Rüyada Eski Sevgiliyle Öpüşmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Eski Sevgiliyi Öpmek Ve Sarılmak Tabiri Ne Demek?

İnsan uyumadan önce ve uyandığı anda ne düşünüyorsa bilinçaltını ona göre yönlendirir denmektedir. Belki eski sevgiliye duyulan özlem, belki onunla ilgili ufak bir kızgınlık bile rüyada görmeye sebep olmuş olabilir. İnsanlar aralarındaki duygusal ilişkiler bittikten sonra bile bir süre daha birbirlerini özlemeye devam ederler. Belli yaşanmışlıklar, alışkanlıklar özlemi tetikler ve bu da aslında bilinçaltımızda eski anıların canlanmasına ve bunların rüyalarımıza girmesine sebep olabilir. Rüyada eski sevgili görmek de bunlardan biridir. Peki, rüyada eski sevgili ile öpüşmek ne anlama gelir?

RÜYADA ESKİ SEVGİLİYLE ÖPÜŞMEK

Rüyada eski sevgiliyle öpüşmek birçok farklı anlama gelebilmektedir. Rüyada görünen kişinin eski sevgilisi olması aslında rüyayı gören kişinin hayatına yeni birini almaya hazır olduğu anlamına gelmektedir. Rüya sahibinin çok yalnız bir dönemden geçtiğini, hayatında birinin olmasını özlediğini ve biri ile huzur bulmayı özlediği anlamına gelmektedir. Rüyayı gören kişi uzun zamandır bir yalnızlık yaşıyorsa artık hayatına duygusal olarak birini almaya hazır olduğu ve bu dönemin gelmesini istediği anlamına gelmektedir. Artık rüya sahibinin eski acıları atlattığı ve yeni bir adım atmaya hazır olduğu anlamına gelmektedir.

Aynı zamanda rüyada eski sevgili ile öpüştüğünü gören kişi zor bir durumda kalırsa eğer hala eski sevgilisinin onun maddi ve manevi yardımına koşacağını bildiği anlamına da gelmektedir.

RÜYADA ESKİ SEVGİLİYİ ÖPMEK VE SARILMAK

Rüyada eski sevgili ile sarıldığını görmek, öpüşmenin aksi bir durum içermektedir. Nasıl ki rüyada eski sevgilisi ile öpüştüğünü gören kimse artık hayatına yeni birini almaya hazır denmektedir. Sarılmakta ise durum tam tersidir. Rüya sahibinin hala eski ilişkisinin büyüsünden kurtulamadığı, hala eskiye bir özlem duyduğu ve hala umudunun olduğu anlamına gelmektedir. Rüyada eski sevgili ile sarılmak rüya sahibinin hala eski sevgiliye bir hasret duyduğu ve bu hasretin onu büyük bir boşluğa çektiğini düşündüğü anlamına gelmektedir.

Bazı rüya tabircileri ise rüyada eski sevgili ile sarıldığını görmek, artık aradığın aşkı ve huzuru bulacağına işaret ettiğini söylemektedir. İçinin sevinç ve mutlulukla dolacağına artık aradığı mutluluğun bulunacağına ve eski ilişkisinde yaşadığı kötü olayların yeni ilişkisinde ve mutluluğunda yaşanmayacağını işaret ettiği söylenmektedir.