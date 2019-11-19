Rüyada sabun görmek ne anlama gelir? Rüyada sabun almak tabiri anlamı

Rüya tabirleri ile ilgili araştırmalar gün içerisinde sıklıkla devam ediyor. Bilindiği üzere rüya tabirleri gerçekçiliğine inanılan ve gün içerisinde sıklıkla araştırılan konular arasındadır. Bu noktada en önemli etkenlerden bir tanesi de rüyanın nasıl görüldüğüdür. Peki, rüyada sabun görmek, almak, yıkamak, koklamak, yemek gibi tabirlerin anlamı nedir? Rüyada sabun görmek, rüya sahibinin hayatında kötü niyetli insanların bulunacağına yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin çok dikkat etmesi gerekeceğine, çok çalışarak para kazanacağına, uzun bir aradan sonra tatile çıkacağına delalet etmektedir. Sabah.com.tr olarak rüyada sabun görmek, yapmak, yemek, koklamak gibi pek çok tabirin anlamını sizler için hazırladık…

RÜYADA SABUN GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada sabun görmek çok yönlü şekilde tabir edilir. Can sıkıcı olaylar, nahoş sözler, meşakkatli işler olarak değerlendirilebileceği gibi aynı zamanda iş sahibi bir erkek için işlerindeki önemli ve kayda değer gelişmeler şeklinde de yorumlanır. Bir başka tabire göre rüyada sabun görmek ruhun ve kalbin kötülüklerden arındırılmasına, kişinin içini karartan her türlü duygusundan kurtulmasına, geçmişte yaşadığı maddi kayıplar için hayıflanmayı bırakmasına yorulur.

Rüyada başkasının elbisesini sabunla yıkadığını görmek

Başkasının elbisesini sabunla yıkadığınızı görmek; birini kötü bir işten alıkoyacağınıza…

Sabun yediğinizi görmek; haram bir şey yiyeceğinize işarettir. Rüyada sabun satın aldığını gören kişinin rızkını başkaları yiyecek demektir. Rüyada sabun köpüğü görmek ciddiyetsiz kimseye ya da yaptıklarıyla konuştukları birbiriyle örtüşmeyen kişiye işaret eder.

Rüyada sabun kalıbı görmek

Rüyada sabun kalıbı gören kişinin omzunda ağlayan birini teselli edeceği anlamına gelir. Rüyada birine sabun verdiğini görmek hayal kırıklığı yaşamak anlamına gelir. Rüya sahibinin çok inandığı ve güvendiği bir kişinin kendisine incitici bir laf sarf etmesine delalet eder.

Rüyada Sabun Köpüğü Görmek

Rüyada sabun köpüğü görmek ciddiyetsiz kimseye ya da yaptıklarıyla konuştukları birbiriyle örtüşmeyen kişiye işaret eder.

Rüyada Sabun Satın Almak

Rüyada sabun satın aldığını gören kişinin rızkını başkaları yiyecek demektir.

Rüyada Sabun Yediğini Görmek

Rüyada sabun yemek meşakkat anlamına gelir. Kişinin para kazanmak için çektiği zahmet ve zorluk olarak tabir edilir.

Rüyada Sabun Tozu Görmek

Rüyada sabun tozu gören kişinin yüzüne gülen ve iyi konuşan fakat onu sırtından bıçaklamak için arkasını dönmesini bekleyen kişiler olduğu şeklinde yorumlanır.

Rüyada Sabun Vermek

BUGÜN NELER OLDU

Rüyada birine sabun verdiğini görmek hayal kırıklığı yaşamak anlamına gelir. Rüya sahibinin çok inandığı ve güvendiği bir kişinin kendisine incitici bir laf sarf etmesine delalet eder.