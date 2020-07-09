Rüyada altın bilezik takmanın anlamı nedir? Rüyada altın bilezik görmek ne anlama geliyor?

Rüyada altın bilezik görmek farklı yorumlanabildiği gibi farklı anlamlara da tekabül eder. Kimileri gördükleri rüyayı unuturken, kimileri rüyasını hatırlar ve anlamına bakar. Rüyada altın bilezik görmek, güç, nüfuz ve para anlamına gelen altın rüya sahibinin atılacağı işlerde başarı elde edeceğine işaret eder. Rüyada altın bilezik takmak; hayırlı işlere ve erkek çocuğa tabir edilir. Bir başka yoruma göre rüyada bir kadının bilezik takması rızkın bol olduğuna ve mutlu bir haber alacağınıza işarettir. Peki rüyada altın bilezik görmek ne anlama gelir?

RÜYADA ALTIN BİLEZİK GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada altın bilezik görmek kadın ve erkeğe göre değişir. Bekar kadın rüyasında altın bilezik gördüyse evlilik akti gerçekleştireceğine delalet eder. Bekar bir erkek içinse; dara düşmesi, keder ve üzüntü şeklinde tabir edildiği görülmektedir.

RÜYADA ALTIN BİLEZİĞİ HEDİYE ALMAK

Rüya sahibinin çalışmasına gerek kalmadan alacağı bir mal ya da toplu paraya işaret eder. Rüyasında altın bilezik aldığını gören kişiye ortak bir maldan ya da paradan pay düşecek demektir.

RÜYADA ALTIN BİLEZİK DÜŞÜRMEK

Rüyada altın bilezik düşürmek, gelirinin daralacağına işaret eder. Rüya sahibi altın bileziği evde düşürdüyse çabuk hallolacak bir sorun ya da hemen geçecek bir hastalıktır, dışarda düşürmek ise meşakkate düşmeye işaret eder. Rüyada altın bilezik düşürmek ve bulamamak, bir dikkatsizlik nedeniyle emeğinin boşa gitmesine işaret eder.

RÜYADA ALTIN BİLEZİĞİ BİRİNİN KOLUNA TAKMAK

Rüyada altın bileziği koluna takmak, takılan bileziğin çeşidine göre değişir. Burma altın bilezik takmak, rüyayı gören kişinin kendisi adına şeref addettiği bir davranışta bulunması ve deyim yerindeyse bunun için koltuklarının kabarması demektir. Rüyada birinin koluna sahte bilezik taktığını görmek, bir durumu kotarmak ya da bir olayı idare etmek için beyaz yalanlar söyleneceği anlamına gelir.

RÜYADA BEYAZ ALTIN TAKMAK

Rüyada birinin koluna beyaz altından yapılmış bilezik takmak, bir tercihinden ötürü yanlış değerlendirilemeye, dedikoduya maruz kalmaya ama çok geçmeden haksızlık yapan kişilerin hatalarını fark ederek mahçup olmalarına yorulur.

RÜYADA KIRIK ALTIN BİLEZİK GÖRMEK

Rüyada kırık altın bilezik görmek, şansını kıl payı kaçırmaya işaret eder. Rüyada kırık altın bilezik satmak, zararına bir iş yapmaya ve borcunu kapatmak için elindekileri neredeyse yok pahasına satmaya işaret eder.

RÜYADA ALTIN BİLEZİK ÇALDIRMAK

Rüyada altın bilezik seti çaldırmak, yılların birikimine ya da çalışmasına yazık edecek bir işe girmek ve iflasa uğramak demektir.

RÜYADA BEBEĞİN KOLUNDA ALTIN BİLEZİK GÖRMEK

Rüyada bebeğin kolunda altın bilezik görmek, rüyayı gören kişinin evine gelecek olan akraba ve hayır, iyilik, güzellik ve uğur anlamına gelir. Bu kişi aileden olup özellikle de mesleğinde umulmayacak kadar üstün özelliklere sahip olacak ve yükselecektir.

RÜYADA ALTIN GERDANLIK GÖRMEK

Rüyada görülen altın gerdanlık Hacca veya Umreye gitmeye yorulmaktadır. Bu rüya oldukça hayırlıdır. Dini açıdan gelişmek, ibadetlerini yerine getirmek ve ahlaklı olmak anlamlarına da gelmektedir.