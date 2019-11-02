Rüyada yavru kedi görmek anlamı nedir, neye işarettir? Rüyada yavru köpek görmek nasıl tabir edilir?

Rüyada yavru kedi, son derece çeşitli anlamlara sahiptir ve farklı şekillerde yorumlanır. Kedi yavrusu görülmesi, rüya sahibinin değer verdiği, üzerinde emeğinin bulunduğu bir kişi tarafından hiç beklemeyeceği bir vefasızlık, nankörlükle karşılaşmasına işaret eder. Öyle ki, sevilen insanların uzun bir süredir boşlanıldığına da delalet eder. Rüyada yavru köpek görmek ise, sevimli çocuk manasını taşır. Eğer yavru köpek beyazsa, mümin; siyahsa, ailenin büyüğü olacaktır. Rüyada köpek yavrusunun görülmesi, hayırlı olarak değerlendirilir.

RÜYADA KEDİ YAVRUSU GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kedi yavrusu görmek, rüya sahibinin, iş hayatında ya da aile hayatında çok büyük yardımlarda bulunduğu, çok emeğinin geçtiği ve her istediğini yaptığı bir kimseden nankörlük ve vefasızlık göreceğine işaret eder. Aynı zamanda, rüyayı gören kişinin, sevdiği ve değer verdiği insanları uzun bir süredir boşladığına ve delalet eder

RÜYADA KEDİ YAVRUSU SEVMEK

Rüyada kedi yavrusu sevmek, işten güçten dolayı aile bireylerinin ya da çok sevilen dostların ihmal edildiğine, bu durumun ihmal edilen kişi tarafından çok büyük üzüntü ile karşılandığına ancak buna rağmen rüya sahibinin başı sıkıştığı bir anda yardımına koşacağına tabir eder.

RÜYADA KEDİ YAVRUSU EMZİRMEK

Rüyada kedi yavrusu emzirmek, rüyayı gören kişinin ihmal ettiği kişiye bir konu hakkında yardım etmesine ya da bir iş için destek olmasına yorumlanır.

RÜYADA KEDİ YAVRUSU YIKAMAK

Rüyada kedi yavrusu yıkamak, rüya sahibinin, ihmal ettiği kişi ya da kişilerin gönlünü alacağına, şimdiye kadar yaptıkları için çok üzgün ve pişman olduğunu söyleyeceğine ve bu sayede aralarının düzeleceğine delalet eder.

RÜYADA KEDİ YAVRUSU ISIRMASI

Rüyada kedi yavrusu ısırması, havaların sürekli değişmesinden ve gittikçe soğumasından ve rüyayı gören kişinin, sağlığına yeteri kadar özen göstermemesinden ötürü hastalanacağına alamet edilir. Ayrıca, çok önemli olmayan günlük sorunlardan ötürü biraz üzüntü yaşanacağına yorulur. Gözünü hırs bürümüş, dünya nimetleri peşindeki bir kadına da işaret eder.

RÜYADA KEDİ YAVRUSU KURTARMAK

Rüyada kedi yavrusu kurtarmak, rüyayı gören kişinin, bazı yerlere yetişememesi, sevdiği insanları ihmal etmesi ve sağlığının bozulması gibi durumları kendi beceriksizliği ve yeteneksizliği olarak gördüğüne rivayet edilir. Bu açıdan kendisini eksik ve verimsiz sayan rüya sahibinin, kendisini suçladığına ve çok pişman olup üzüldüğüne delalettir.

RÜYADA YAVRU KÖPEK GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Köpek yavrusu sevimli bir çocuk anlamına gelir. Eğer köpek beyazsa, o çocuk mümindir. Siyah olursa, çocuk ailenin büyüğü olacaktır. Rüyada görülen köpeklerin yavrusu iyi rüyadır. Rüyada siyah köpek yavrusu görmek doğacak çocuğun ailenin büyüğü olacağına işaret eder.

RÜYADA KÖPEĞİN YAVRUSU EMZİRMESİ

Rüyada dişi bir köpeğin yavrusunu emzirdiğini görmek, çocukları varsa, onlardan hayır göreceğine işaret eder. Bekarsa helal süt emmiş bir kimseyle evleneceğine işarettir.

RÜYADA EVDE KÖPEK GÖRMEK

Düşmanlığında bile iyilik ve şefkat olan biri ile tabir edilir. Aynı zamanda merhametli ve olgun kimse demektir. Adi ev köpeği, zalim düşmana delalet eder.

RÜYADA HAVLAYAN KÖPEK GÖRMEK

Köpekleri havlar şekilde görmek, dedi-kodu eden düşmana alamettir. Rüyada köpeklerle beraber havladığını görmek, arzu ve isteklere erişmeye işarettir. Rüyada işitilen köpeklerin sesi, fuzuli ve boş söze tabir edilir.

RÜYADA KÖPEK GİBİ HAVLAMAK

Rüyada köpeklerle beraber havladığını görmek, arzu ve isteklere erişmeye işarettir. Kendisini köpekler uluyor veya havlıyorsa isteklerinin gerçekleşeceğine işarettir. Güven içinde olacağına yorumlanır. Kişi arzusuna erişir.

Sokakta sürü halinde havlayarak giden köpekleri gören, içinde beslediği bütün isteklerine kavuşur.

Rüyada köpekleri havlar şekilde görmek, dedi-kodu eden düşmana alamettir. Yine bir köpeğin biri üzerine havladığını görmek, diğeri aleyhinde kötü ve fena söz söyleyen kimseye delalet eder.