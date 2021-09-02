Rüyada ay görmek ne anlama gelir? Rüyada ay tutulması görmek anlamı nedir?

Rüyada ay görmek çok sık karşılaşılan durumlardan biri olmasa da belki görmüş olabilirsiniz. Rüyada güneş, yıldız, gezegen gibi farklı nesnelerin görülmesi kişiler için oldukça ilginç durumlar olduğunu tahmin edebiliyoruz. Rüyasında ay gören kişiler böyle bir rüyayı tahmin edemedikleri için ayrıca şaşırırlar.

RÜYADA AY GÖRMEK

Rüyada ay görmek, olumlu rüyalar arasında yer almaktadır. Hayırlı bir haberin işaretçisi olacağı anlamına gelir. Bu rüyayı gören kişiyi güzel bir gelecek beklediği anlamına gelmektedir.

RÜYADA AY TUTULMASI GÖRMEK

Rüyada ay tutulması görmek, kişi için değil ülkenin başbakanı için bir habere işaret eder. Başbakanın görevden alınacağı şeklinde yorumlanmıştır. Rüyada ay tutulması görmek, başka bir yorumda bir alimin ya da rüyayı gören kişinin sevdiği birinin vefat edeceği şeklinde ifade edilmiştir.

RÜYADA AY VE YILDIZ GÖRMEK

Rüyada ay ve yıldız görmek, dertlerin ve sorunların aşılacağına anlamına gelir. Kişi için karlı işler yapacağına, işinde başarılı olmak için kılı kırk yaracağına delalet eder. Aile hayatı içinde büyük mutluluklar yaşayacağına da ifade edilir. Bu rüyayı gören kişi, kendisine kötülük yapan bir kişiyi daha dikkatli davranarak yenilgiye uğratacağına işaret edilir. Ailesindeki kişileri yönetmeye ve yönlendirmeye çalışacağına delalet eder.

RÜYADA 2 TANE AY GÖRMEK

Rüyada 2 tane ay görmek, rüyayı görenin keskin zekası sayesinde güzel bir geleceğe kavuşacağına işaret eder. Rüyayı gören kişi için 2 ayrı kısmete işaret edilmiştir. Rüya sahibinin bu iki kısmet için çabalaması mücadele etmesi gerekmektedir. Rüyada ay görmek, terfi anlamına da gelmektedir.

RÜYADA AY VE GÜNEŞİ AYNI ANDA GÖRMEK

Rüyada ay ve güneşi aynı anda görmek, hayırlı rüyalar arasında yer almaktadır. Rüyayı gören kişinin uzun zamandır içinde bulunduğu çıkmaz durumdan pek yakın zamanda kurtulacağı anlamına gelir. Rüya sahibinin istediği hayatı yaşayarak mutlu bir ömür süreceğine rivayet edilmiştir.

RÜYADA AY IŞIĞI GÖRMEK

Rüyada ay ışığı görmek, çok büyük bir servetin habercisi olarak yorumlanmıştır. Rüya sahibi için rahatının yerinde olacağına işaret edilmiştir. Hüzün ve kederin son bularak sevinçlerin geleceğine delalet etmektedir.

RÜYADA KIRMIZI AY GÖRMEK

Rüyada kırmızı ay görmek, bir yolculuğa veya Hacca gitmeye işarettir. Rüyada kırmızı ayın yerde olması, rüyayı görenin annesinin vefat edeceğine; ayın bulutla kaplı olması, gözde bir hastalığa veya sevgiliden ayrılmaya işaret edilmiştir.

RÜYADA 3 TANE AY GÖRMEK

Rüyada üç tane ay görme, çok farklı anlamları vardır. Erkek için bol kazançlı işlere işaret ederken sevdiği ile kavuşacağına da işaret edilmiştir. Bekar kadın için işlerinin açılacağına delalet ederken güzel zamanlar geçireceğine ve maneviyata ağırlık vereceğine de delalet edilmiştir. Rüyada üç tane ay görmek, hayırlı kız çocuklarına da yorulur.