Rüyada kedi saldırması ne anlama gelir? Rüyada kara kedi saldırması ve üstüne atlaması ne demek?

Rüya sahibinin gördüğü kediyi kederlenmek, hüzünlenmek ya da hastalık manasında yorumlayan uzmanlar olmuştur. Kişinin rüyasında kedi görmesi hilebaz, kurnaz, sinsi bir kişiye işaret edilir. Bazen ise kötü bir kadın olarak yorumlanır.

RÜYADA KEDİ SALDIRMASI

Rüyada kedi saldırması, rüya sahibi ile sevdiği biri arasında daha önceden yaşadıkları kötü bir olayın düzeltilip tatlıya bağlanacağına işaret eder. Rüya sahibinin hayatındaki sıkıntıların son bulacağı ve düşmanlarını üzecek bir karar alacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada kedi saldırması, iş konusunda çok önemli bir karar vermek zorunda kalacağına ve bu karar sonrasında maddi açıdan zararlar göreceğine rivayet eder. Aile içerisinde birtakım sıkıntılar olacağına ve bu sıkıntıların sebebinin tamamen kulak arkası edinen konular olacağına işaret edilir. Bu sebeple hem ev içerisinde hem de iş hayatında huzurunun zarar göreceği bir döneme gireceğine delalet eder. Rüyada kedinin saldırmaya çalışması, Rüya sahibinin yapacağı bir işe akraba müdahalesi sonucu olumsuz sonuçlanacağına işaret edilirken bu durumun uzun vadede maddi bir kayba sebep olacağına rivayet edilir. Rüyada kedi saldırması İslami yorumculara göre, ev halkını üzecek ve düşmanları çok sevindirecek bir duruma düşüleceğine ve beklenmedik bir anda büyük zararlara uğrayacağı şeklinde tabir edilir.

RÜYADA KARA KEDİ SALDIRMASI

Gerçek hayatımızda kara kedi görmek ya da kara kedinin saldırmasına uğramak uğursuzluk olarak yorumlanır. Bu durum rüyalar âleminde de değişkenlik göstermemiştir. Rüyada kara kedinin saldırması, uğursuzluk ve kıskançlık olarak yorumlanır. Rüya sahibinin çevresinde hiç beklemediği kişilerin onun kıskandığına ve kötülüğünü istediklerine işaret edilir. Rüya sahibi için haince planlar yapıldığının habercisi olarak yorumlanır. Rüyada kedi görmek iyi ve hayırlı anlamlar taşırken rüyada görülen kara kedi olumsuz olayların habercisi anlamını taşır. Rüyada görülen kara kedi, rüya sahibinin kendisine zarar verebileceği insanlarla iç içe olduğuna delalet edilir. Rüya sahibinin farklı sebepler yüzünden huzurunun bozulacağına ve sıkıntıların peş peşe geleceğine işaret edilir.

RÜYADA KEDİNİN ÜSTÜNE ATLAMASI

Rüyada kedinin üstüne atlaması, uzmanlar tarafında iki farklı yorumla karşımıza çıkmıştır. Bunlardan biri rüyada kedinin üstüne atlaması, rüya sahibinin çok büyük mutluluklar yaşayacağına işaret edilir. Bazı uzmanlara göre ise rüyada kedinin üstüne atlaması, rüya sahibinin şansızlıklarının son bulmayacağına işarettir. Kötü ve karamsar günlerin uzun süre boyunca devam edeceği şeklinde yorumlanır. Eğer kedi başka birinin üstüne atlıyorsa, aile içerisinden birinin başına olumsuz olaylar geleceğine rivayet edilir.

RÜYADA KEDİ ISIRMASI

Rüyada kedi ısırması, rüya sahibinin hayatında birtakım zorluklar yaşayacağına işarettir. Yaşayacağı bu zorluklar ve aksiliklerin uzun süre rüya sahibini etkisi altına alacağına rivayet edilir. Rüya sahibinin yaşadığı zorluklara çözüm bulamayacağına işarettir. Bu zorlukların zaman içerisinde düzelmesini bekleyeceği bir dönem içerisinde olacağı rivayet edilir.