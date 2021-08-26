Rüyada topuklu ayakkabı görmek, rüya sahibinin hayatında önemli ve köklü değişikliklerin yaşanacağına işarettir. Topuklu ayakkabı ile yürümek, yolculuğa çıkacağı anlamına gelirken aynı zamanda rüya sahibinin arkasında yapılacak olan konuşmalara işaret eder. Bu durum kişinin moralini bozabileceği gibi aynı zamanda başka bir yorum olarak da maddi gücünün artacağı anlamlarını taşır. Peki; rüyada topuklu ayakkabı giymek ne anlama gelir? Rüyada topuklu ayakkabı görmek ne demek?

RÜYADA TOPUKLU AYAKKABI GİYMEK/GÖRMEK

Rüyada topuklu ayakkabı giydiğini gören kişinin büyük değişimler yaşaması an meselesidir. Kişiler yeni kararlar alıp bunları uygulamakla birlikte örnek olarak iş ya da sosyal çevrenin değişmesi, sorumluluk alma, evlenme ya da boşanma gibi durumların yaşanması söz konusudur.

RÜYADA TOPUKLU AYAKKABI İLE YÜRÜMEK

Rüyasında topuklu ayakkabı ile yürüdüğünü gören kişi birkaç defa seyahate gider. Yolculuğu ifade etmesi ile birlikte aynı zamanda kişilerin arkasından yapılacak konuşmaların ortaya çıkması ve moral bozukluğu olarak ifade edilebilir.

RÜYADA BEYAZ TOPUKLU AYAKKABI GİYMEK

Genel anlamda rüyada görülen beyaz renk hayra ve temizliğe yorulur. Rüyayı gören kişinin kendisine saygısı olduğu gibi kendisini seven biri olarak da ifade edilebilir. Aynı zamanda temiz ve bakımlı kişileri de anlatır.

RÜYADA SİYAH TOPUKLU AYAKKABI GİYMEK

Rüyasında siyah topuklu ayakkabı giydiğini gören kişinin yakın bir zaman içinde sosyal yaşantısında farklı bir duruma geleceği anlamına gelir. Aynı zamanda kişilerin arkasında konuşma ve dedikodu durumları ortaya çıkabilir. Genel anlamda olumsuz rüyalar arasında yerini alır.

RÜYADA YÜKSEK TOPUKLU AYAKKABI GİYMEK

Rüyada yüksek topuklu ayakkabı giymenin iki farklı anlamı bulunur. Bir tanesi iş yaşamındaki yükselişi ifade ederken diğeri ise karşısındaki kişilerle inatlaşma ve zıtlaşma durumlarına işaret eder. İş hayatında olumlu olarak nitelendirilse de sosyal hayatta olumsuz olarak ifade edilebilir.