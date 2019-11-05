Rüyada sel görmek ne anlama gelir? Rüyada sel bastığını görmek hakkında yorumlar

Rüyada sel görmek hakkında rüya tabirleri yorumları vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Çoğu durumda bu rüyalar kötü bir alâmettir, bu yüzden onları görmezden gelmemelisiniz. Bu rüyanın size anlatmaya çalıştığını bilmek için rüyaların detaylarına da hakim olmalısınız. Bazen rüyada sel görmek, iyi ya da kötü bir açıdan kendi duygularınızdan çok etkilendiğiniz anlamına gelir.

Rüyada sizi sürükleyen bir sel görmek iyi bir işaret değildir. Bu rüya, sonraki dönemde bazı sağlık problemleriniz olabileceği anlamına gelenbilir, bu nedenle bir doktora gitmelisiniz. Ayrıca, bu rüya işinizde başarılı olamayacağınız anlamına da gelebilir. Önünde kötü bir dönem var, bu yüzden olabildiğince olumlu kalmalısın.

Sel, evlilik hayatınızda birtakım sorunlar yaşayacağınızın işaretidir. Bu rüya, işinizden ayrılacağınız ve hastalanacağınız anlamına da gelebilir.

Rüyada selin her yeri sular altinda biraktigini görmek halka gelen bir bela, veya üzerlerine gelen bir düsman, veya salgin bir hastaliga isarettir. Kendisini sele kaptirdigini ve sonra kurtuldugunu görmek, hükümet tarafindan bir zorluga ugrayip, sonra feraha çikacagina, delalet eder. Sel ile ugrastigini gören, düsmani ile ugrasir. Sele set çekerek yönünü degistirebilirse, düsmanina üstün gelir. Gitmek istedigi yere sel yüzünden gidemedigini gören, aksilige ugrar, kedere düser. Istegine kavusamaz.

Selin kurtulup çiktigini gören keder ve sikintidan kurtulur. Bazilarina göre; sel, düsman, zalim bir baskan veya zalim birisi ile tabir olunur. Selin önünden kaçip kurtulan düsmanindan emin olur.

Kirmani'ye göre; soguk memleketlerde sel görmek zarar; sicak memleketlerde ise hayir menfaat ve sevinçtir. Kuvvetli bir selin bir eve girerek orasini yiktigini görmek, o ev halkinin ölümüne tabir olunur.

Cabir ül Magribi ye göre; rüyasinda sellerin ve sularin tasarak, her tarafi örttügünü görmek, o yer halkina bir musibet ve azap gelecegine isarettir. Sel, evleri ve yollari bozar ve yikarsa, o memleketin devlet büyügünün zulüm yaptigina delalet eder.

Cafer i Sadik (RA) diyor ki: Rüyada sel görmek, dört sekilde tabir olunur: Büyük düsman, zalim bir devlet baskani, zafer kazanmis asker, fesat ve fitne. Abdulgani Nablüsi ye göre; rüyada sel görmek, düsman, zarar, zulüm, fesat ve benzeri gibi tabir olunur. Rüyada sel gören bir eziyete ugrar. Ya hasta olur, yahut zahmetli bir yolculuk yapar.

Selin dükkanlari doldurdugunu ve her tarafini kapladigini gören Allah tan (C.C.) gelecek bir belaya ugrar. Bazi tabircilere göre; evleri yikan, agaçlari yerinden söken, insanlari ve hayvanlari alip götüren sel düsmandir. Eger halk, sel sularindan faydalaniyorsa, birbirini izleyen bereketli senelerin gelecegine delalet eder. Bir rivayete göre sel, bos ve yalan sözlerle de yorumlanir. Selde kan ve çöp ve benzeri seyler oldugunu görmek, Cenab i Hakk in gazabina isarettir.

Gözyaşı, büyük düşman zalim ve acımasız yönetici, galip asker, milletin arasına düşecek fitne ve ikilik olarak yorumlanır.

Rüyada her tarafı sel bastığını görmek bütün halkı saracak bir belaya işarettir. Caddelerin bulanık sel aktığını gören üzülür. Bu sulardan geçip üstü başı çamur olursa, karısıyla veya nişanlısıyla büyük bir münakaşa yapar veya başka bir sebepten dolayı üzülür.

Selin, evleri, dükkanları doldurduğunu görmek, Allah tarafından gelecek belaya işarettir. Kısacası sel, üzüntü ve zarar anlamına gelir.