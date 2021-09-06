Rüyada Kedi Yavrusu Görmek Ne Anlama Gelir? - Rüyada Yavru Kedi Görmek Ne Demek?

Rüyada yavru kedi görmek yaygın bir rüya türüdür. Bir kedinin bir rüyadaki anlamı genellikle kedinin rüya sahibi tarafından nasıl bir hayvan olarak görüldüğüne de bağlıdır. Bazı insanlar kedileri severken bazıları da nefret eder.. Bu nedenle, sembolik gösterimlerin çoğunda olduğu gibi, koşullara bağlı olarak kedi pozitif veya negatif ışıkta görülebilir. Kedi, en yaygın olarak hem kadın hem de erkekler için hassas duygular (örneğin kırılganlık ve sezgi) ile bağlantılı özelliklerin temsiliyle bağlantılıdır. Bir kediyi bir rüyada görmek, hayalperestin hem bilinçli hem de bilinçsiz olarak birçok şeyi nasıl yaşadığını önerebilir.

Okurken, rüyalarınızın anlamını yorumlamanıza yardımcı olması için kediler hakkındaki düşüncelerinizi bilmelisiniz ve göz önünde bulundurmalısınız. Sabha.com.tr olarak hazırladığımız bu rüya tabirleri yorumunu, rüyanızla ilgili son nokta kesin yorum olarak değil bir başlangıç noktası olarak kullanın.

RÜYADA SAĞLIKLI VE ŞİRİN BİR KEDİ GÖRMEK

Rüyada kedi görmek, akılcı ve zihinsel olaylarda dikkat etmeniz gerektiğini gösterebilir. Bu, içsel pusulanızı dinlemeye devam etmeniz ve akıllıca kararlar vermeniz gerektiği anlamına gelir.

RÜYADA KEDİ SEVMEK

Kişinin rüyasında kedi sevmesi, kendisini sevdirmeye çalışan kimseye delalet etmektedir.

Bazen de bu rüyanın tabiri vefasızlık anlamına gelir. Bu kedi sokak kedisiyse manasız ve akıl dışı söz kişiyi ifade eder. Kendini halka sevdirmeye çalışan kimse demektir.

Bazen de kedi sevmek, evladı için didinen kadına işarettir. Kedi okşamak; eğer kedi sevimsizse liyakati olmayan birine gereğinden fazla önem verdiğinize yorulur. Bazen de söz ve şaka yapan insan manasına gelir.

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RÜYADA KEDİ ISIRMASI GÖRMEK

Rüyamda kedi ısırması çocuğun terbiyesi konusunda hırs yapan kadına delalettir. Bu rüya halk hakkında adalete veya dünyanın durumunun bozulmasına işarettir. Kedi ısırması düşmanları def etmeye işarettir. Bazen de fesat ehli hırsız kimse demektir.

Rüyasında kendi evindeki dişi kedisinin kendi sahibini ısırması, ev sahibinin rahat edeceği bir sene anlamına gelmektedir. Rüyalarda görülen kediler, hizmetçidir.

RÜYADA KEDİ TIRMALAMASI

Bir kedi tarafından tırmalanmak; tehlikeli düşmana da işarettir. Kedinin, birine sürtündüğünü görmek; iyi niyetinizin kötüye kullanılacağına yorulur. Aynı zamanda bazı dalkavuklar tarafından aldatılacağınıza delalet eder.

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RÜYADA HASTA KEDİ GÖRMEK

Rüyada gördüğünüz hasta ya da hastalıklı kediler, akıl ve sezgi arasında bir dengesizlik olduğu anlamına gelebilir. Bu, rüyayı gören kişinin otantik benliğinde huzurlu kalmak için mücadele edebileceği veya otantik benliklerinin ne olduğunun farkında olmadığı anlamına gelir. Rüyalarınızdan birinde hasta bir kedi yaşarsanız, sezgiyi biraz daha değerlemeye başlamalısınız, çünkü tıpkı bir kedi gibi, sezgi değerlendikçe daha fazla ortaya çıkacaktır.

Kediler genellikle bağımsızlık ve kendi kendine sürdürebilirlik ile ilişkilendirilir. Bununla birlikte, bir ağaçtaki çaresiz bir yavru kedi görüntüsü aynı zamanda kollektif bilinçaltına sağlam bir şekilde gömülmüş olandır ve bu nedenle rüyamda bilinçaltı benliğimizde yanlış bir şeyin temsili olarak tezahür edebilir.

RÜYADA YAVRU KEDİ GÖRMEK

Rüyada yavru kediler, özellikle de yeni doğan yavru kedileri veya yüksek sesle bağırarak doğuran bir kedi görmek, kendinizi savunmasız ve yardım alamayacağınızın bir göstergesi olabilir. Bu tür bir rüya görürseniz, gerçek yaşamınıza bakmalı ve duyulup duyulmadığınızı tespit etmelisiniz. Sorunun bir kısmının yardım isteme yeterliliği olup olmadığını belirlemek için zaman ayırabilirsiniz. Çoğu zaman, en bağımsız olanlar aynı zamanda yardım istemeye tamamen alışkın olmayan kişilerdir.

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