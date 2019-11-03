Rüyada yatak görmek nasıl tabir edilir, anlamı nedir? Rüyada yatak almak neye işarettir?

Rüyada yatak, son derece çeşitli anlamlara sahiptir ve farklı şekillerde yorumlanır. Rüyada yatak görmek, hayra, iyiliğe, huzura, refaha, aşka ve eğlenceye işaret eder. Öyle ki, bazı durumlarda ise iş hayatında zorlu bir süreç anlamını da taşır. Rüya sahibinin dünya hayatını rahat bir şekilde yaşayacağına, ailesi, sevdikleri ile beraber mutlu, huzurlu bir yaşantısının olması olarak da tabir edilir. Rüyada yatak almak ise, kişinin kişinin şanslı birisi olacağına, şans oyunundan büyük miktarda para kazanacağına delalet eder. Öte yandan, rüyada yatak sermek de kişinin ileriye yönelik bir takım projeleri olduğuna ve bunları yaşama geçirmek için bazı yollar araması olarak kabul görür.

RÜYADA YATAK GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada yatak görmek anaçlığa, evlada, huzurlu ve refah yaşama delalet eder. Yatağın konforlu ve rahat olması aile hayatındaki huzura, yatağın rahatça yayılacak kadar büyük olması ağır başlılığa ve güzel huylara, henüz alınmış bir yatak enerjik ve güzel bir kadına, yatağın hazır yatak değil de elde yapılan bir yatak olması mal varlığı çok olan bir kadına, yatağın pahalı ve gösterişli olması dini inanç taşımayan kadına işaret eder. Yatak her ne kadar kadın ile bağdaştırılmış olsa da rüyada görülen yatağın rengine göre rüya yorumu farklılık gösterebilir. Rüyada siyah yatak, terbiyeden yoksun bir kadına, beyaz ve yeşil yatak dini bütün bir kadına delalet eder.

RÜYADA TEMİZ YATAK GÖRMEK

Rüyada temiz yatak rüya sahibine görünen bir yoldur. Temiz yatak keyfiyet için gidilecek olan bir yol anlamına gelir.

RÜYADA YATAK ALMAK

Rüyada yatak almak hayırlı bir izdivaca işaret eder. Rüyasında kendisi için yatak aldığını gören kişi, istediği ve sevdiği kişiyle nikâh yapacak demektir.

RÜYADA YATAK SATMAK

Rüyada yatak satmak iyi şeylere delalet etmez. Rüyasında yatağını sattığını gören kişi, işinde sorunlar ve sıkıntılar yaşayacak demektir. Rüyasında yatağını sattığını ya da attığını gören bir kimse işinden ayrılmaya karar verir.

RÜYADA YATAKTA UYUMAK

Rüyada yatakta uyuduğunu ya da uzandığını gören kişi, şeytana uyacak ve bir suç işleyecek demektir.

RÜYADA YATAKTA HASTA GÖRMEK

Rüyada yatakta hasta görmek ya da ölü görmek aynı anlama gelir. Rüyasında yatakta bir hastanın ya da bir ölünün olduğunu gören kişi geçmeyecek bir zorluğa ya da sıkıntıya düşecek demektir.

RÜYADA YATAKTA FARE GÖRMEK

Rüyada yatakta fare olduğunu ve yatağını tırtıkladığını gören kişi eşi tarafından ihanete uğrayacak demektir.

RÜYADA YATAK YORGAN SERMEK

Rüya sahibinin ileriye yönelik bir takım projeleri olduğuna ve bunları yaşama geçirmek için bazı yollar aradığına işaret eder. Rüyayı gören kişinin, gelecekte kesilmeyecek bir gelirin ve sarsılmaz bir makamın sahibi olmanın temellerini şimdiden atmaya başladığına alamet eder.

RÜYADA YATAK YORGAN TAŞIMAK

Rüya sahibinin zengin olacağı anlamına gelir ve kişinin karlı ve akıllı yatırımlar yapması sayesinde elinin bollaşacağına, geçim derdinin biteceğine, borçlarının kapanacağına ve elinde yaşamının sonuna kadar rahat yaşamasına el verecek oranda sermaye kalacağına delalet eder.

RÜYADA YATAK YORGAN YAPMAK

Bir kişi eğer rüyasında yatak yorgan yaptığını görürse o kişi işinde mutlaka başarılı olacaktır diye kabul edilir. Rüya sahibinin gece gündüz demeden büyük bir azimle çalışacağına ve böylece emeklerinin karşılığına kavuşacağına rivayet edilir.

RÜYADA YATAK YORGAN YASTIK GÖRMEK

Rüya sahibinin herkesin özeneceği ve isteyeceği kadar güzel bir hayatı olacağına yorulur. Kişinin, alacağı üstün başarıları sayesinde ün ve para sahibi olacağına, kendi işini kurarak yönetici koltuğuna oturacağına ve rahat bir şekilde gelir elde ederek hayatını idame ettireceğine tabir edilir.