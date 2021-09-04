Rüyada Tabanca Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Tabanca İle Ateş Etmek ve Vurulmak Ne Demek?

Rüyayı gören kişinin rüyadaki psikolojik durumu da önem taşır. Kişinin sakin mi ya da korkmuş mu olduğu bu rüyalarda önem taşımaktadır. Rüyada tabanca ile ateş etmek anlamı nedir? Sorusunu etraflıca anlamlandırmaya çalışacağız.

RÜYADA TABANCA GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada tabanca görmek güç ve iktidar ile ilişkilendirilir. Bu yüzden kişi kendini özgüvenli hissediyor ve elinde bir tabanca görüyorsa uzun süredir beklediği atılımı yapabileceğini düşünebiliriz. Eğer bu tabancayı birine doğrultuyorsa gücünü kontrol etmeyi öğrenmesi gerekmektedir. Fazla hırs ve özgüven kişiye zarar verici bir etki yaratır. Bu yüzden kendi hayatını tekrar gözden geçirmesi ve insan ilişkilerini kontrol etmesi ona iyi gelecektir.

Rüyada tabanca ile ateş etmek karşınızda kim olduğuna bakmaksızın hırslarınızın sizi yönettiğine delalettir. Bu yüzden bir süre işle ilgili planlarınıza ara verebilir ya da bir uzmanla görüşebilirsiniz. İş hayatınızı yöneten duyguları etraflıca ele alana kadar işten uzaklaşmayı deneyebilirsiniz. Karakterinizi etkileyen bu tutumdan uzaklaşacak ve yeni bir rota çizmeyi deneyeceksiniz. Tabanca ile avlanıyorsanız bu durumda hedeflerinizi iyi belirlediğinizi söyleyebiliriz.

RÜYADA TABANCA İLE VURULMAK

Rüyada tabanca ile vurulmak bir güç savaşının işaretidir. Bu durumu iki farklı anlama yorabiliriz. Bir tanesi özel hayatınızla ilgilidir. Eğer hayatınızda unutamadığınız birisi varsa bu kişinin güzel haberlerini alacaksınız. Bu durumda onun adına sevinmek sizin için hayırlısı olacaktır. Bu anlamlardan birisi ise kariyerinizle ilgilidir. Ummadığınız birinden ummadığınız şekilde bir davranış görebilirsiniz. Bu kişi size kötülük yaptığını düşünse de aslında iyilik yapmış olacak. Uzun vadede kariyerinizde güzel değişiklikler olacak. Ta ki sabırlı ve kararlı davranışlarınızı bir alışkanlık haline getirene dek.

Rüyada tabanca sesi duymak ise rüyadaki hislerinizle birlikte değerlendirilmelidir. Rüyada tabancanın sesini duyduğunuzda soğukkanlılığınızı koruyabiliyorsanız kariyer alanında farklı bir kulvara girebilirsiniz. Eğer tabanca sesini duyduğunuzda ürktüyseniz bir süre daha iş planlarınız için beklemeniz gerekebilir. Tamamen hazır olduğunuzdan emin hissedene kadar sabırlı tutumunuzu koruyacaksınız.

RÜYADA TABANCA SAKLAMAK

Rüyada tabanca saklamak hayatınızla ilgili özel planlarınızı bir süre daha saklamanız gerektiğini anlatabilir. Rüyada gizli bir iş yapmaya çalışmak söylediğiniz bir yalanın sizi rahatsız ettiğini de sembolize edebilir. Bunun için bir yüzleşme yaşayacağınızı ve uzun vadede açıklamanızı yapacağınızı söyleyebiliriz. Ruhunuzun rahata ermesi için, başkası adına söylemek zorunda kaldıklarınızı tekrar gözden geçireceksiniz.

Rüyada tabanca atmak ise istenmeyen bir durumun içinden çıkmak üzere olduğunuza işaret olabilir. Bir süredir içinizi kemiren olaydan dürüstlüğünüzle çıkacaksınız. Etrafınıza en az zarar veren yolu bulacaksınız.

RÜYADA OYUNCAK TABANCA GÖRMEK

Rüyada oyuncak tabanca görmek tahmin yürüttüğünüz bir durumla ilgilidir. Yaşanmış bir olayla ilgili tahminlerinizin doğru olmadığını öğrenebilir ve biraz şaşırabilirsiniz. Üçüncü kişilerden duyacağınız bilgilere anlam yüklemek yerine olayın kaynağı olan kişiyle görüşeceksiniz. Bu görüşme sizi şaşırtsa da kısa sürede durumu kabulleneceksiniz.