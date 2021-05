Rüyada at görmek genel olarak murat (murada erme) anlamlı ile yorumlanır. Yani dardaysanız feraha ereceğinize, zor durumdaysanız rahatlayacağınıza, fakirseniz zenginleşeceğinize gibi anlamlara gelir. Rüyada beyaz, siyah, kahverengi at görmek gibi durumlara göre de farklı anlamları ortaya çıkar. Rüyada at görmek ne anlama gelir? İşte durumlara göre rüya tabileri...

RÜYADA AT GÖRMEK NEDİR?

Rüyada bir ata binmek genel olarak murat, bereket olarak ifade edilmektedir. Daha çok gördüğünüz atın rengi ve en önemli özelliği koşması gibi durumları rüyada görmek farklı durumlara işaret eder.

RÜYADA AT GÖRMEK NEYE İŞARETTİR?

Bu sorunun genel yanıtı rütbe, makama ve yolculuğa delalettir. Kötü bir yorum bulunmamaktadır. Genelde yorumlar iyi ve güzeldir. Rüyayı gören kişinin elde edeceği zaferler vardır. Çalışıyorsa işinde zaferler elde edecektir ve bu rütbe de olabilir.

RÜYADA AT GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada atlar görmek, bolluk ve berekettir. Rüyayı gören kişinin kısmetinin açılacağına, manevi duygularının yüksek olacağına, herkes tarafından beğenilip takdir edileceğine işaret edilir. Rüyada at; zafer, rütbe, mevki, hedef gibi anlamlara da gelir.

RÜYADA BEYAZ AT GÖRMEK

Manevi duygusu yüksek olan kişiler için rüyada beyaz at görmek güzeldir. Rüya sahibi çok sevdiği kişiye kavuşacaktır. Eğer o kişi bekârsa âşık olacağı, eğer yalnız değilse aşk hayatının daha iyiye gideceğine alamettir. Rüyayı gören kişi ayrıca geçmişte yaşadığı bir aşk acısı varsa ondan sıyrılıp temiz bir sayfa açacağına işarettir.

RÜYADA SİYAH AT GÖRMEK

Rüyada siyah at görmek, rüyayı gören kişinin genel olarak liderliğine işaret etmektedir. Yani yönetici birisi olacağına, devlet başkanlığı gibi bir rütbeye sahip olacağına delalet etmektedir. Bazı rüya yorumcuları ise dünya malına işaret ettiğini söylenir.

RÜYADA KIRMIZI AT GÖRMEK

Eğer rüyanızda kırmızı at gördüyseniz bunun anlamı yüce gönüllük ile yorumlanır. Kişi iyi niyetli, hayırsever, yardım eden, çevresine duyarlı birisi olduğu anlamına gelir. Bu davranışları sebebiyle çevresinden övgüler alır. Bir başka yorumda mal ve mülk anlamına gelerek kişinin zengin olacağına işaret etmektedir.

RÜYADA KAHVERENGİ AT GÖRMEK

Rüyada kahverengi at görmek, zafer olarak görülür. İşinizde başarılar elde edeceğinize ve bundan dolayı saygı göreceğinize delalet eder. Rüya sahibi maddi anlamda ve manevi anlamda da güç sahibi olacağına diğer insanlar tarafından dikkat çekeceğine işaret eder. Bir başka yoruma göre de kişi hayallerine kavuşacağı olarak yorumlanır.

RÜYADA KOŞAN AT GÖRMEK

Rüyada at görmek güzel anlamda olduğu gibi koşan at görmekte iyi anlamları var. Evine rızık gelmesi, iyilikte bulunması, hayırlı işlerde olması, şifa dağıtan olması, hidayete ermesi gibi birçok güzel anlamlara yorulur. Çok yakın bir süreçte sağlık ve zaferlerin geleceği bir döneme gireceği de rivayetler arasındadır.

RÜYADA AT ARABASI GÖRMEK

Bunun anlamı ticarettir. Yani bu rüyayı gören kişi bir iş yeri açacağı ve oradan para kazanacağı anlamına gelir. Eğer meslek sahibi ise yönetici olacağına işaret edilir. Geleceği ve bahtı açık olup ona hayırlar getireceği de söylenir.

RÜYADA AT ARABASINA BİNMEK

Rüyanızda at arabasına bindiğinizi gördüyseniz bu iyi haber. İş hayatı, eğitim hayatı ile ilgili iyi bir müjde sizi bekliyor olacak. Hatta bazı tabirlerde başarı noktasının en üst seviyesine ulaşılacağı söylenir. Bunun yanında kazancınızda da önemli değişiklikler olacağına buna göre de yaşantınız değişeceğine işaret edilir.

RÜYADA AT BİNMEK

Rüyada ata binmek gerçek hayatta olduğu gibi bir yolculuğa işarettir. Ata binen kişinin yolculuğa çıkacağı anlamına gelir. Eğer kişi ata binmeyi bilmiyorsa ve rüyasında da ata bindiğini görüyorsa iş hayatında üstün bir başarı elde ederek terfi alacağına işaret edilir. Rüyada erkek ata bindiyseniz, sizi sevmeyen ve çekemeyen birilerinin olduğu, onları tek tek alt edeceğiniz anlamına gelir.

RÜYADA AT SÜRÜSÜ GÖRMEK

Bunun anlamı saltanat sürmektir. Bu rüyayı gören kişi uzun zaman emek verdiği işte başarı elde edeceğine, şu an bulunduğu mevkiden bir üst mevkiye geçeceğine, düşmanlarından sıyrılıp başarı ile yükseleceğine işaret edilir. Ayrıca kişinin ailesi tarafından saygı ve sevgi göreceği söylenir.