinde başarı kazanır yani galip olur. Eğer köpekleri öldürdüğünü görürse, düşmanlarını alt edecek ve girdiği savaşı kazanacaktır. Kısacası düşman olarak yorumlanır. Eğer köpek öldürülürse düşmanlarına karşı kişi zafer kazanmış olacaktır.

RÜYADA KÖPEK HAVLAMASI

Rüyada köpek sesi, boş sese işarettir. Köpekleri havlar şekilde görmek, dedikodu yapan ve düşman kişiliği bulunan birine işaret eder. Bir köpeğin kısık sesle havladığını gören kişi kendisini alt etmek isteyen rakiplerinin yola geldiğine ve onunla anlaşacağına işarettir. Rüyasında bir köpeğin üzerine yürüdüğünü gören kişi, istemediği sözleri işitecektir.

RÜYADA KÖPEK ISIRMASI

Bu rüyayı gören kişi, yakın çevresinden bir sıkıntı ya da problem yaşayacaktır. Köpeğin kendisini ısırdığını ve elbisesini yırttığını görmek, iş yerinde rakipleri tarafından zorda kalacağı anlamına gelir. Genel olarak rüyada köpek ısırması görmek, iş hayatında zarar verecek kişilerin olduğuna işarettir.

RÜYADA KÖPEK SALDIRMASI

Bu rüyayı gören kişi birtakım işler için girişimlerde bulunacak ve başarıya ulaşacaktır. Hayallerine kavuşacağı anlamına da gelmektedir. Haberci niteliği taşır.

RÜYADA KÖPEĞE TASMA TAKMAK

Rüyada köpeğe tasma taktığını gören kişinin bazı dostlarının yardımına ihtiyacı olabileceğine işarettir.

RÜYADA KÖPEK ÖLÜSÜ GÖRMEK

Rüyada ölmüş bir köpek görmek, kişinin yaşayacağı sıkıntı ve rahatsızlıklara işaret eder. Kişiler canını sıkacak bazı işlerle uğraşmak zorunda kalacaktır.