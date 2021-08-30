Avşa Adası’na nasıl gidilir? Avşa Adası’na arabayla gidilir mi?

Doğal güzellikleri ve temiz havasıyla insanı kendine çeken Avşa Adası Kapıdağ Yarımadası çevresinde bulunan adalardan biridir. Hemen hemen her zaman ilgiyi üzerinde bulunduran adaya ulaşım da oldukça kolay ve rahat yapılabilmektedir. Peki, Avşa Adası'na nasıl gidilir? İşte merak edilen tüm detaylar…

AVŞA ADASI'NA NASIL GİDİLİR?

Avşa Adası'na Deniz Otobüsleri seferleri ile farklı güzergahlardan gitmek mümkündür. Bostancı, Yenikapı, Avcılar iskelelerinden kalkan deniz otobüsleri ile Avşa Adası'na gidebilirsiniz. Ayrıca Erdek ve Tekirdağ'dan da deniz otobüsü ve feribotlarla Avşa Adası'na gidilebilmektedir.

AVŞA ADASI'NA ARABAYLA GİDİLİR Mİ?

Avşa Adası'na araba ile gidebilmek için İstanbul, Tekirdağ ve Erdek'ten kalkan arabalı vapurlara binebilirsiniz. Böylece arabanız ile çok rahat bir şekilde Avşa Adasına gelmiş olursunuz. Avşa Adası içerisinde de rahatlıkla arabanızı kullanabilirsiniz.

İSTANBUL-AVŞA ARASI KAÇ SAAT?

İstanbul'dan Avşa Adası'na birkaç farklı iskele kullanılarak gidilebilmektedir. Peki İstanbul- Avşa Adası arası kaç saattir? İstanbul Bostancı İskelesi'nden Avşa Adası 3 saat dakika, Yenikapı İskelesi'nden 3 saat 5 dakika, Avcılar İskelesi'nden ise 3 saatlik süre zarfında Avşa Adası'na ulaşılmaktadır.

AVŞA ADASI'NA ARABASIZ NASIL GİDİLİR?

Avşa Adası'na arabasız gitmek isterseniz İstanbul, Erdek ve Tekirdağ'dan kalkan deniz otobüslerine binerek rahatlıkla adaya ulaşabilirsiniz. Avşa Adası'na İstanbul'dan Yenikapı, Bostancı ve Avcılar'dan kalkan İDO deniz otobüsleri, Tekirdağ'dan da Akport Gümrük Limanı'ndan kalkan feribotlarla gidebilirsiniz.

BALIKESİR'DEN AVŞA ADASI'NA NASIL GİDİLİR?

Balıkesir Merkez'den Avşa'ya yolculuk yapmak için önce Bamdırma'ya oradan da 20 km süren Erdek istikametine gelinmelidir. Daha sonra Erdek'ten arabalı vapurlara binerek Avşa Adası'na ulaşılabilirsiniz.