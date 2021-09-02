Rüyada beyaz gelinlik giymek ne anlama gelir? Rüyada beyaz gelinlik görmek ne demek?

Bir gelinin üzerinde gördüğümüzde bize saflığı, tazeliği simgeleyen beyaz gelinlik bazen gerçekten de rüyalarımızı süslerler. Geçmişten günümüze, evliliklerin başkahramanı olan beyaz gelinlik her zaman saflık ve temizlik olarak karşımıza çıkar. Evliliklerde gelinin beyaz giymesi de evlerinin, yuvalarının saf ve bereketli olması anlamı da taşımaktadır ama asıl anlamı evlenen kızın saf ve temiz duygular ile kendi yuvası kurduğu anlamıdır. Peki, normal zamanda da her genç kızın rüyasında olan beyaz gelinliği rüyada görmek ne anlama gelmektedir?

RÜYADA BEYAZ GELİNLİK GİYMEK

Hayırlı rüyalardandır. Kişinin rüyasında beyaz gelinlik giymesi hayatına yakın zamanda şan ve şöhreti çekeceği anlamına gelir. Bu şan ve şöhreti kullanmak için hayatına gelecek haberlerden iyi yararlanmalıdır. Rüyasında beyaz gelinlik giyen kişinin yakın zamanda beklediği bir haberi alacağı ve bu haberin hayırlı bir sonucu olacağı anlamına da gelmektedir. Bekar bir kişinin rüyasında beyaz gelinlik giydiğini görmesi hayırlıdır. Etrafında onun için hayırlı kısmet olduğu ve bu kişinin doğru zamanda karşısına çıkacağı anlamı da taşır. Eğer bu rüyayı gören kişi evli bir kadınsa bu çok hayra yorulan bir rüya değildir. Rüyasında beyaz gelinlik giydiğini gören evli bir kadının eşi ile sorunlar yaşayacağı ve aile içinde sorun çıkacağı anlamına da gelmektedir, uyarıcı bir mesaj niteliğindedir.

RÜYADA BEYAZ GELİNLİK GÖRMEK

Yorum olarak da ikiye ayrılan bir rüya tabidir. Rüyasında beyaz gelinlik gören kişi eğer bekar ise evliliği ile mutlu bir başlangıç yapacağı, eğer hayatında kimse yoksa da hayatına hayırlı bir kısmet gireceği anlamına gelir. Temiz ve pak bir gelinlik gören bekar kız hayatında mutluluğu bulacağı ve hayırlı kapılar açacağı anlamına gelir.

Rüyada beyaz gelinlik gören kişi eğer evli ise bu etrafında sinsi bir insan olduğu anlamına gelir. bu sinsi kişinin ona bir zarar vermek için çevresinde olduğu ve ona herhangi bir zarar verebilmek için uğraşacağı ve dikkat etmesi gerektiği anlamına gelir. aynı zamanda olumlu bir yorum olarak da rüyasında beyaz gelinlik gören evli bir kadının hamilelik haberi alacağı, eğer hamile ise de kız bebek müjdesi alacağı anlamına gelir.