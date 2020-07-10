RÜYADA FARE GÖRMEK - Rüyada farenin ısırdığını görmek, fare kovalamak ve yakalamaya çalışmak ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada fare görmek oldukça yaygın karşılaşılan bir durumdur. Pek çok kişi kemirgenleri rahatsız edici veya zararlı olarak görür. Bazı insanlar farelerden korkarken diğerleri sadece nefret eder ve yine de bazıları evcil hayvan olarak evinde beslemektedir. Bu nedenle rüyada fare görmek ile ilgili rüya tabirleri okurken, fareler hakkında gerçek hayatta kendi duygularınızı da göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Göz önünde bulundurulması gereken diğer şeyler ise şöyle sıralanabilir: Rüyada fare görmek bir hırsızı temsil edebilir. Sıçanlar, çeşitli hastalıklar taşır (Kara Ölümün, farelerde yaşayan pire tarafından yayılan bir kemik salgını olduğuna inanılıyor). Bununla birlikte, fareler zor yaşam koşullarında yaşadığı için görünen kurtulanlar da.

Rüyada fare görmek, tanıdığınız birinin güvenilmemesi gereken bir kişiliği ve huyları olduğunu gösterir. Genellikle aldatıcı insanlarla karşılaştığımızda, fareler rüyalarımızda bir uyarı olarak görünür. Bunun birisinin söylediği yalanların bir simgesi olabileceğine ve zayıf ve kırılgan olmanın bir işareti olduğuna inanan rüya tabiri yorumcuları vardır. Hoşgörülü olduğunuzdan ve yaşamınızda neler olduğunu anladığınızdan emin olmanız gerekir. Bu rüya aynı zamanda tanıdığınız birinin başka insanları ne kadar sinirlendirdiğini ve hareketleri ile onları mağdur ettiğini gösterir.

RÜYADA FARENİN ISIRDIĞINI GÖRMEK

Rüyada fare görmek, birisinin ya da bir şeyin size tükenip yattığını anlatabilir. Bu, gerçek hayatınızda sizi rahatsız eden veya mecazen "yiyen" herhangi biri veya herhangi bir şeyle ilgili olabilir. Öte yandan, rüyada bir fare tarafından ısırıldıysanız, çevrenizle ilgili dikkat etmeniz gereken bir uyarı olabilir. Bu tür bir fare rüyası, birinin sizi almak için dışarıda olduğunu sembolize edebilir veya size yakın birisinin size ihanet edeceğini gösterebilir. Yaşamınızdaki anlamlı herhangi bir kişi olabilir, ancak tanımadığınız biri olabilir.

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Hasta bir fare görmek sizin tarafınızdan veya bir başkasının parçası üzerinde etik olmayan davranışlara işaret edebilir. Sıçan rüyanızın uyanık yaşamınızdaki hain davranışı, ihaneti veya aldatmacayı tasvir etmesi mümkündür. Bir sıçan genellikle bir hırsız veya güvenilir olamayacak biri olarak tanımlanır. Fare rüyanız, birisinin size ihanet etmeye çalıştığına dair bir uyarı olabilir veya ihanet edilme korkunuzu gösterebilir. Gözlerini dik tutmak isteyebilirsin. Öte yandan, fare rüyanız güvenilemeyecek olan siz olduğunuzu gösteriyor olabilir.

RÜYADA ÖLMÜŞ FARE GÖRMEK

Rüyada ölü fare görmek, duygularınızın tehlikeye girebileceğini sembolize edebilir. Bu tür bir fare rüyası, gerçek hayatınızdaki belirli bir durum hakkındaki kontrolsüz korku duygularına işaret eder. Rüyada ölü fare görmek, arkadaşlık, ilişki, iş ya da yaşamın bir aşaması gibi hayatınızdaki bir şeyin sona ermesini de temsil edebilir. Öte yandan, rüyada fare öldürmek, düşmanlarınız üzerinde muzaffer olacağını sembolize edebilir. Sana ihanet eden biri varsa, son sözünü alacaksın. Bu sıçan rüyası, eski bir arkadaşınıza veya size yakın olan birine işaret edebilir. Bununla birlikte, yaşamınızdaki belirli bir durumu veya durumu da işaret edebilir.

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RÜYADA FARE KOVALAMAK – FARE YAKALAMAYA ÇALIŞMAK

Rüyada fare kovalamak, anlaşmazlıkların sizi aşağı çekeceği anlamına gelebilir. Bu rüya herhangi bir şeyle ilgili ihtilaflara atıfta bulunabilir. Rüyada fare kovalamak, sizi korunmanız için uyarıyor. Bu sana yakın birisinin klasik bir ihaneti olabilir. Unutmayın, fare bir sadakatsizlik, aldatma, ihanet, suçluluk, kıskançlık, çaresizlik ve şüphe sembolü olabilir. Bir fare tarafından kovalanmak veya kovalanmakla ilgili rüyanız, bu duygulardan herhangi birine işaret edebilir.

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