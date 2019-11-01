Rüyada deprem olduğunu görmek ne anlama gelir? Deprem görmenin yorumu

Rüyada deprem görmek, çoğu kaynakta bela ve kötülük olarak yorumlanmaktadır. Vatandaşlar tarafından sıkça aranmakta olan bu konunun yorumları çoğu tabirde farklı olsa da psikolojik nedenlerin rüyalarımızı etkilediğini unutmamak gerekir. Rüyada deprem olduğunu görmek bazı yorumculara göre dinin emirlerini yerine getirmeme şeklinde ifade edilmektedir. Peki, Rüyada deprem olduğunu görmek ne anlama gelir? İşte yorumları…

RÜYADA DEPREM OLDUĞUNU GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Yerin sarsıldığını görmek hamile olan kadının çocuğunu düşürmesi, göç edilmesi ve rüya sahibinin başına gelecek olan bir musibete delalet eder. Rüyada deprem olduğunu görmek, kişinin hayal kırıklığı yaşayacağına ve hayatında bazı sebeplerden ötürü acı çekeceğine işaret eder.

Rüyada deprem olduğunu görmek:

Gerçek hayatta da bir felaket olan deprem aynı şekilde rüyada gördüğümüzde de hayatımızda yaşayacağımız felaketleri haber verdiği rüya tabirlerinde yorumlanmaktadır. Depremde binanın altında kaldığını ve kendinizin göçüğün altından çıktığınızı görmek kişinin aynı şekilde gerçek zamanda da zorlukların altından tek başınıza kalkacağınızı ifade eder.

Rüyada gerçekmiş gibi deprem olduğunu görmek;

Rüyada depremden zarar görmüş binanın altında insanların yaşadıklarını ve çıkamadıklarını görmek ise iş veya aşk hayatınızda karşılaşacağınız zorluklar olarak yorumlanmaktadır. Aniden bir deprem olması hayatınızın dönüm noktasında olduğunuzu ve bu noktada büyük sıkıntı ve problemlerle karşılaşacağınız şeklinde yorumlanmaktadır. Depremde evinin yıkıldığını görmek yine hayatınızda yaşayacağınız problemlerin yaklaştığına delalet etmektedir.

Rüyalar insanların bilinçaltıyla ilişkilendirildiğinde bu tarz rüyaları görme sebebiniz deprem korkusu gibi nedenlerden de kaynaklanabilir. Bazı insanlar için rüyalar kendilerine hayatın sunduğu bir rehber niteliğindedir. Bu nedenle gördükleri rüyaların tabirlerini araştırırlar.

Rüyada evin sallandığını görmek:

Bu rüyanın bazı iyimser yorumları da bulunmaktadır. Örneğin rüyada deprem görmek, bazı kaynaklara göre hayatınızda olacak yeni bir yapılanma ve büyük bir değişiklik olarak da ifade edilmektedir. Hatta müjdeli bir habere delalet etmesi şeklinde de yorumları bulunur.

İbn-i Sirin Hazretlerinin yorumuna göre ise rüyada evin sallandığını ve diğer bir değişle zelzele olduğunu görmek depremin şiddetine bağlı olarak rüya sahibinin sıkıntılar yaşayacağına işaret eder.

Yine bazı kaynaklarda deprem olmasını görmek iş hayatında yaşanacak canlılık ve hatta bereket olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca etrafınızdaki arkadaşlarınıza dikkat etmeniz gerektiği şeklinde de bir uyarı olduğu düşünülmektedir. Depremden zarar görmek ülke ekonomisindeki büyümeden kaynaklı bireysel ekonominizin zarar göreceğine işarettir. Gerçek hayatta da oldukça korkutucu bir afet olan deprem rüyada görüldüğü takdirde de genel olarak kötü olayların habercisi olarak söylenmektedir. Kısacası Rüyada deprem olduğunu görmek; keder, sıkıntı, problem, üzüntü olarak yorumlanabilir.