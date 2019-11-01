Rüyada çanta görmek: Boş ya da dolu çanta, çanta kaybetmek, almak ne demektir?

Rüyada çanta görmek; genel manada zafer, başarı ve en önemlisi de yolculuk anlamını taşır. Böyle bir rüya gören kişi istediği yolculuğa çıkacak ve hak ettiği başarıyı kazanacaktır. Aynı zamanda hedeflenen bir kazanca işarettir. Bir çaba sonucunda ulaşılacak bir başarı anlamına gelmektedir. Bu rüyanın tek bir yorumu olmamakla birlikte her yorumcu kendi açısından ve rüyanın durumuna göre yorumlayabilir. Rüyasında çanta düşürdüğünü gören kişi elinden bir mal çıkarır. Deri çanta ev içinde yaşanan sıkıntıların bitip mutlu günlerin geleceğini işaret eder. Kumaş çanta ise hoş olmayan sözler duyulacağını gösterir.

RÜYADA ÇANTA GÖRMEK NE DEMEKTİR?

RÜYADA AÇIK ÇANTA GÖRMEK

Rüyada açık çanta gören kişinin hayalleri ve hedefleri vardır. Bu hedeflere ulaşması için gece gündüz çalışır ve bunun için mücadele eder. Açık çanta gören kişi hırslı ve tuttuğunu koparan biri demektir. Azimle çalışır ve istediklerini elde eder.

RÜYADA ÇANTA KAYBETMEK

Bu rüyayı gören kişinin bir işinin yarıda kalacağı, olmadık bir sebepten ötürü işlerinin ters gideceği anlamına gelir. Önüne engeller çıkar ve bu engelleri aşmak zorunda kalır. Ortaklık kurduysa bozulur ya da bir tatsızlık yaşayacaktır. Rüyada yeni bir çanta kaybetmek ise hiç beklenilmeyen bir anda sorun yaratacak ve yapılan işlerin askıya alınacağı anlamına gelir.

RÜYADA ÇANTA ALMAK

Rüyasında çanta aldığını gören kişi maddi anlamda bol kazançlı bir döneme girecektir ve yüksek bir mevkiye sahip olacaktır. Aynı zamanda aile bağları ile arası düzelecek ve her şey iyi yönde ilerleyecektir. Sağlık sorunları varsa kurtulacak ve tedavisi gerçekleşecektir.

RÜYADA ÇANTA ÇALDIRMAK

Bu rüya kişinin çeşitli sıkıntılar yaşayacağı anlamına gelir. Kötü niyetli bir kişi yüzünden aile halkı arasında iletişim kopukluğu yaşanacak ve bu yüzden tartışmalar çıkacağına delalet eder.

RÜYADA PARA DOLU ÇANTA GÖRMEK

Bu rüyayı gören kişi için oldukça büyük fırsatlar bulunur. Kendisine şans getirecek bir yola girer ve yaptığı işlerde büyük bir makama sahip olur. Zorlu yollardan geçerek rakibini alt edecek ve istediği başarıya ulaşacaktır.

RÜYADA BOŞ ÇANTA GÖRMEK

Rüyasında boş çanta gören kişi genel olarak yolculuk yapacaktır. Dolu ya da boş olması farklı şekillerde yorumlanır. Boş çanta kişinin üzüntü ve sıkıntılarından kurtulacağına işarettir. Kişi sıkıntılarından kurtulacak ve hafifleyecektir.

RÜYADA DOLU ÇANTA GÖRMEK

Rüya sahibinin gelecek zamanda yeni ve güzel şanslar elde edeceğini ve fırsatlarla karşılaşacağını ifade eder.

RÜYADA DERİ ÇANTA GÖRMEK

Deri çanta hane halkı arasında bir tartışma çıkacağını ancak bunun uzun sürmeyeceğini ifade eder.

RÜYADA KUMAŞ ÇANTA GÖRMEK

Kumaş çanta dedikodu anlamına gelir. Kişilerin arkasından söylenen olumsuz sözlerin kulağına geleceği anlamı taşımaktadır.