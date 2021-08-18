Rüyada Deprem Olduğunu Hissetmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Deprem Olduğunu Görmek Ve Hissetmek Anlamı Nedir?

Deprem rüyaları, kişiyi derinden etkileyen bir olaya sahne olduğu için en çok araştırılan rüya tabirleri arasında yer alıyor. Kişinin yaşadığı travmaların ve korkuların bir sonucu olarak görülebilen deprem rüyaları, bazen de derin anlamlar ve mesajlar barındırabiliyor. Bu nedenle rüyada deprem olduğunu görmek ve hissetmek anlamı nedir sorusu sık sık araştırılıyor. İşte "Rüyada deprem olduğunu hissetmek ne anlama gelir?" sorusunun yanıtı bu rüyanın yorumu.

RÜYADA DEPREM OLDUĞUNU HİSSETMEK

Rüyada deprem olduğunu hissetmek ve görmek, kişinin hayatında büyük çaplı değişiklikler yaşanacağının habercisidir. Bu rüyayı gören kişi; iş ya da okul değişikliği, taşınma, şehir değişikliği gibi büyük çaplı bir hareketle hayatına bambaşka bir yön verebilir. Beklenmedik bir anda alınacak kararla geleceğe yeni ve hayırlı bir adım atmak mümkün olacaktır. Ayrıca bu rüya kişinin beklemediği bir olay yaşayarak şaşkınlığa uğraması anlamına da gelir.

RÜYADA DEPREM OLDUĞUNU GÖRMEK VE HİSSETMEK

Rüyada deprem olduğunu görmek İslami açıdan da göç ve değişimin sembolüdür. Rüyada bir dağın sallandığını görmek, kişinin korku ve stres içinde olduğunu, kaygılarından arınması gerektiğini gösterir. Ayrıca gelir kaynağının artması ve bereket manalarına da gelir. Öte yandan, rüya boyunca deprem yaşanırsa kişinin can sıkıcı haberler alacağı da bu rüyanın yorumları arasındadır.

RÜYADA DEPREM OLDUĞUNU AMA EVİN YIKILMADIĞINI GÖRMEK

Rüyada binaların sallandığını görmek, deprem olmasına rağmen evlerin yıkılmadığını görmek iyiye işarettir. Rüya sahibi kötü insanlarla ve kötü olaylarla karşılaşır ancak bunların karşısında gücünü korur, olaylardan kolayca kurtulmayı başarır. Öte yandan bazı yorumculara göre bu rüya kişinin maneviyatının zayıflamasına delalettir. Kişi bu rüyadan imanını tazelemesi ve manevi durumunu güçlendirmesi gerektiği mesajını çıkarmalıdır.

RÜYADA DEPREM OLDUĞUNU GÖRMEK VE DUA ETMEK

Rüyada deprem olduğunu görüp dua etmek; rüya sahibinin yaşayacağı büyük bir zorluğu dualarıyla ve inancıyla başından kovacağına işarettir. Böyle bir rüya gören kişi imanına sığınmalı, bol bol sevap işlemeli ve iyilik yapmalıdır.

RÜYADA EVİN SALLANMASI

Rüyada evin sallandığını görmek rüya sahibini ve ailesini yakından ilgilendiren bazı zorluklarla karşılaşılacağını, bir ihanet ya da hastalık durumuyla karşı karşıya kalınacağını gösterir. Bu durumun sonunda aile içi huzurun bozulması, kısa bir süre de olsa hane içinde problem yaşanması söz konusu olabilir.

RÜYADA DEPREMDE SARSILMAK

Rüyada deprem görmek ve sarsılmak, kişinin etrafında dost gibi gözüken düşmanlarının olduğunu gösterir ve yaşayacağı tehlikelere karşı kişiye uyarı niteliğindedir. Kişi depremden kurtulmayı başarırsa planlarını gerçekleştirme imkanı bulur. Girdiği bir yolda hayli zorlanacağı, ancak bu zorluktan hiç zarar görmeden çıkacağı anlamı vardır.