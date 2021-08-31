Rüyasında büyü yapıldığını gören kişinin çevresine dikkat etmesi gerektiği vurgulanır. Aynı zamanda rüya sahibinin korktuğu şeylerin başına geleceğine dair rivayetlerde bulunulur. Rüyayı gören kişinin iyi niyetinden faydalanmak isteyenlerin olacağı ve o kişiye zarar vereceğine de delalet eder. Büyü görmek aynı zamanda maddi anlamda da kayıpların yaşanacağına işaret etmektedir. Peki; rüyada büyü yapıldığını görmek ne anlama gelir? Rüyada büyü görmek ne demek?

RÜYADA BÜYÜ YAPILDIĞINI GÖRMEK

Rüyada büyü yapıldığını gören kişi için büyük bir olumsuzluk ya da şanssızlık yaşanacağına işaret eder. Rüya sahibinin çeşitli nedenlerden ötürü üzüntü, sıkıntı ve zorluk çekeceği anlamına gelirken kişinin mutsuz olacağı şeklinde yorumlanır.

RÜYADA BÜYÜ GÖRMEK

Rüyada büyü gören kişinin, art arda pek çok hataya düşeceğine işaret edilir. Öte yandan haksızlık ve hile yapma gafletine de düşmeye rivayet edilirken genel anlamda olumsuz rüyalar arasında yerini alır.

RÜYADA BÜYÜ BOZDUĞUNU GÖRMEK

Rüyasında büyünün bozulduğunu gören kişi için hayırlı gelişmeler yaşanacağı işaret edilir. Çevresindeki kötü niyetli kişilerin planlarının bozulacağı, rüya sahibine zarar veremeyecekleri gibi anlamları ifade ederken aynı zamanda rüyayı gören kişinin maddi ve manevi anlamda yeni bir döneme gireceği düşünülmektedir.

RÜYADA BÜYÜ MALZEMELERİ GÖRMEK

Rüyada büyü malzemeleri görmek; kişinin kısa süre içerisinde sıkıntılarını çözeceğine işaret eder. Aynı zamanda maddi anlamda büyük bir kazanç yaşayacağı, iş hayatında başarıya ulaşacağı gibi anlamlar taşımaktadır.