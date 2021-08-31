Rüyada asansör görmek ne anlama gelir? Rüyada asansörde kalmak ne demek?

Rüya üzerine yapılan çalışmalar ve rüya tabirleri ne kadar eskiye dayansa da günlük hayatın içinde yaşanan pek çok değişiklik ve yenilik de rüya tabirlerini etkilemeye devam ediyor. Gelin rüyada asansör görmenin ne anlama geldiğini hep birlikte inceleyelim...

RÜYADA ASANSÖRE BİNMEK NE DEMEK?

Rüyada asansöre binmek iyiye yorulan rüyalardan biridir. Rüyada asansöre bindiğini gören kişi eğer ki asansörle yukarı çıktığını görüyorsa bu kariyer yükselişine işarettir. Rüyada asansöre binen kişi iş dünyasında hayırlıu ve bereketli bir yükselişe geçecektir. Mesleki olarak başarı kaydedeceği bir döneme giriyor demektir.

RÜYADA ASANSÖR GÖRMEK

Rüyada asansör gören kişi hayatında büyük bir sıkıntıdan kurtulacak demektir. Özellikle maddi bir rahatlamaya işaret eden rüyada asansör görmenin anlamı eğer rüya sahibi çalışıyorsa işinde başarılı bir döneme girecek olarak da yorumlanır.

Rüyada asansör görmek maddi yüklerden kurtulma anlamı taşır. Rüya sahibi ya borcundan kurtulacak, ya maddi olarak baktığı birinin yükünden kurtulacak demektir.

RÜYADA ASANSÖRDE KALMAK

Rüyada asansörde kalmak rüya sahibinin tıpkı gerçek hayatta asansörde kalmış olmak gibi beklemediği bir anda başına gelecek kötü bir olayın sonunda kendisini sıkışmış ve çaresiz hissedeceği anlamına gelir. Rüyada asansörde kalmak rüya yorumcuları tarafından can sıkıntısı olarak yorumlanır. Rüya sahibi hesaplamadığı olaylar yaşayacak ve ağzının tadı kaçacaktır.

Rüyada asansörde kalmak ve kurtulmak ise rüya sahibinin çevresi tarafından kötülük görmek üzere olduğunun ancak asansörden kurtulmasının bu kötülükten de kurtulmasına anlamı geldiği şeklinde yorumlanır.

RÜYADA ASANSÖR DÜŞMESİ

Rüyada asansörün düştüğünü ya da bozulduğunu görmek maddi kayıp olarak yorumlanır. Rüya sahibi çalışıyorsa iş yerinde işler kötü gidecektir. Bazı rüya yorumcuları ise rüyada asansör düşmesini ihanetle açıklar. Rüyada asansörün düştüğünü göre kişi ya ciddi bir sağlık sorunu yaşayacak ya da ailesiyle ters düşecektir.

RÜYADA ASANSÖRDEN DÜŞMEK

Rüyadan asansörden düşmenin tabiri kötüdür. Hayırsız rüyalar arasında kabul edilen rüyada asansörden düşmek, rüya sahibinin özellikle iş yaşamında mevkiinin düşeceğine, unvanının azalacağına, çalışma hayatının kötü bir sürece gireceğine işaret eder. Rüyada asansörden düşmenin bir diğer yorumu da rüya sahibinin hayatında büyük bir değişiklik olacağı yönündedir.

RÜYADA ASANSÖRLE YUKARI ÇIKMAK

Rüyada asansörle yukarı çıkmak genelde başarı ve kazançla yorumlanır. Rüyada asansörle yukarı çıktığını gören kişi çalışıyorsa iş yerinde makam sahaibi olacak. Mülk edinmek istiyorsa mülk edinecek, eğer ki bir sevgilisi, sözlüsü, nişanlısı varsa yolun sonu evlilik demektir.

RÜYADA ASANSÖRDE SIKIŞMAK

Rüyada asansörde sıkıştığını gören kişi dara düşecek, işinde başarısız olacak demektir.

RÜYADA ASANSÖRÜN BOZULMASI

Rüyasında asansörün bozulduğunu gören kişinin hayatında birden bire bir sorun ortaya çıkacak demektir. Rüyada asansör bozulması maddi manevi bir kötü gidişi işaret eder. Rüya sahibinin hem derin üzüntüler yaşayacağı olaylar yaşanacak hem de maddi sıkıntıları baş gösterecektir.