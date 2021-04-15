Rüyada Mezar Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada mezar, mezar taşı ve mezarlık görmek ne demek, neye işarettir?

Rüyada mezar görmek, dünya genelinde sık karşılaşıla bir durumdur ve bu rüyanın yorumlarını doğru bir şekilde öğrenmek için rüyanın detaylarını bilmeniz gerekmektedir. Bu rüyanın en çok karşılaşılan türleri arasında rüyada mezar taşı görmek, kendi mezarını görmek ve mezarlıkta yürümek yer almaktadır. Peki, bu rüya, rüya tabiri yorumcuları tarafından nasıl yorumlanmaktadır? İşte rüyada mezar görmek ile ilgili rüya tabiri yorumları…

Rüya tabiri yorumcularına göre rüyada mezarlık görmek ya da bir mezarlıkta dolaşmak, gerçekte yoksullukla başa çıkmak zorunda olduğunuz anlamına gelebilir.

Rüyada İsimsiz Mezar Taşı Görmek

Rüyada isimsiz mezar taşı görmek uzun bir yaşamı ve yalnız geçecek bir yaşlılığı haber verir, insanın sevdiklerinden uzaklaşabileceği anlamına gelebilir.

Rüyada Mezarlık Görmek

Rüyada mezarlık görmek iyi bir işarettir. Rüya yorumu, yaşam ve ölüm arasındaki bir kişinin gerçekte iyileşmeye gideceğini tahmin eder. Bakımlı bir mezarlığın ikinci yorumu, ele geçirilen mülkün dava edilmesinin mümkün olacağını belirtir - eğer sizinle ilgili ise, o zaman şansı kaçırmayın.

Kışın mezarlıkta yürümek, başka bir ülkeye gitme nedeniyle size yakın insanlarla ayrılmanın bir işaretidir. Mezarlığa ziyaret yaz aylarında gerçekleştiyse veya sıcak bir havaysa, bu sevgili insanların her zaman yakınınızda olacağı anlamına gelir.

RÜYANDA MEZAR KAZDIĞINIZI GÖRMEK

Rüyanda mezar kazdığınızı görmek, sizinle kan bağı olmayan bir kişinin ailenize katılacağını gösterebilir. Rüyada mezarın içini görmek, ölü akrabanızın ailesine ilişkin olayların size yansıyacağına yorumlanır.

RÜYADA MEZAR TAŞI GÖRMEK

Rüyada mezar taşı görmek, arkadaşının ya da yakın arkadaşının evlilik haberlerini duyacağını gösterir. Rüyanızda mezarlık görürseniz, en kısa zamanda gerçekleşecek olan nişan veya düğünü ifade eder. Rüyanızdaki mezarlık alanını görmek, iddialı olduğunuz ve ailenizin sizinle gurur duyacağı konularda başarı göstereceğinizi belirtir.



RÜYANIZDA MEZARIN YANINDA UYUMAK

Rüyanızda mezarın yakınında uyumak, korktuğunuz konuların önemsiz olduğunu gösterebilir.

RÜYADA MEZARA GİRMEK

Rüyada mezara girmek, heyecan, mutluluk ve sürprizlere atıfta bulunur. Bir kişinin rüyanızdaki mezara girdiğini görürseniz, ofisinizdeki küçük bir sorun nedeniyle bazı insanlarla konuşacağınızı, ancak bu sorunun yakında çözüleceğini belirtir.

Bir kişinin rüyanızdaki mezardan çıktığını görmek, bazı arkadaşlarınızı hayatınızdan atacağınızı veya onlardan mesafenizi koruyacağınızı gösterebilir. Eğer rüyanızdaki mezardan çıkarsanız, bu rüya size birinin yardımınızı maddi olarak istemediğini veya birine yardım edeceğinizi söylüyor.

Mezarlıktan korktuğunuzu rüyada görmek, para konusunda ekonomik olduğunuzu ve para tasarrufu yaptığınızı gösterir.

Gençlere gelince, genç biri rüyada mezarlıkta yürüdüğünü görürse bu sürekli arkadaşların desteğini alacağı anlamına gelir. Ancak, yakında kedere katlanmak zorunda kalabilirler ve arkadaşlarının yardımına muhtaç kalabilirler.

Aşık bir çiftin rüyada mezarlıkta yürümesi, gerçek hayatta evlenmeyecekleri anlamına gelir. Mezarlıkta yalnız yürümek başarısız bir evliliğe işaret edebilir.

Yabancı Rüya Tabiri Yorumlarına Göre Rüyada Mezar Görmek

Rüyadaki bir mezar bir hapishaneyi, rüyadaki bir hapishane ise bir mezarı temsil eder. Eğer kişi kendini bir rüyada bir mezarda yaşadığını görürse, bir hapishanede hapsedileceği anlamına gelir. Rüyada bir mezar inşa etmek bir ev inşa etmek demektir.

Eğer kişi bir mezara girer ama rüyasında bir cenazeye tanık olmazsa, bir ev satın alacağı anlamına gelir.

Rüyada bir mezar kazmak, kadının rızasını almak için kandırmakla birlikte evlenmek anlamına gelir. Bir rüyada bir mezarın üzerinde durmak günah işlemek demektir. Kişi kendini bir mezar kazarken görürse ve işini tamamladıktan sonra, kazdığı şeyin dünyanın yüzeyinde durduğunu ve rüyada duvarları olmadığını keşfederse, bu toprak ahiretin yerleşim yerini temsil eder.

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