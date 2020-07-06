Rüyada domates görmek ne anlama gelir? Rüyada domates almak, toplamak tabiri nasıl yorumlanır?

Rüyada domates görmek, bazı tabirciler için hayırlı olarak yorumlanırken bazılarına göre ise hayatınızda karşılaşacağınız kötülükler olarak yorumlanmaktadır. Bir diğer kaynağa göre ise evlenmek isteyen kişi bu rüyayı gördüğü takdirde kısmeti açılacaktır. Peki, rüyada domates görmek ne anlama gelmektedir. İşte tabiri…

RÜYADA DOMATES GÖRMEK

Rüyada domates toplamak ve almak aynı şekillerde tabir edilmektedir. Bu rüya uzun zamandır beklenen ve artık umudunu kestiğin haberin yakın zamanda geleceğine işaret eder. Aynı zamanda Rüyada domates görmek, müjdeli sevindirici haberler almak olarak da yorumlanmaktadır. Eğer mevsiminde görüldüyse kısmet, şans ve hatta bereketli kazancı ifade etmektedir. Mevsimi değilse ve olgunlaşmamış ise rüyadan hayır gelmeyeceği şeklinde ifade edilmektedir.

Rüyada domates toplamak:

Evlenmek isteyen kişilerin bu rüyayı görmesi yakın zamanda mutlu bir yuva kuracağına kısacası kısmete delalet eder. Borçlu kişi görürse ise tüm maddi sıkıntılarından kurtulur ve borçlarını kısa zaman içerisinde kapatır. İş sahibi kişinin görmesi, başarıya ve eline geçecek olan toplu ve yüklü miktardaki paraya delalet etmektedir.

Rüyada tarladan domates toplamak, çok kısa zamanda size ulaşacak olan müjdeli ve beklemediğiniz kadar sevindirici habere delalet etmektedir. Manav veya pazarsan satın alınması da aynı şekilde yorumlanmaktadır. Berekete, yüklü miktarda para gibi maddi yükselişe delalet etmektedir. Hatta bir diğer kaynağa göre bu rüya makam sahibi olmak şeklinde de yorumlanmaktadır.

Rüyada kırmızı domates görmek:

Kırmızı domates, değerli olan eşyaya delalet etmektedir. Hatta tabiri caizse ziynet eşyası olabilir. Olgun domates daima maddi rahatlık ve elinize geçecek olan yüklü miktarda parayı işaret etmektedir. Bir kaynağa göre ise bu tasarruf etmek ve para birikimi yapmak anlamına da gelmektedir.

Rüyada domates yemek:

Rüyasında domates yediğini gören kişi için kısmetinin açılacağı şeklinde de yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin kısmeti bol ve şansı açık olacaktır. Hayatının devamında bol kazanç elde edecek aynı zamanda maddi ve manevi rahatlayacaktır. Rızkı bol olmaya delalet etmektedir.

Rüyada çürük domates görmek:

Çevrenizde bulunan kişiler arasında hayırsız olan ve rüya sahibiyle ilgili yalan yanlış konuşmalar geçtiğini ifade etmektedir. Bu nedenle arkadaş ilişkilerinizde oluşacak sorunlara işaret ettiği rüya tabircileri tarafından söylenmektedir.

Rüyada bir ölünün domates istemesi:

Gerçek hayatta ölmüş olan kişinin rüyanızda sizden domates istediğini görmek o kişinin sizden hayırlı dua istediğine işaret etmektedir. Bu nedenle rüya sahibi bunu görmesinin ardından o kişinin ruhuna dua etmeli sadaka vermelidir. Bazen de bu rüya kişinin günahlardan sakınıp sevaplara dönmesi gerektiğine işaret etmektedir.