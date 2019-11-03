Rüyada boğa görmek: Kızgın boğa, boğa güreşi, saldırması ne demektir?

Rüyada boğa görmek genel olarak hayra yorulur. Özellikle iş ve kariyer hayatında yaşanacak olan büyük başarıları ifade ederken aynı zamanda maddi anlamda da rüyayı gören kişi güçlenecek ve büyük zaferler elde edecektir. Bir kişinin rüyasında boğa görmesi; varlıklı ve kuvvetli olan insanlarla dostluk kurarak bu kişilerden fayda göreceği anlamını da taşır. Güçlü insanlar arasında yaşamaya işarettir. Peki rüyada kızgın boğa, boğa güreşi ya da saldırması, kovalaması gibi yorumlar ne anlama gelmektedir?

RÜYADA BOĞA GÖRMEK NE DEMEKTİR?

RÜYADA KIZGIN BOĞA GÖRMEK

Rüyada kızgın boğa gören kişinin başına istemediği talihsiz olaylar gelebilir. Kişi kötü bir durum ile karşılaşabilir. Kişinin sıkıntısı artabilir.

RÜYADA BOĞA GÜREŞİ GÖRMEK

Rüyada boğa güreşi gören kişinin hayatı olumlu yönde değişecektir. Güzel değişikliklerin olacağının habercisidir. Kişi boğalarla boğuşursa büyük bir kişi ile de arasında sıkıntı çıkabileceği anlamına gelir.

RÜYADA BOĞA SALDIRMASI

Rüyada boğa saldırısına uğradığını görmek; kötülük yapmaktan çekinen insanlardan artık korkulmaması gerektiği anlamını taşır. Kızgın bir boğanın saldırısına uğradığını gören kişi ise her anlamdaki rakiplerine karşı güçlü çıkacak ve olumlu gelişmeler yaşayacaktır.

RÜYADA BOĞA KOVALAMAK

Rüyada boğa kovalamak; güçlü ve varlıklı insanlar karşısında lider konumda olacağınızı gösterir. Bulunduğu konumdaki tek lider kendisi olacak ve maddi olarak başarı elde edecektir.

RÜYADA BOĞAYA BİNMEK

Rüyada boğaya binmek, rüyasında boğa görmekten daha güzel bir duruma işarettir. Boğaya bindiğini gören kişiye bolluk ve bereket gelir. Hem maddi hem manevi açıdan her güzelliğe sahip olacaktır. Aynı zamanda halk arasında ya da sosyal çevresinde de şöhret sahibi olur. Hayra yorulan güzel rüyalardan bir tanesidir.

RÜYADA BOĞA SATIN ALMAK

Bir boğa satın aldığını gören kişi, etrafına karşı ılımlı ve uyumludur. Var olan durumları kendince idare eder ve bunun için uğraşır. Rüyasında boğa sattığını gören kişi ise alışveriş yapacak ve dilediğini alabilecektir. Bir boğaya sahip olduğunu gören kişi ise rüyayı gördüğü yıl içinde rızkının bollaşacağına işaret eder.

RÜYADA BOĞA ISIRMASI

Rüyada bir boğanın kendisini ısırdığını gören kişi bir hastalığa yakalanabilir. Eğer boğa boynuzu ile siz vuruyorsa iş yerinde sıkıntılar olabileceğine işarettir. Aynı zamanda eşinizden gizli işler yapacağınıza da işaret eder.

RÜYADA BOĞA SÜRÜSÜ GÖRMEK

Rüyada boğa sürüsü gören kişinin bulunduğu şehre hırsızlar gelebilir ve o şehir yağmalanabilir.

RÜYADA BOĞA ÖLDÜRMEK

Rüyasında boğa öldürdüğünü gören kişi asi bir insana işarettir. Aynı zamanda rüyayı gören kişi korktuğu insana galip gelebilir.