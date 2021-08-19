Rüyada Saç Kestirmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Saç Kesmek, Başkasının Saçının Kesildiğini Görmek Ne Demek?

Saç kestirmek eylemi kadın ve erkekte düzenli olarak yapılan bir olaydır. İnsanda rahatlama ve ferahlık hissi verir. Rüyada saç kestirmekte rüya tabircilerine göre refaha kavuşmak, izzet ve makam anlamında rivayet edilir. Fakat rüyada saç kestirmek durumlarına göre farklı anlamlarda çıkabilmektedir. Gelin bu anlamlara beraber bakalım…

RÜYADA SAÇ KESTİRMEK

Rüyada saçını kestirmek, mevki ve makam, izzet ve şan, saygın birsi olmaya delalet eder. Müslüman birinin saç kestirmesi ise dinde hoşnut biri olmaya işaret edilir. Ayrıca uzun ömre ve mala, mülke işaret edilir. Rüyada saç kesmek, rüya sahibinin şansının ve kısmetinin kapanacağına rivayet edilir. Rüyada saçını kesmek, kişi için şansızlığa işaret olunurken hayra alamet olmadığı söylenmektedir. Rüyada kendi saçını kesmek ayrıca iş hayatında başarısızlığa işarettir. Rüyada saçlarını kestirmek bir başka rivayette de aşk ya da evlilik hayatı ile ilgili kötü bir haber alacağına alamettir. Rüyada saçının kesilmesi, ortağı olduğu bir işten istenmeyen bir nedenden dolayı ayrılacağına işaret eder. Rüyada saç kesilmesi, rüya sahibine haksız yere bir iftira atılacağına işaret edilmektedir.

Rüyada saçının kesildiğini görmek, rüya sahibinin ağız tadının bozulmasına ve ileride başına gelecek musibete delalet eder.

RÜYADA SAÇ DÖKÜLMESİ

Rüyada saç dökülmesi görmek uğursuzluktur. Rüyayı gören kişiyi zorlu ve sıkıntılı günler bekliyor demektir. İnsanlara karşı güvensizlik oluşturacak hareketler yapacağına işaret edilir. Başka yorumda da kişinin arkadaşları tarafından yarı yolda bırakılacağına delalet eder. Rüyada saçların dökülmesi, gerçek hayatta beklenmedik gelişmelerin yaşanacağına işaret edilir. Rüyada saçının döküldüğünü görmek, bir başka yorumda yolculuğa işaret edilmiştir.

Rüyada saçlarının döküldüğünü görmek, hayatında en yakın kişilerden zarar göreceğine delalet edilir.

RÜYADA SAÇ BOYATMAK

Rüyada saç boyatmak, kişinin bir sık sakladığına ve bu sırrı saklamakta zorluk çektiğine ve yine bu sıkıntılar yüzünden başına bela geleceğine işaret edilir. Rüyada saç boyama, sarı renge boyatma evlilik hayatının güzelliğine, kızıl renge boyama bolluk ve berekete, siyah renge boyatmak, sırrın ortaya çıkacağına işarettir. Rüyada saç boyamak genel olarak çok hayra yorulmayan bir olaydır.

RÜYADA SAÇ YIKAMAK

Rüyada saç yıkamak, maneviyata yönelmeye, kişinin iyiye yöneleceğine, huzurlu bir hayata işaret edilir. Kişinin bir karar alacağına ve bu karar ile bir ömür rahat yaşayacağına işaret eder.

RÜYADA SAÇTA BİT GÖRMEK

Rüyada saçında bit görmek, eğer temiz bir mekânda iken saçta bit görülüyorsa zenginliğe işaret edilir. Kötü bir mekânda saçta bit görüldüyse yoksulluğa işaret edilmektedir. Çok sayıda bit görmek ise sıkıntı ve kedere işarettir.

RÜYADA SAÇ GÖRMEK

Rüyada saç görmek hayra yorulan bir olaydır. Kişinin güçlenmesine ve hayatındaki sıkıntıların geçmesine işaret edilir. Rüyada uzun saç görmek uzun ömre işarettir. Rüyada saç uzaması ise güzel hayırlı işlerin olacağına, rüya sahibinin şansının artacağına delalet edilir. Rüyada saç uzadığını görmek ayrıca mal ve mülke işaret olduğu gibi maddi sıkıntılardan kurtulup rahata ermeye işaret edilir. Rüyada saçın uzadığını görmek ayrıca evliliğe ve kısmete işarettir. Rüyada saçını uzun görmek, rüya sahibinin çevresinde kıskanç insanların olduğuna ve dikkat etmesi gerektiğine işaret edilmiştir. Rüyada saçının uzadığını görmek, genel olarak iyiye delalet eder diyebiliriz.

Rüyada saçını kısa görmek, hayra yorulan bir rüyadır. Bolluk, bereket ve şansa işaret eder.

RÜYADA SAÇ TARAMAK

Rüyada saç taramak rüyayı gören kişinin herkese yardım etmek için uğraştığına delalet eder. Bir başka yorumda ise sosyal olaylara karşı çok aşırı duygusal davrandığını işaret eder.

RÜYADA BEYAZ SAÇ GÖRMEK

Rüyada beyaz saç görmek, hayra yorularak hayatında her anlamda mutluluğa ereceğine işaret edilmektedir. Rüyada saçların beyazlaması, rüyayı gören kişi kadınsa kocasının zora düşeceğine işarettir. Eğer rüyayı gören kişi erkek ise fakirliğe işarettir. Rüyada saçlarının beyazladığını görmek, bir başka yorumda da kişinin itibar ve şanının artacağına işarettir.

RÜYADA SAÇ KOPMASI

Rüyada saçının koptuğunu görmek, rüya sahibinin mal ve para bakımından zarar göreceğine, sıkıntı ve üzüntüye, iman açısından eksikliğe işaret edilmektedir. İslami olarak ibadet eksikliği olarak işaret edilir.