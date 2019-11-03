Rüyada bilezik görmek: Altın ya da kırık, bilezik takmak ya da çıkarmak ne demek?

Rüyada bilezik takmak genel olarak hayırlı ve olumlu işler adına kullanılır. Rüya sahibinin yakın zamanda içerisinde çevresinden edineceği haberleri işaret ederken özellikle kadınlar bu rüyayı gördüyse her dilekleri kabul olur. Erkeklerin bilezik taktığını görmesi kadınlarınki kadar olumlu karşılanmaz. Erkeğin ekonomik olarak zorluk çekeceği günler yaşayacağına işarettir.

RÜYADA BİLEZİK GÖRMEK NE DEMEKTİR?

RÜYADA KOLUNDA BİLEZİK GÖRMEK

Rüyasında koluna bilezik taktığını gören kişinin rüyası yorumlara ve rüyaya göre değişebilir. Örneğin; altın bilezik takmak, rüyayı gören kişinin kendisi adına bir başarı kazanacağı anlamına gelmektedir. Eğer biri koluna sahte bilezik takıyorsa bir durumu kurtarmak ya da olayı idare etmek için beyaz yalanlar söyleyeceği anlamı taşır.

RÜYADA KIRIK BİLEZİK GÖRMEK

Bilezik takmak genel olarak olumlu ve hayırlı işler için kullanılır. Ancak kırık bilezik görmek elde edeceği şansı kıl payı kaçıracağı anlamını taşır. Maddi ve manevi beklentileri bir süre kesintiye uğrayacak ve sahip olduğu malları kaçıracaktır.

RÜYADA BİLEZİK HEDİYE ALMAK

Rüya sahibinin çalışmasına gerek kalmadan istediği şeyleri elde edeceği anlamı taşır. Aynı zamanda ortak bir malda ya da paradan düşecek pay olarak yorumlanabilir.

RÜYADA BİLEZİK SAKLAMAK

Rüyada bilezik sakladığını gören kişi özellikle maddi anlamda birikim yapacak ve büyük bir servet elde edecektir. Ağzının sıkı olduğu ve geliri hakkında kimseye bir şey belli etmediği anlamını taşırken özellikle maddi anlamda kimse ile konuşmadığına delalet eder. Özel hayattan yana ise sessiz sedasız adımlar atacak ve ne olursa olsun kendine olan güveni yerine gelecektir. Yastık altında bilezik saklamak ise gizlice yapılmak istenen bir işin olduğu anlamına gelir.

RÜYADA BİLEZİK ÇALDIRMAK

Rüyada bilezik çaldırdığını gören kişi güvendiği kişilerden darbe yiyecektir. Kendi hatalarını fark edecek ya da tatsız bir olay yaşayacaktır. Kendisinde hatırı büyük olan birini kırmaktan çekinecek ya da o kişiyi kaybetmekten korkacaktır.

RÜYADA BEBEĞİN KOLUNDA BİLEZİK GÖRMEK

Bu rüyayı gören kişinin hanesine güzel bir haber gelecek, beklediği yerden para alacak ve istediği her şeye kavuşacaktır. Hayatı olumlu yönde değişecek ve mucizevi olaylar yaşayacaktır. Özellikle iş hayatında istediği başarıları kazanacak ve dilekleri kabul olacaktır.