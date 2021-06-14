Rüyada Diş Dökülmesi Ne Demek? - Rüyada Diş Kırılması, Diş Çıkması, Diş Dökülmesi, Diş Düşmesi Ne Anlama Gelir?

Rüyada diş dökülmesi genel olarak olumlu yorumlanmaktadır. Diş dökülmesi görmek ne kadar kötü bir durum olsa da rüyalar bazen tersine yorumlanır. Bu da o rüyalardan biridir. Rüyada diş dökülmesi görmek iyi yorumlanırken diş kırılması ya da diş çıkması gibi durumlarda farklı anlamlar ortaya çıkar. İşte rüyada diş ile ilgili tabirler…

RÜYADA DİŞ DÖKÜLMESİ

Rüyada diş dökülmesi görmek, hayata karşı yeni heyecanların olacağı, hastalıklardan kurtulacağı, sıkıntıların sona ereceği anlamına gelir. Rüyada diş görmek, akrabaya işaret edilmiştir. Akrabalarda yaşanacak sıkıntıya ve hastalığa işarettir. Rüyada dişlerinin döküldüğünü görmek, bir başka tabirde kişinin borcunu ödeyeceğine işaret rivayet edilmiştir. Rüyada dişlerin avuca dökülmesi, kişinin borçlarından kurtulması için iyi fırsatlar çıkacağına delalet eder. Rüyada diş dökülmesi görmek İslami kaynaklara göre anlamı ise hastalıktan kurtulmaya işarettir.

RÜYADA DİŞ KIRILMASI

Rüyada diş kırılması görmek, babanın akrabası tarafından hastalığa delalet eder. Rüyada dişinin kırılması ayrıca yakın bir akrabasının yaşayacağı sıkıntılara işaret eder. Rüyada dişin kırılması, aile bireylerinin kendi aralarında yaşayacağı sıkıntıya da işaret edilmektedir. Rüyada dişlerin kırılması ve rüyada dişinin kırıldığını görmek genel anlamda kötü bir olayın habercisidir diyebiliriz. Rüyada ön dişin kırılması, kişinin güvendiği birisinden hiç ummadığı anda ona sırt çevireceğine ve bu yüzden sıkıntıya düşeceğine delalet eder. Rüyada diş kırılması Diyannet anlamında hastalığa delalettir.

RÜYADA DİŞ ÇIKMASI

Rüyada dişinin yerinden çıktığını görmek, rüya sahibinin bir sıkıntı yaşayacağı ve bu sıkıntının tamamen yok olup rahat bir hayat süreceğine işaret edilmektedir. Rüyada dişinin çıktığını görmek, tatsız ve kötü bir olayın rüya sahibini bulacağına rivayet edilmektedir. Rüyada dişinin çıkması olayı gerçek hayatta da bir kayıp olarak rivayet edilir. Rüyada dişin yerinden çıkması genel olarak sıkıntı ve üzüntü ile yorumlanmıştır. Rüyada diş çıkarmak şanssızlık ve uğursuzluk olarak yorumlanır.

RÜYADA DİŞ DÜŞMESİ

Rüyada dişinin düştüğünü görmek, rüya sahibinin sahip olduğu şeylerin kıymetini bilmesi gerektiğine delalet edilmiştir. Rüyada dişin düşmesi bir başka yorumda rüya sahibinin çektiği zorluklar sona ererek huzura ereceğine işaret edilmiştir. Rüyada dişinin düşmesi genel olarak pek iyiye yorulan durum değildir. Rüyada ön dişin düşmesi, kişinin istediği için iptal olmasına işaret edilmektedir.

RÜYADA DİŞ FIRÇALAMAK

Rüyada diş fırçalamak, kişinin her konuda kusursuz olmak için çabaladığına ve mükemmel olmak istediğine ayrıca her konuda titiz olan kişilere işaret edilmektedir. Rüyada diş fırçası görmek, hayırlı ve güzel günlerin geleceğine delalet edilir.

RÜYADA DİŞ ÇEKTİRMEK

Rüyada diş çektirdiğini görmek, şanssızlık olarak nitelendirilir. Bazı yorumculara göre de müjdeli bir haberin geleceğine işaret edilir. Rüyada diş çekmek, bir başka rivayete göre de rüya sahibinin mal kaybedeceği anlamına gelmektedir. Rüyada kendi dişini çekmek, kişinin hayatında bitmesi gereken bir iş olduğuna ve onu bitirmek için harekete geçeceğine işaret edilmiştir. Rüyada dişini çekmek, kişinin yakın süre içerisinde akrabasıyla tartışma yaşayacağı anlamındadır. Rüyada diş çekilmesi olayı genel anlamda yorumlayacak olursak pek hayra yorulmayan bir rüya çeşididir.

RÜYADA DİŞİN SALLANMASI

Rüyada dişin sallanması, aile içinde yaşanacak sıkıntıya işarettir. Aile bireyleri arasında bir sorun yaşanacağına ve bu sorundan dolayı daha büyük sıkıntılar yaşanacağına delalet eder. Rüyada dişinin sallandığını görmek aile bireyinden birinin vefat edeceğine delalet eder. Rüyada dişinin sallanıp çıktığını görmek, rüya sahibinin hayatında yaşadığı sıkıntının sona ereceğine delalet eder.

RÜYADA ÇÜRÜK DİŞ GÖRMEK

Rüyada çürük diş görmek, gerçek hayatta bir şeyin kaybı demektir. Rüya sahibinin güvensiz olacağına, hayatın belirli evresinde kayıplar yaşayacağına delalet eder. Rüyada diş görmek iyi yorumlanırken, çürük diş kötü alametlerle yorumlanır.

RÜYADA DİŞ KANAMASI

Rüyada diş kanaması görmek, rüya sahibinin yaşadığı problemleri gözünde büyütmemesi gerektiğine ve er ya da geç problemlerin sona ereceğine işaret eder. Rüyada diş ağrısı ise sorunların çoğalacağına, beklemediği kişiler tarafından sıkıntıya düşeceğine delalet eder.,

RÜYADA DİŞ KOPMASI

Rüyada diş kopması sağlıkla ilgili durumlara yorumlanır. Yakın akrabanızdan birinin hastalanıp ölüme kadar sonuçlanmasına işaret edilmiştir.

Rüyada diş çürümesi, kişinin hayatına engel olacak etkenlerden kurtulacağına ve başarı ve huzur için güzel fırsatlar çıkacağına işaret edilmiştir.

RÜYADA TAKMA DİŞ GÖRMEK

Bunun anlamı iş yerinde terfi almaya, yaptığı işlere karşılık ödül alacağına, mevkisinin artacağına delalet eder. Ayrıca kazancın artmasına, ev hayatında mutluluk getireceğine de işaret edilmiştir. Rüyada beyaz diş görmek, hayırlara yorumlanan bir rüyadır. Rüya sahibinin uzun süredir verdiği savaşı kazanacağına işaret edilir. Rüyada diş yaptırmak ise rüya sahibinin önemli kararlar alacağına işaret edilmiştir.