Rüyada telefon görmek ne anlama gelir? Rüyada cep telefonu görmenin anlamı nedir?

Uyku halinde rüya görme olasılığımız yüksektir. Yorgun düşen bedenimiz bazen iyi bazen kötü rüyalar görmemize etki ediyor. Rüyada telefon görmek ise genellikle hayırlı işler olacağına ve haber alacağına işaret eder. Hal böyle olunca '' Rüyada telefon görmenin anlamı nedir?'' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Telefon hediye aldığını gören rüya sahibinin aniden çok mutlu olacağı bir haber alacağına, cep telefonu kaybettiğini gören rüya sahibinin, sevindirici bir haber alacağına işarettir. Peki rüyada telefon görmek ne anlama gelir? İşte yanıtı…

RÜYADA TELEFON GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada telefon, her türlü güzel haber almaya işaret ediyor. Rüyada cep telefonu gören kişi kendisi için çok uğurlu olacak ve arkası gelecek olan bir gelişme yaşayacağı anlamına gelir.

RÜYADA CEP TELEFONU KIRMAK

Rüya sahibinin bile bile lades olması anlamına gelir. Rüyasında cep telefonu kırdığını gören kişinin zarar edeceğini bildiği halde yine de bir işe atılacağını işaret eder. Bu nedenle de kişi büyük bir maddi kayba ve zarara uğrar. Bazı rüya tabirlerine göre cep telefonu kırmak, rüya sahibinin çok sinirlendiği bir anda gerçekten bir şeyi bir hırsla yere çalmasına delalet eder.

RÜYADA TELEFON HEDİYE ETMEK

Rüyada telefon hediye etmek, sorunlarını kısa zaman içinde sona erdireceğine, rahatlık yaşanacak bir döneme girileceğine, sevilen kişilerle bir ortaklık kurulacağına, yaptığı işlerde kişinin iyi niyetinin suiistimal edileceğine, gerçekleştireceği çalışmalarla adından sıkça söz ettireceğine işaret eder.

RÜYADA YENİ TELEFON GÖRMEK

Rüyada yeni telefon görmek, anlaşma ya da sözleşme imzalamak, tanıdık vasıtası ile işe girmek, iş ortaklığı kurmak manasına gelir. Faydalı işler yapılacağına dikkat çeken rüya, kişinin ikna kabiliyetini kullanarak kendisine sıkıntı, zorluk çıkaran biriyle anlaşmaya varacağını, hatta bu kimseyle arkadaşlık ilişkisi kurarak ilerleyen zamanlarda desteğini alacağını bildirir.

RÜYADA CEP TELEFONU BULMAK

Rüyada cep telefonu bulduğunu gören kişi aile bireylerini, arkadaşlarını ve dostlarını uzun zamandır arayıp sormuyor ve ihmal ediyor demektir. Bu rüya, kişinin vefa duygusunu yeniden hatırlaması için bir işaret olarak kabul edilir.

RÜYADA CEP TELEFONU ALMAK

Rüyada cep telefonu aldığını gören kişi artık umudunu kestiği ve nazarında önemini kaybettiğini düşündüğü biriyle karşılaşacak ve eski günlerdeki gibi sıcak bir şekilde sarılıp hasret giderecek ve çok mutlu olacak demektir.

RÜYADA SÜREKLİ TELEFONUN ÇALDIĞINI GÖRMEK

Size gelen sinyallerin çok fazla olması, yarım kalan işlerin nihayete ereceğine işaret eder.Rüyada çalan bir telefon görmek, bilinçaltınızın size söyleyecek önemli bir şeyi olduğu anlamına gelebilir.

RÜYADA CEP TELEFONU TAMİR ETMEK

Rüyada tamir etmek, rüyayı gören kişinin, yaşadığı ya da yaşayacağı tüm sıkıntıların çözüleceğine, tüm sorunlarının biteceğine ve endişelerinin ve üzüntülerinin son bulacağına delalet edilir. Aynı zamanda, gerçekleştirilmek istenen, hayali kurulan ve çok arzu edilen bir isteğe çok sıkıntılı zamanlar yaşanmasına rağmen en kısa sürede kavuşmaya işaret edilir.