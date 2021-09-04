Rüyada kum görmek ne anlama gelir? Rüyada kum fırtınası görmek tabiri ne demek?

Rüyada kum görmek, rüyayı gören kişinin çok yoğun bir hayat sürdüğüne ve kafasının her daim meşgul olduğuna delalet eder. Rüya sahibinin yoğun bir döneme gireceğine ve işlerinin yolunda gideceğine rivayet edilir.

RÜYADA KUM GÖRMEK

Rüyada kum görmek, uzmanlara göre rüya sahibinin hem iş hem özel hayatında birtakım zorluklar yaşadığına işaret eder. Rüya sahibinin yoğun bir dönemde olduğu ve bu dönemin onu çok yorduğuna alamet edilir. Âlimlere göre bu yoğunluğun hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında var olduğu şeklinde yorumlanır.

RÜYADA KUM FIRTINASI GÖRMEK

Rüyada kum fırtınası görmek, rüya sahibinin anne ve baba duası alacağına ve bu dualar sayesinde hayatına çıkan engelleri kolayca aşacağına işarettir. Rüya sahibinin maddi kazancının artacağına ve durum sayesinde yardıma muhtaç kişilere yardım edeceğine rivayet eder. Rüyada kum fırtınası gören kişinin, sıkıntılı bir döneme gireceğine fakat bu durumdan kısa zamanda kurtulacağına alamet edilir. Rüya sahibinin zorlu işleri kolayca çözüme kavuşturacağına ve ailesiyle beraber mutlu bir döneme gireceğine işaret edilir. Rüya sahibinin hayatına ona zarar vermeyecek ve hep iyiliğine düşünecek birinin gireceğine ve onunla uzun yıllar beraber olacağı şeklinde de yorumlanır.

RÜYADA BEYAZ KUM GÖRMEK

Rüyada beyaz kum görmek, rüya sahibin uzun zamandır sabırla beklediği bir konuda sonunda güzel bir neticeye ulaşacağı haberler alacağını müjdeler. Rüyada beyaz kum görmek, rüya sahibinin mülk sahibi olacağına ve maddi açıdan bol kazançlar elde edeceğinin de habercisi olabilir. Rüya sahibinin hayatında her konuda şükreden biri olduğuna işaret edilen bu rüya, zor günlerinde dahi hep olumlu düşünerek belayı kovan biri olduğu olarak yorumlanır. Yaptığı işte hiç ummadığı bir rütbe alacağına ve saygı duyulan bir konuma geleceğine işaret edilir. Beyaz kum, ev içerisinde bereketin hep olacağına, aile içerisindeki kişilerin de iş hayatında mutlu olacağına ve güzel günler yaşayacaklarına yorulur.

RÜYADA KUM YIĞINI GÖRMEK

Rüyada kum yığını görmek, uzmanlar tarafından çok fazla açıklanmamıştır. Fakat kişi kendisini kum yığının üstünde oturduğunu görüyorsa, hesapta olmayan bir yerden para geleceğine ve zengin olacağına alamet edilir.

RÜYADA KUM TAŞIMAK

Rüyada kum taşımak, rüya sahibinin uzun zamandır kapalı olan kalbini birine açacağına işaret olabilir. Kişinin sıkıntılarından kurtulacağına ve ferah bir hayat yaşayacağının müjdeler.

RÜYADA KUM TEMİZLEMEK

Rüyada kum temizlemek, rüya sahibinin helal yoldan para kazandığına işarettir. Kişinin hayatında sorun yaşadığı kişilerle dertlerini ortaya dökeceğine bu yüzden çok gözyaşı dökeceğine tabir olunur.

Rüyada kum temizlemek pişmanlık olarak yorumlanırken, rüya sahibinin yapmış olduğu hatalardan ders çıkaracağına alamet edilir.

RÜYADA DENİZ VE KUM GÖRMEK

Rüyada deniz ve kum görmek, rüya sahibinin bu zamana kadar çektiği dertleri unutacak kadar mutlu olacağı haberler alacağına işarettir Âlimler tarafından, rüya sahibinin günahlarından tövbe edeceği ve hayırlı işlere imza atacağı rivayet edilir.

RÜYADA KÜREKLE KUM ATMAK

Rüyada kürekle kum atmak, rüya sahibini eline gelen fırsatları değerlendiremeyeceğine işaret eder. Kendi işini kurmaya çalışacağı ve başarısız olup para kaybedeceği tabir olunur.