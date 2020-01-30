Rüyada altın görmek ne anlama gelir? Rüyada altın takmak, bozdurmak ve almak anlamı

Rüyada altın görmek oldukça yaygın bir durumdur. Bazı kaynaklara göre, rüyada altın görmek maddi zenginliğe işaret eder. Aileniz en azından yakın gelecekte hiçbir şeye ihtiyaç duymayacak ve muhtaç kalmayacak anlamına gelebilir. Tüm bunları elde etmek zordur ancak dikkatli ve sorumlu değilseniz her şeyi göz açıp kapayıncaya kadar geçip gidebilir. Gelecekte bir kuruş kazanmak için iki elinizle tüm paranızı kaybetmeyin. Onları bir işe yatırın, idareli kullanın veya tasarruf edin.

Ayrıca, altınla ilgili bir rüya geçmişten hoş ve unutulmaz anları sembolize edebilir. Belki, bir şey veya birileri için nostalji (geçmişte yaşadığınız bir anınız) yakında sizi ele geçirebilir. Bir kolej / üniversiteye veya okul toplantısına davet aldığınızda şaşırmayın. Geçmiş olayları hatırlamaktan memnuniyet duyarsınız. Bazen, kalbimizi hafifletmek için kendimizi buna adamalıyız. (Geçmiş ile aramızı düzeltmeye)

RÜYADA ALTIN GÖRMEK VE RÜYADA ALTIN BULMAK

Diğer rüya tabiri yorumcuları rüyada altın görmek durumunu olumsuz bir vaka olarak yorumlar. Rüyasında altın gören bir kişinin yakında fakirleşeceğini varsayarlar. Zorluklar yaşaması gerekecek denilebilir. Bu nedenle, bir şey yanlış giderse, sizin veya başka biri / bir şey yüzünden olsun ya da olmasın, kalbinizdeki iyilik ve sakinkiği kaybetmek çok tehlikelidir. Böyle bir durumda, her şeyi kaybetmemek ve bir pipeti yakalamak için kontrol altına almak zorundasınız. Yapabileceğiniz her şeyi yaparsanız, sonuç sizi bekletmez ve finansal zorluklarınız çok yakında aşılır.

RÜYADA ALTIN ALMAK

Altını elinizde tutmak, neredeyse her işinizde başarılı olacağınızı gösterir. Yani, aklınızda bir fikir / fikir varsa, tereddüt etmeyin ve hayata geçirmeye başlayın. Bunun sizin için çok yararlı olacağına dair iyi şanslar var. Mutlu bir gelecek yaratmanıza yardımcı olacaktır. Böyle büyük bir fırsatı kaçırmayın.

Rüyada altın bulmak, yakında yeteneğinizi ortaya çıkarmanız ve adımlarınızı göstermeniz için iyi bir fırsat olacağı anlamına gelir. Şansını kaçırmazsan başarılı bir kariyerin başlangıcı olabilir.

Rüyada altın külçe bulmak: Bu rüyanın bir miktar maddi kayıp veya altın külçelerinin büyüklüğü veya sayısıyla orantılı bir sorunla karşılaşılacağına işaret ettiği söylenir. Aksi takdirde, rüya sahibi yöneticisi tarafından iradesine karşı bir şeyler yapmaya zorlanacak veya para cezası ödeyecektir.

• Rüyada erimiş altın görmek: Bir skandala karışacak ve kasabanın konuşması olacak.

• Altından yapılmış bir ev veya altınla kaplı bir bina görmek: İşinde veya evinde yangınla karşılaşacağı anlamına gelebilir.

RÜYADA ALTIN VERMEK

Birine rüyada büyük bir altın vermek: Mevki-makam sahibi olmaya delalet eder

Rüyada gümüşün altına dönüşmesi: Daha iyiye doğru bir değişikliğe işaret eder

Rüyada altın görmek ya da altın kaplamalı bir süs görmek, sıradan insanları taklit etmek veya manevi insanları dışarıdan taklit etmek veya onlar gibi gösterişli bir şekilde hareket etmek anlamına gelir. Bir rüyadaki saf altın veya gümüş, kişinin niyetlerinin saflığı ve samimiyeti, gerçek bir antlaşma yapmak veya bir barış anlaşması imzalamak anlamına gelir. Rüyadaki altın kaplama veya gümüş kaplama süsler veya altın yaprak nesneler, kısa bir hayatı, değişen koşulları, uzun ve uykusuz geceleri geçirmek veya unutkanlık anlamına gelebilir. Herhangi bir imal edilmiş veya el yapımı mücevher parçasını bir rüyada giymek kalıcı kazanç anlamına gelir. Aynı yorum altın folyolar için de yapılmaktadır.