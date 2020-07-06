Rüyada hamile kalmak ne anlama gelir? Rüyada hamile olduğunu görmek nasıl yorumlanır?

Birçok farklı çeşitte yorumlanan bu rüya genel olarak olumlu yorumlanmaktadır. Ancak tabirler kaynaktan kaynağa değişir. Ayrıca gece uykumuzda gördüğümüz bu hayallerin bilinçaltımızla ilgili olabildiğini de unutmamak gerekir. Peki, rüyada hamile olduğunu görmek ne anlama gelmektedir? Rüyada hamile kalmak anlamı ve tabiri…

RÜYADA HAMİLE KALDIĞINI GÖRMEK

Rüyada hamile kaldığını görmek, birçok farklı şekilde yorumlanmaktadır. Gece uykusunda bu hayali gören kişinin malı ve mülkü bereketlenir helal para kazanmak şeklinde yorumlanır. Ayrıca bir kaynağa göre rüyada hamile kalmak müjdeli haber almak olarak da tanımlanmaktadır.

Rüyada hamile olduğunu görmek:

Rüya sahibinin parası bereketlenir malı ve mülkü çoğalır. Rüyada hamile olduğunu gören kadın bir tabire göre ise izzet sahibi olur. İstediği başarıya ulaşır. Zenginleşir ve yaşamında rahata erer.

Rüyanızda hamile bir kimse ile karşılaştığınızı görmeniz; iş yerinizde veya Aile içinde sizi birtakım sürprizlerin beklediğine işarettir.

Rüyada bekâr kadının hamile kalması:

Dul veya genç kadınların rüyada hamile olduğunu görmesi en kısa zamanda bir evlilik yaşayacaklarına delalet etmektedir. Ayrıca hayatınız boyunca istediğiniz ve hayal ettiğiniz şeyin gerçek olacağı anlamında yorumlanmaktadır.

Rüyada erkek çocuğa hamile olduğunu görmek:

Kişi eğer rüya sahibi hamileyse doğacak olan çocuğunun kız olacağına delalet etmektedir. Ayrıca sıkıntılı hayatından biran önce kurtulacağı şeklinde de yorumlanmakta olan bu rüya kişinin hayatına mutluluk ve sevinç geleceğini gösterir.

Rüyada yaşlı bir kadının hamile olduğunu görmek:

Hamile olduğu görülen kişi zorluklarla karşılaşacak ve problemleriyle tek başına mücadele etmek zorunda kalacağı anlamına gelir. Bir başka kaynağa göre ise işsiz kalmak anlamına gelmektedir. Uykusunda bu hayali gören kişi sahip olduğu işi kaybedecek ve bir süre sıkıntı yaşayacaktır.

Genel olarak rüyada hamile kalmak hayatınızda yaşanacak olan olumlu gelişmelerle tabir olur. Kişinin rüyasında bu hayali görmesi müjdeli haber almayı veya gerçekten hamile olduğu anlamına gelmektedir. Hayatında maddi ve manevi problemi varsa bunlardan kurtulacağı hatta tertemiz sayfa açacağı anlamına dahi gelmektedir. Yeni insanlarla tanışmak da bu rüyanın yorumları arasında yer almaktadır.