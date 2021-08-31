Rüyada eşinin öldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada eşinin öldüğünü ve mezarını görmek anlamı nedir?

Ölüm, çoğu zaman bilinçaltımızda uykuda olan bir kokudur ve bunu gerçek hayatta yansıtmasak da rüyalarımıza girebilir ve rüyalarımızda sevdiğimiz insanların ölümünü görebiliriz. İnsanların en sık gördükleri rüyalardan biri eşlerini yani hayat arkadaşlarını rüyalarında öldüğünü görmektir. Peki, eşinin rüyada öldüğünü görmek ne anlama gelir? İşte cevabı;

RÜYADA EŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK

Rüya sahibine hissettirdiğinin aksine aslında hayırlı yorumlanan rüyadır. Rüya sahibinin eşinin uzun ömürlü ve sağlıklı bir yaşamı olacağına yorumlanır.

Ayrıca bu rüyayı olumsuz yorumlayan rüya âlimleri de rüyasında eşinin öldüğünü gören kimselerin aslında kendilerini günlük hayatta yalnız hissettiği için bu rüyayı gördüğünü söylemektedir.

RÜYADA EŞİNİN BOĞULARAK ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK

Kişi rüyasında eşinin boğularak öldüğünü görürse çevresinde ona yardım etmek isteyen insanlar olduğu anlamına gelmektedir. İçine düştüğü sıkıntılardan bir süreliğine kurtulacağına ve bu sürede çevresinden yardım ve destek alacağına, maddi olarak sıkıntılarının azalacağına işarettir. Rüyada eşinin boğularak öldüğünü görmek yeni atılınacak işlerde bir sıkıntı çekilmeyeceği ve bu güçlüklerin üstesinden gelineceği anlamına da gelir.

RÜYADA EŞİNİN SİLAHLA VURULUP ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK

Aslında gören kişiyi korkutan bir rüya olsa da rüya yorumcularının hayra yorduğu bir rüyadır. Kişinin rüyasında eşinin silahla vurulup öldüğünü görmesi kısmet kapılarının açılacağı ve huzurunun, keyfinin artacağına işarettir. Rüyayı gören kişinin aksilikler içinde geçirdiği dönemlerden kurtulacağı ve bu dönemlerden istediğini elde ederek çıkacağı anlamı da taşır. Kişi bu dönemden çıkıp büyük atılımlara atılacak, kendi ve ailesinin huzurunu sağlayacaktır.

RÜYADA EŞİNİ KAYBETMEK

Hayırlı yorumlanan rüyalardan değildir. Kişinin rüyasında eşini kaybettiğini görmesi derin üzüntü ve hastalık anlamına gelir. Eşler arasında çıkacak sorunlara, eşlerden birinin hastalığa yakalanması ama kolay atlatması anlamına da gelir. Aynı zamanda rüyada eşini kaybetmek gerçek anlamda hayatında değer verilen biri ile araya manevi soğukluk gireceği ve işlerinde aksilik yaşayacağı anlamına da gelir.

RÜYADA KADININ KOCASININ ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMESİ

Rüya yorumcuları tarafından birden farklı şekilde yorumlanan rüyalardandır. Eğer bu rüyayı gören kadın evli ise ve rüyasında kocasının öldüğünü görürse aniden meydana gelecek sevindirici olaylar yaşanmasına ve hayatında mutluluklar olmasına işarettir. Rüyayı gören kişi bekar ise evliliğe işarettir. Kişinin yuva kuracağı erkeğin Allah yolunda olan biri olacağı anlamına gelir.

Ayrıca bazı yorumculara göre de rüyayı gören kişinin evine gelecek uzak yoldan gelen bir misafir anlamına gelmektedir.

RÜYADA EŞİNİ ÖLMEK ÜZERE GÖRMEK

Hayırlı rüyalardandır. Rüya sahibinin mücadeleci ve kontrolcü olduğu anlamına gelir. Kişinin atacağı her adımda takdir edileceği, eğer girmek istediği bir iş varsa iş kapılarının açılacağı anlamına da gelir. Rüyayı gören kişi bekârsa görülen rüya iyi bir evlilik anlamı da taşımaktadır. Ayrıca kişinin rüyada eşini ölmek üzere görmesi hane halkı ile arasının açılması ve birinin dedikodu ile hane halkını üzmeye çalışacağı anlamına da gelmektedir.

RÜYADA EŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ VE MEZARINI GÖRMEK

Hem olumlu hem olumsuz yorumlanan rüyalardandır. Rüya sahibinin çevresinde çok insan olduğu, herkese yardım eden biri olduğu, sağlıklı bir hayatı olduğu ve hep mutlulukları çektiği işaret edilir. Diğer bir yorumu da rüya sahibinin zor zamanında yanında kimse olmayacağı ve yalnız kalacağı anlamına gelmektedir.