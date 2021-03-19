Rüyada Kedi Görmek Ne Anlama gelir? Rüyada Beyaz, Siyah ve Kara Kedi Yavrusu Görmek ile İlgili Rüya Tabirleri

Rüya tabirleri konusunda en çok merak edilen konulardan birisidir. Hayatın bir parçası olan rüyalar çeşitli durumları ifade edebilir. Rüyada kedi görmek yorumu da bu noktada en çok araştırılan konular arasında yer alır. Rüyada kedi görmek ne anlama gelir sorusunun yanıtı görülen rüyanın detayına göre değişkenlik göstermektedir. Rüyada evde siyah, beyaz, sarı ve gri kedi görmek farklı anlamlar taşırken, rüyada kedi tırmalaması ve birden fazla kedi görmek de farklı yorumlanır.

RÜYADA KEDİ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kedi gören kimse rüyasının anlamını oldukça merak etmektedir. Rüyada kedi görmek dedikoduculuğa, fesat ve hırsız kişilere yorulur. Bazı yorumculara göre ise yeni tanıştığınız bir kişi yüzünden çok eski bir dostunuza sırt çevireceğinize ve daha sonra bu kararınız için pişman olacağınıza işaret eder. Etrafınızda samimi olmayan insanların bulunduğuna ve bu kişiler ile dostluk kurmaktan uzak durmanız gerektiğine delalet eder.

RÜYADA SİYAH KEDİ GÖRMEK

Rüyada siyah bir kedi görülmesi husumete, savaşa yorulurken aynı zamanda şefkat duyguları olan bir kadına da işaret etmektedir. Bir diğer anlamı ile rüyada kara kedi görmek hüzne, kedere ve düşmanlığa işaret etmektedir.

RÜYADA SARI KEDİ GÖRMEK

Rüyada sarı kedi görmek, rüyayı gören kişinin daha önce hiç düşmediği hatalara düşeceğine, çevresinde bulunan insanlarla arasının kötü olacağına, onlardan tepki çekeceği şeyler yapacağını ifade eder. Rüyada kedi görmenin bir diğer yorumu ise iyi olmayan kimselerle birlik olarak işlere kalkışacağına ve bunun olumsuz sonuçlar doğuracağına, sıkıntı yaşayacağına ve kendini tehlikeye sokacağına yorulur.

RÜYADA YAVRU KEDİ GÖRMEK

Rüyada yavru kedi gören kimse yakın çevresini ihmal ettiği ve yeterli ilgi alaka göstermediğine delalet eder. Ayrıca yakın bir kimseden yardım beklendiğine ve aynı zamanda endişe anlamı da taşımaktadır.

RÜYADA BEYAZ KEDİ GÖRMEK

Rüyada kedi görmenin bir diğer detayı da kedinin beyaz olmasıdır. Rüyada beyaz kedi görmek hayırlı yorumlanmaz. Rüyayı gören kişinin sıkıntılı bir süreç geçireceğini ve bu durumları azimle aşacağını ifade eder. Aile ve iş hayatında da sıkıntılı zamanlar yaşayacağına sabrederek tüm bunlardan kurtulabileceğine delalet eder.

RÜYADA KEDİ TIRMALAMASI

Rüyada tırmalanmak, çevresinde ona yaklaşan ve tehlike arz eden bir düşman olduğunu ifade eder.

RÜYADA BİRDEN FAZLA KEDİ GÖRMEK

Rüyada birden fazla kedi görmek, kötü arkadaşlıklara, kedi sürüsü görülmesi kendinize ve yaşantınıza çeki düzen vermeniz gerekeceğine işaret etmektedir. Kötü ve yararsız insanlardan – arkadaşlardan gelebilecek kötülüklere dikkat edilmesi gerektiğine delalet eder.

RÜYADA GRİ KEDİ GÖRMEK

Rüyada gri kedi görmek iş ve özel hayatınız da yaşayacağınız can sıkıcı ve elverişli olmayan durumları işaret etmektedir. Rüyada gri kediyi sevebiliyorsanız yaşayacağınız tüm bu olumsuz durumları aşabileceğinize yorulur.

RÜYADA KEDİ ISIRMASI

Rüyada kedi ısırması görülüyorsa çocuğu için didinen ve terbiyesi üzerine düşen anneye – kadına yorulur. Rüyada görülen bu detay dünyada işlerin iyi gitmeyeceğine halk ile ilgili adalete işaret etmektedir. Bazı zamanlarda da festa, hırsız kimseye delalet edilir.

Rüyasında kendi evindeki dişi kedisinin kendi sahibini ısırması, evin sahibi tarafında rahat bir sene geçirileceği anlamına gelir. Rüyada kedi görülmesi hizmetçiyi simgeler.

RÜYADA KEDİ BESLEMEK

Rüyada kedi beslendiğinin görülmesi emir altında çalıştırılan kimselere işaret eder. Kızgınlığını, öfkesini belli etmeyen, gizleyen kişileri simgeler. Rüyada kedi beslemeenin pek çok farklı anlımı ve tabiri bulunmaktadır.

Kimi tabir edenlere göre rüyada kedi beslemek yaşanılan sıkıntılardan kurtulmaya iyi gişler yapılmasına, yaşamda olumlu değişim ve gelişimler olacağına delalet eder. Zengin kimselerden gelecek yardıma ve rahatlığa işaret etmektedir.

RÜYADA KEDİ KOVALAMAK

Rüyanızda kedi kovalamak hayırlı olarak yorumlanır. Rüyada kedi kovalamak, rüyayı gören kişinin başarılarından dolayı yakınlarındaki bir kimse tarafından kıskanılmasına ve kişinin bu olumsuzları alt edeceğine işaret eder.

RÜYADA ÖLÜ KEDİ GÖRMEK

Bu rüyayı gören kimsenin ayağına bağ olan bir kimseden kurtulacağına ve bunun sonucunda rahata, zenginliğe ve rafaha ulaşacağına işaret eder.

RÜYADA KEDİ DOĞURMAK

Rüya da kedi doğurmak moralinin yerle bir olacağına, keyfin kaçacağına, şanslı insana, dikkatli olunmazsa büyük sorunlar yaşanacağına, hayallerin gerçek olacağına işaret eder.