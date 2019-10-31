Rüyada teyze görmek ne anlama gelir? Rüyada teyze oğlunu görmek manası nedir, neye işarettir?

Rüyada teyze, son derece çeşitli anlamlara sahiptir ve farklı şekillerde yorumlanır. Rüyada teyze görmek, hayra işaret eder. Öyle ki, rüya sahibi, hiç beklemediği bir anda mülk veya para ile karşı karşıya kalabilir. Ailesine bahsedemediği sorunları teyzeye açarak yardım alma manasını da taşır. Rüyada teyze oğlunu görmek ise, kişinin kurduğu işte yaşadığı maddi sorunların kısa sürede çözüm bulacağına, uzun uğraşlar sonunda büyük bir işin altından kalkacağı şeklinde tabir edilir. Öte yandan, rüyada teyze kızı görmek de da yakın zamanda büyük bir yanlış yapılacağı ve aileyle aranın bozulacağı olarak kabul görür.

RÜYADA TEYZE GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Teyze görmek, sahiplenme duygusunun güçlü olduğunu ve iş hayatında kurabilecek güzel samimi dostlukların beklediği ile tabir edilir. Teyzesini rüyasında gören kişi için onu ansızın bekleyeceği yeni bir buluşma, iş hayatında bir teşebbüs yahut yeni bir arkadaş, dost edineceği ile yorumlanır. Rüyasında teyzesinin vefatını gören kişi, hayatında yeni biri ile tanışıp ve çok vakit geçmeden dünya evine gireceklerine delalettir. Rüyasında teyze görmek tıpkı anne görmek gibidir, hayırlı, bereketli, yaşayabileceği uzun bir ömrün olduğunu ve hayatındaki amacına ulaşacağına işaret eder.

RÜYADA TEYZE KIZI GÖRMEK

Rüyasında teyzesinin kızını gören kişi için yakın zamanda bir şeylerden dolayı yaşadığınız üzüntünün olduğunu ve bunu birileriyle paylaşma ihtiyacınızın olduğu anlamına gelir.

RÜYADA TEYZE KIZINI ÖLMÜŞ GÖRMEK

Bir anda karşılaşılacak ve kişiyi şok edecek bir duruma yorulur. Hiç gerek olmadığı halde büyük sorunların yaşanacağına, zararlı bir işin ortasında kalınacağına, aşılan engellerin tekrar baş göstereceğine, haklı olunan bir olayda haksız duruma düşüleceğine ve adım atılan işte ortaya konulmuş olan çalışmanın kötü bir olayla yarıda kalacağına yorulur. Rüyada teyze kızını gülerken görmek, mutluluk verici bir olayın başlayacağına, bu vesileyle birçok kişinin mutlu olacağına, uzun yıllardan beri hayali kurulan ve bir türlü alınamayan eve sahip olunacağına ve çok mutlu ve rahat bir hayat sürüleceğine yorumlanır.

RÜYADA TEYZE OĞLUNU GÖRMEK

Rüyayı gören kişinin, kurduğu işte yaşadığı maddi sorunların kısa sürede çözüm bulacağına, uzun uğraşlar sonunda büyük bir işin altından kalkacağına, aile hayatıyla ilgili olarak çok önemli bir karar vereceğine, anlayışlı bir kısmet ile dünya evine gireceğine ve ferahlığa çıkacağına alamettir. Rüyada teyze oğlunu görmek, anne tarafından bir akrabanın girdiği işte düştüğü bir sıkıntıdan kurtulması için yardımcı olunacağına ve bu sayede aradaki bağın günden güne daha da kuvvetleneceğine işarettir.

RÜYADA TEYZE EVİNDE OLMAK

Yaşanan büyük bir aşka nazar değeceği, bu yüzden sevgililerin kısa süreli bir ayrılık yaşayacağı, ardından yaşanan olayların içinde bulunulan sıkıntının farkına varılacağı, daha sonra tekrar bir araya gelineceği, evlilik konusunda karar alınacağı ve böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için kötü ve kıskanç kişilerden uzak durulacağı anlamına gelir. Rüyada teyze evinde oturmak, yakın bir akrabadan yardım almaya, sıkıntıları bertaraf etmeye, işle ilgili adım atmaya, zararları telafi etmeye, zararlı bir alışkanlıktan kurtulmaya ve anne baba hayır duası almaya delalettir.

RÜYADA TEYZE KIZIYLA EVLENMEK

Hem aile bireylerinin hem yakın arkadaşların yardımı sayesinde kazancı birkaç kat arttıracak bir işe girileceğine, bu sayede başka işlere girmek için fırsat yaratılacağına, büyük bir proje gerçekleştirileceğine, sevilerek yapılan bir hobinin iş haline getirileceğine ve mal mülk sahibi olunacağına işarettir. Rüyada teyze kızıyla evlenip ayrılmak, rüya sahibinin, sevdiği kişilerin pek tasvip etmediği bir konuyla ilgili olarak bir yola çıkacağına, bu yolda birçok fırsatçı ve üçkağıtçı kişi ile muhatap olacağına, daha sonra yaşadığı bazı şeylerden ötürü pişman olacağına ve gittiği yoldan döneceğine yorumlanır.

RÜYADA TEYZE EVİ GÖRMEK

İstenmeyen bir durumun yaşanmasına engel olmak için önlem almaya, hayırlı iş fırsatları elde etmeye, sıkıntıları aşmaya ve bol kazançlı bir dönem geçirmeye yorulur. Rüyada teyze evi görmek ve yakmak, tatsızlık yaşanan bir kişinin haksızlığı ispat edilmeden yalnız bırakılacağına ve bir daha aranmayacağına işaret eder.