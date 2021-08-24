Rüyada asker olduğunu görmek ne anlama gelir? Rüyada askere gittiğini görmek anlamı nedir?

Askerlik genel olarak güç ve kuvveti anımsatmaktadır. Rüyada görülen askerlik gerçek hayatta da güç ve kuvveti simgeler. Özellikle iş hayatında gelecek olan başarıyı ifade etmektedir. Kişi askere gittiğini sürekli görüyorsa rüya tabircileri tarafından bu durum farklı şekilde yorumlanabilmektedir.

RÜYADA ASKER OLDUĞUNU GÖRMEK

Rüyada asker olduğunu görmek, iyilik ve selametle yorumlanmaktadır. Askerde arkadaşlarıyla beraber oturup dinleniyorsa, iş hayatında kişinin başarılı olacağını dile getirir. Eğer rüyayı gören kişi bir er olarak bir askeri büroda çalışıyorsa, kamu kuruluşlarıyla olan işleri kolayca sonuçlanacağına işaret edilir. Ya da kişi kendini eğitim alanında gördüyse, çevresi tarafından sevilip, sayılan biri olarak görülmektedir.

RÜYADA ASKERE GİTTİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada askere gittiğini görmek, başarılı bir iş ve aile hayatına delalet eder. Rüya sahibi, iş ve aile hayatında sıkıntılı bir süreç yaşıyorsa da, bu sıkıntının son bulacağına delalet eder. Rahat ve huzurlu bir döneme gireceğine işaret edilir. Rüya sahibi, askerde kendisini komutan olarak veya bir birliğe komuta ettiğini görürse iş hayatına göre pozisyonu değişecektir.

RÜYADA ASKER KIYAFETİ GİYMEK

Rüyada asker kıyafeti giymek, yine kişinin iş hayatında elde edeceği başarıya işaret eder. Rüyayı gören kişinin konumunda yer alan şahsın rütbe atlayacağına, ilerleyen süreç içerisinde saygınlık kazanacağına ve bu kişinin mevcut durumdaki maddi kazancının beklenmedik bir biçimde artacak olacağına işaret edilir.

RÜYADA İKİNCİ KEZ ASKERE GİTMEK

Rüyada ikinci kez askere gittiğini görmek, hayırlı evlada, bekar için hayırlı kısmete yorulur. Bazı yorumculara göre de mahkemeyle işi olanın hayırlı sonuçlanacağı şeklinde de yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin, dini inancı kuvvetlenecek, bundan sonraki yaşamını dini kurallara göre yaşayacağı da bazı yorumlarda yer almaktadır.

RÜYADA ÜNİFORMALI ASKER GÖRMEK

Rüyada üniformalı asker görmek, rüya sahibinin şan ve şöhrete ulaşacağına işaret eder. Aynı zamanda rüyada asker görmek, kuvvet ve güç demektir. Rüyada üniformalı asker görmek, müminler hakkında zafer ve zalimlerden intikam almaya işaret edilmiştir.

RÜYADA BİR KADININ ASKERE GİTMESİ

Rüyada bir kadının askere gittiğini görmek, bahtının açık olduğunu ve arzu edilen hayallerin kısa zamanda gerçeğe dönüşeceğine delalet eder. Ayrıca yapılacak olan herhangi bir çalışma konusunda çevrede önemli bir ses getireceğine işaret edilmiştir. İşlerin yolunda gideceğini ve emeklerinin karşılığını fazlasıyla alacağını anlatan bir rüya anlamına gelir.