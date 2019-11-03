Rüyada zeytin görmek anlamı nedir, neye işarettir? Rüyada zeytin yemek nasıl tabir edilir?

Rüyada zeytin, son derece çeşitli anlamlara sahiptir ve farklı şekillerde yorumlanır. Zeytin görmek, rüya sahibinin helal ve alın teri akıtarak kazandığı kazancına işaret eder. Öyle ki, yaşamın geri kalanında hayırlı bir gelirle hayatı sürdürmeye de delalet eder. Rüyada zeytin yemek ise, hayallerin gerçekleşeceğine ve mutlu olunacağı manasını taşır. Hayırlı olarak değerlendirilir ve kısmet anlamı da vardır.

RÜYADA ZEYTİN GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada zeytin görmek, helal ve alın teri dökülerek kazanılmış para demektir. Rüyada siyah zeytin görmek orta direk bir bütçeye işaret ederken yeşil zeytin görmek bolluğa, berekete, zenginliğe ve servet sahibi olmaya işaret eder. Zeytin ağacı rüya sahibi için işlerinde büyük gelişme ve ilerleme anlamına gelir. Zeytin ağacı aynı zamanda ahlaklı ve dini bütün bir hanım, bazen de ileride makamı ve rütbesi yüksek olacak bir evlat anlamına gelir. Rüyada sarı zeytin görmek iyi şekilde yorumlanmaz.

Ciddi sağlık sorunlarının yaşanacağına bu nedenle sıkıntıya ve üzüntüye düşüleceğine işaret eder. Rüyada zeytinin çekirdeklerini ayıkladığını gören kişi de bir takım zorluklar ve sıkıntılar yaşayacak demektir. Eğer hasta bir kişi rüyasında zeytin görürse bu rüya sahibi için deva bulması anlamına gelir. Rüyada henüz olgunlaşmamış bir zeytini yemek iyi değildir. Kişinin borca gireceğine ve sıkıntılı günler yaşayacağına delalet eder.

RÜYADA ZEYTİN YEMEK ANLAMI NEDİR?

Rüyada zeytin yemek kısmettir. Kişinin hayallerinin gerçekleşeceğine ve çok mutlu olacağına işaret eder.

RÜYADA OLMAMIŞ ZEYTİN GÖRMEK

Rüyada henüz tam yetişmemiş zeytin görmek hayırlara yorulmaz. Rüyasından henüz olmamış zeytin gören kişinin eli darlığa düşer, rızkı azalır, onu çok dertlendirecek olaylar yaşar ve zorluklarla karşılaşır.

RÜYADA ZEYTİN TOPLAMAK

Rüyada zeytin toplamak çok makbuldür. Kısmet anlamına gelir.

RÜYADA ZEYTİN AĞACININ ALTINDA OTURMAK

Rüyada zeytin ağacının altında oturmak kişinin varlığıyla ilgili olarak yorumlanır. Rüya sahibi böyle bir rüya görürse bu varlığını dinen yok sayacak demektir.

RÜYADA ZEYTİN AĞACINI KESMEK

Rüyada zeytin ağacını kesmek iyi değildir. Kişinin malına yorumlanır. Rüyada zeytin ağacını kesip, yere seren kişinin tüm varlığı kendisinden sebep, ellerinden kayıp gidecek, ziyan olacak ve kişi büyük zarar edecek demektir.

RÜYADA ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ GÖRMEK

Rüya sahibinin, kendisine büyük kazanç getirecek ve başka işlere girmesini sağlayacak bir adım atacağına, bu adımla birlikte kendisine iş hayatında söz sahibi olacağı bir mevkinin kapısının açılacağına, sevdiği kişilerle birlikte atacağı adımlar sayesinde çok mutlu ve huzurlu bir aile kuracağına ve yaptığı hataları kısa bir zaman içinde telafi edeceğine tabir edilir. Yakın zamanda ele geçecek bir fırsat değerlendirilmelidir. Rüyada zeytin çekirdeği yutmak, hayırlı bir yola girmeye, bol bol dua almaya, zor zamanları geride bırakmaya, güzel günler görmeye, tek başına bir hayattan aile hayatına adım atmaya, sağlık sorunlarından kurtulmaya, eğitim hayatında başarı kazanmaya ve ferahlığa çıkmaya delalettir.

RÜYADA ZEYTİN AĞACI GÖRMEK

Rüyayı gören kişinin, iş dünyasındaki birçok kişinin hayran olacağı bir kariyere sahip olacağına, başarılarının ardı arkasının kesilmeyeceğine, verdiği sözleri yerine getireceğine, kendi işine sahip olacağına, ailesi ile birlikte oturabileceği bir ev alacağına ve kazancının bir kısmını Allha yolunda yardım etmek için harcayacağına işaret eder. Rüyanın görüldüğü dönemde eğer bir işe girilirse ya da bir şans oyunu oynanırsa çok sevinilecek bir olay yaşanabilir. Rüyada zeytin ağacı kesmek, kişinin, yanlış yolda gittiğine ya da çalıştığı işte hata yaptığına, bu durumdan ötürü yakın bir zamanda çok büyük üzüntü duyacağına, yakın bir zamanda içinde bulunduğu bu kötü durumu düzeltmeye çalışmazsa çok pişman olacağına yorulur.

RÜYADA ZEYTİN AĞACINDAN ZEYTİN TOPLAMAK

Kişi, hiç beklemediği kadar büyük bir başarı kazanacak, zenginlik ve refah içinde bir hayat sürecek, ailesine, dostlarına ve sevdiklerine elinden gelen her şekilde yardım edecek, yüklü miktarda bir parayı muhtaç insanlara yardım etmek için kullanacak ve her yaptığı işte adından sıkça söz ettirecek demektir. Rüyada zeytin ağacından zeytin toplayan birini görmek, gelecek bir yardım sayesinde büyük çabalarla bir türlü gerçekleştirilemeyen bir çalışmanın kısa zamanda hayata geçirileceğine, bolluk ve bereket içinde bir yaşam sürüleceğine, uzak yoldan gelen bir akrabanın yardımıyla hayırlı bir ortaklığa girileceğine ve sevilen bir kişi olunacağına işarettir.

RÜYADA ZEYTİN EKMEK YEMEK

Rüyayı gören kişinin, elindeki ile yetinmeyi bilen, çok küçük bir bütçeyle büyük işlere imza atan biri olduğuna, bu sayede gerek kendi işinde ve gerekse de başka işlerde çok başarılı olacağına, birçok kişinin dikkatini çekeceğine ve bu sayede birbiri üstüne iş teklifi alacağına yorumlanır. İşle ilgili olarak atılacak bir adım varsa bu dönemde atılmalıdır. Rüyada zeytin ekmek satın almak, giden bir kişinin kısa süre içinde döneceğine, hastalıkla boğuşan bir akrabadan sevinçli bir haber geleceğine, iş yorgunluğunun tavan yaptığı bir dönemde tatile çıkılacağına, yeni bir hayata adım atılacağına ve zorlukların kısa süre içinde kolaylıkla aşılacağına rivayet edilir.