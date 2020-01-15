Rüyada kan görmek ne anlama gelir? Rüyada kan vermek ve ağızdan kan gelmesi hakkında yorum

Rüyada kan görmek yaygın olmamakla beraber oldukça fazla yoruma sahiptir. Rüyada kan vermek, kan aldırmak ya da kan kusmak en çok karşılaşılan üç rüya türüdür bu konu kapsamında… Peki, rüyada kan görmek ne anlama gelmektedir ve rüya tabiri yorumcuları tarafından nasıl yorumlanır? Bu rüya derin sevgi, duygu, tutku ve küçük hayal kırıklıklarını da önerebilir. Rüyada bir aynaya veya duvara yazılmış "kan" kelimesini görmek, bir durumun değiştirilemeyeceği anlamına gelir. Kanda yazılı başka bir şeyi görmek genellikle belirli bir projeye çok fazla enerji harcadığınızı gösterir.

Rüyada kan görmek bazen pozitiftir çünkü sevgi ve sadakatle ilişkilidir. Başkalarının kanını görmek, yetişkinlik için ara sıra yaşadığınız zorluğu temsil eder. Bu korku sizi hem ruhsal hem de duygusal olarak geride tutan şeydir. Rüya, ruhsal iyiliğinizi üstlenmenin zamanı geldiğini gösterebilir ve yapmak için hazırladığınız her şeyi başarabildiğinizden emin olabilirsiniz. Bu bir sorunsa, bu rüya nedenlerini ortaya çıkarmaya çalışır. Bir adam herhangi bir şekilde kanama görürse, erkekliğinin sorgulandığını gösterir, çünkü aşırı derecede kadınsı bir duyguyu ifade etmektedir.

RÜYADA ADET KANI GÖRMEK

Rüyada kanla kaplı bir tamponu, pedi veya adet döneminizi (regl) görmek, gereksiz yere endişelendiğiniz anlamına gelir. Rüyada adet kanı görmek, uyanık yaşamdaki gerginliğin yakında sona ereceği anlamına gelir. Rüyanızda kanla kaplı bir havlu veya kumaş varsa, aile tartışmasıyla ilgili şeyler hızla unutulur.

Burundan akan az miktarda kan: Keder ve sıkıntılarından kurtulup huzura kavuşma anlamına gelir.

Damarlarından kan geldiğini görmek: Zengin için zarar görmeye ve fakirleşmeye, fakir için mal kazanma ve zenginleşmeye işaret eder.

Bir yerde birikmiş kan görmek: O yerde haksızlık ve zulüm yapılacağını gösterir.

RÜYADA KAN VERMEK YA DA ALDIRMAK

Rüyada kan vermek, aşağıdakileri gösterebilir: kendinizi zor bir durumdan, aşırı değişiklikten, ani ölümden kurtarma ve adaptasyondan kurtarmak. Kan kaybetmek sevgi kaybını gösterebilir, ancak manevi teslimiyete de ihtiyaç olduğunu gösterebilir. Şu anda hayatınızda feda etmeniz gereken bir şey var mı? 1930'larda, rüya tabiri kitapları bir kan verme ya da aldırma işleminin normalde manevi zenginleştirme olarak sınıflandırıldığını yazmıştır. Kan lekeli giysiler, başarılı kariyerinizi yıkmak isteyen düşmanların olduğunu gösterir. İş yerindeki herkesin göründüğü gibi olmayabileceğinden haberdar olduğunuzdan emin olun!

Kan işediğini görmek: Sakat çocuklar olarak tabir edilir. Bazen de dul bir kadınla nikahsız düşüp kalkmayı gösterir.

Kan gölü veya kan akan çeşme görmek: Görülen yerde kan döküleceğine yorumlanır.

Vücuttan akan kanın üstünüzü lekelemesi: Hayırsız ve gayrı meşru yollardan kazanılan ve sonunda size hayır sağlamayan mal demektir.

Ağzından kan geldiğini görmek: Yalan söylemeye, dost, akraba ve yakınlarınıza iftira etmeye veya kandırmaya işaret eder.

RÜYADA KAN KAYBETTİĞİNİ GÖRMEK – RÜYADA KAN AKTIĞINI GÖRMEK

Rüyada burun kanaması, son zamanlarda vücudunun çok sert ve ham olduğunu gösterebilir. Daha sık egzersiz yapmana atıfta bulunabilir veya yeterince uyumuyor olabilirsiniz.

Rüya bir dövüşten sonra kan tükürdüğünüzde ve dişleriniz düştüğünde, gelecekteki kavgalarınızda muzaffer olacağınızı gösterir.

Kanı öksürdüğünü veya ağzında kan olduğunu hayal edersen, o zaman boşa giden enerjiyi temsil eder. Karşı-üretken faaliyetlere çok fazla zaman harcıyorsunuz. Belki ne yapacağınızdan bahsetmek yerine daha fazla eylemde bulunmaya çalışmalısınız.