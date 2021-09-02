Rüyada armut yemek ne anlama gelir? Rüyada armut ağacı görmek anlamı nedir?

Rüyada armut yemenin genel anlamı kısmet, şans olarak bilinmektedir. Fakat göreceğiniz rüyanın türüne göre bunun anlamı değişebilmektedir. Armut gerçek yaşamda sevilen bir meyve olsa da rüyada yenilen armudun olumsuz yorumları olabilmektedir. Mesela armudu kopararak yemenin anlamı olumlu yorumlanmamaktadır. Gördüğünüz rüya türüne göre armut ile ilgili yorumları inceleyebilirsiniz.

RÜYADA ARMUT GÖRMEK

Rüyada armut görmek, kavuşacağı nimete işaret eder. Bunlar maddi ve manevi olabilir. Kişi sabrederse istediğini zamanla alacağına delalet eder. Rüyada dalında armut görmek, rüya sahibinin yıllardır arzulayıp çaba harcadığı hedefine kavuşacağına işaret ederken, çok çalışıp önemli yerlere geleceği anlamına gelmektedir.

RÜYADA ARMUT YEMEK

Rüyada armut yediğini görmek, rüya sahibinin kısmetine işaret eder. Çok önemli kısmetlerinin olacağına delalet eder. Kişinin iş hayatında kariyer sahibi olacağına işaret edilmektedir. Yine iş hayatında yaşadığı problemlerinin çözüleceğine delalet eder. Maddi anlamda özgürlüğe kavuşacağına, sıkıntıların çözülüp huzurlu bir hayata kavuşacağına işaret eder.

RÜYADA ARMUT AĞACI GÖRMEK

Rüyada armut ağacı görmek, huzur ve bereket anlamına gelir. Rüya sahibinin aile hayatında yaşanacak huzurlu günlere, hem maddi hem de manevi güzelliklere tabir edilir. Ayrıca bol kazanç hem de mutluluk şeklinde yorumlanmaktadır.

RÜYADA ARMUT TOPLAMAK

Rüyada armut toplamak, büyük bir mala işaret etmektedir. Rüyasında armut topladığını gören ortak olan bir maldan büyük bir pay alacak şeklinde yorumlanmıştır. Rüyada ağaçtan armut toplamak, helal mala sahip olacaktır. Ayrıca başarıya işarettir.

RÜYADA DALINDAN ARMUT KOPARMAK

Rüyada dalından armut koparmak, keyifli, eğlenceli ve neşeli olmaya yorulmaktadır. Başka bir yorumda rüyada armut ağacının dalından armut koparılması, bir büyük tarafından gelecek menfaate işaret edilmiştir. Ağacından sulu ve tatlı bir armut koparıp yediğini görmek bir kız evladı olacağına işarettir.

RÜYADA YEŞİL ARMUT GÖRMEK

Rüyada yeşil armut görmek, rüya sahibi için sağlık, sıhhat demektir. Rüyayı gören kişi büyük başarılar elde edeceğine, hayırlı bereketli işlere adım atacağına işarettir. Aynı zamanda rüyada yeşil armut görmek, rüya sahibinin kavuşacağı mal veya nimetler olduğuna, neşeli ve keyifli biri olacağına yorumlanır.

RÜYA BİRİNİN ARMUT VERDİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada birinin armut verdiğini görmek, kişinin bunalıma girdiğini yansıtır ve zorlu günler geçirmeye, dini olarak kendini geliştirmeye veya maneviyatını yükseltmeye işaret etmektedir. Bir başka yorumda ise, güzel ve sevinçli bir haber alınacağına, onun kıymetini her daim bileceğine inanılır.