Rüyada örümcek ağı görmek ne anlama gelir? Rüyada örümcek ağı temizlemek anlamı nedir?

Yoğun bir incelik isteyen örümcek ağı, geçmiş zamanlardan günümüze kadar farklı anlamlar kazanmıştır. Rüyada görülen örümcek ağı hile ve düzene işaret eder. Örümcek ağını rüyasında gören kişinin üzerinde nazar olduğuna ve kısmetli bir döneme gireceğine işaret edilir.

RÜYADA ÖRÜMCEK AĞI GÖRMEK

Rüya sahibinin örümcek ağı görmesi, gören kişinin cinsiyetine ve yaşına göre farklı anlamlar kazanır. Bu duruma göre örümcek ağını gören kişi genç bir erkek ise; onun için hayırlı bir rüya olmadığı yorumlanır. Rüya sahibi kişi orta yaşlı bir erkek ise hayırlı bir rüya olarak yorumlanır. Bu rüyayı gören kişi kadın ise olumlu haberler alacağına ve hayırlı kısmetler bulacağına alamet edilir. Rüya sahibinin erkek olmasıyla, iş yaşantısı ve aile yaşantısında ona zarar vermek isteyen birinin olduğuna rivayet edilir. Rüya sahibinin ona zarar vermek isteyen kişiyi bulmadan hayatının yoluna girmeyeceğine işaret edilir. Rüyayı gören kişi genç bir kadın ise; iş hayatı ve özel hayatında kendisiyle yarışta olduğu kişiyle arasının bozulacağına işaret edilirken; orta yaşta olan bir kadının gördüğü bu rüya hem özel hayatı hem iş hayatında düzeninin bozulacağı şeklinde yorumlanır.

RÜYADA ÖRÜMCEK AĞI TEMİZLEMEK

Rüya sahibi kendisini örümcek ağı temizlerken görüyorsa, rüya sahibinin dinine mesafe alacağına, inancının zarar göreceğine işaret edilir. Dini yorumlara göre kişinin kulluk görevlerini yerine getirmeyeceğine ve dinini ihmal edeceğine işaret eder.

RÜYADA EVDE ÖRÜMCEK AĞI GÖRMEK

Rüya sahibinin evin içinde gördüğü örümcek ağı, hayatında yaşayacağı yoksulluğa ve sağlık sorunlarının oluşacağına alamettir. Rüyayı gören kişinin aile içerisinde sıkıntısı varsa bunları düzene sokacağına işarettir. Rüyada evi örümcek ağı sarması, rüya sahibinin çok fazla zorlanacağına, kişinin dara düşeceğine, etrafındaki insanlardan hiçbir şekilde destek göremeyeceği şeklinde dile getirilir. Rüyayı gören kişi psikolojik olarak yıpranacağı bir döneme girebilir. Eğer hayatında duygusal anlamda ilişki yaşadığı biri varsa, bu kişiyle çözemeyeceği sorunlar yaşayabilir. Planladığı her şey bir an da alt üst olabilir. Hem maddi hem de manevi anlamda zor dönemler geçirebilir. Bunu atlatabilmesi rüya sahibi için oldukça güç olacaktır.

RÜYADA TAVANDA ÖRÜMCEK AĞI GÖRMEK

Rüyada tavanda örümcek ağı görmek, rüya sahibinin bir başarı elde edeceğine ve etrafındaki kişilerden çok fazla takdir alacağı şeklinde yorumlanır.

RÜYADA ÖRÜMCEK AĞI BOZMAK

Rüya sahibi kendisini örümcek ağı bozarken görüyorsa bu rüya iş hayatında yapacağı hata ile yüksek bir miktarda para kaybı yaşayacağına işaret eder. Bu yaşamış olduğu durum yüzünden iş hayatında sarsılacağına ve güven kaybına uğrayacağına delalettir.

RÜYADA ÖRÜMCEK AĞINA TAKILMAK

Rüya sahibinin çevresindeki insanlarla hep birlikte olacağına, üzerindeki mutsuzluğu atacağına ve her anlamda mutlu olduğu bir hayata gireceğine işaret eder. Rüyada örümcek ağına bulaşmak, rüya sahibinin iş hayatında yükseleceğine ve çevresindeki yardıma muhtaç insanlara yardım edeceğine işarettir. Maddi olarak çok büyük kazançlar ile karşılaşacağına ve kısa sürede mülk sahibi olacağı şeklinde de yorumlanabilir.