Rüyada dut görmek ne anlama gelir? Rüyada dut görmek, yemek yorumu...

Rüyada dut görmek, bu meyvenin rengine şekline ve tadına bağlı olarak farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Mevsiminde görülen bu hayal hayırlı bir olaya delalet ederken mevsimi dışında görmek kötülükler getirir. Peki, rüyada dut görmek ne anlama gelir? İşte rüyada beyaz, kırmızı dut görmek, yemek anlamı…

RÜYADA DUT GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada dut görmek birçok farklı çeşitte yorumlansa da genel olarak hayırlı olaylarla tabir edilmektedir. Örneğin bir kaynağa göre kişi bekarsa hayırlı bir kısmet bulacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Eğer rüya sahibi evli ise kişiye gurur veren hayırlı evlatlar nasip olacağı söylenmektedir.

Rüyada dut yediğini görmek:

Rüyasında dut yediğini gören kişi için bol rızkı ve kazancı olacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Ayrıca dut yemek özel hayatta yaşanabilecek olan hayal kırıklığı olarak da ifade edilir. Kişi öyle bir şey yaşayacaktır ki bir daha sevgiye inanmayacak hale gelecektir.

Rüyada kara dut görmek:

Rüyada kara dut görmek, kişinin aile içerisinde yaşayacağı büyük sorunla karşı karşıya kalacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Ayrıca siyah dut menfaat sahibi bir kişi ile tanışmaya ve zarar görmeye de delalet etmektedir.

Rüyada beyaz dut görmek:

Rüyada beyaz dut görmek, rengi biraz sarı çalarsa bu rüya hafif hastalığa işarettir. Kirmanı demiştir ki, beyaz ve tatlı dut yiyen insan, cömert ve kerem sahibi birisi tarafından hayır ve menfaat görür. Caferli Sadik demiştir ki, siyah dut yemek, hanimi ile arasında münakasa olacağına işarettir. Siyah dut, altına, beyazı gümüşe, dut ağacı mal ve evlat sahibi kimseye işarettir. Kırmızı dut, yiyen için dindar oluşuna, güzel itikadına ve bedenin sıhhatli olmasına işarettir.

Rüyada birine dut verdiğini görmek:

Rüyayı gören kişi için kazancını eşiyle paylaşacağı anlamına gelmektedir. Yardımsever bir kişi olduğuna ve bu sayede birçok kişinin gönlünü kazanacağına delalet eder. Çünkü paylaşmak her zaman güzel ve doğru olandır. Kazanç paylaştıkça çoğalır.

Rüyada kuru dut görmek:

Dut yemek bereketli ve bol kazanca, güzel itikada, dindarlığa ve beden sıhhatine, Dut ağacı mal ve evlad sahibi kimselere, bu ağaca çıkmak varlıklı ve salih bir kimseden iyilik görmeye, Dut yaprağı elbiseye yahut zikir ehli insana delalet eder. Rüyada dut görmek diğerlerinin yerinizde gözü olduğunun işaretidir. Beyaz dut, bilinen ve beklenen kısmettir. Kara dut, neşe ve eğlencedir. Olmamış dut ise aşkta düş kırıklığıdır.

Kısacası rüyada dut görmenin birçok farklı yorumu vardır ki bu yorumlar meyvenin şekline, rengine ve tadına göre değişmektedir. Ayrıca rüyalar kişinin bilinçaltıyla ilgili olduğundan psikolojik olarak aklınızda kalmış olmasıyla da ilgilidir. Bu nedenle her rüyadan bir anlam çıkartmak anlamsızdır.