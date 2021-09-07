Rüyada aşı olmak ne anlama gelir? Rüyada kendine ve başkasına aşı yapıldığını görmek ne demek?

Rüyada aşı olmak kişiyi rüyasında korkutabilir ya da kişi uyanınca endişe ile uyanabilir. Rüyada aşı olduğunu görmek, gerçek hayattaki gibi sağlıkla ilişkilendirilir. Kişinin sağlığına dikkat etmesi gerektiği ifade edilir. Rüyada aşı yapmak, hastanede aşı olmak, aşı iğnesi görmek gibi durumlara göre rüya tabirlerini inceleyeceğiz.

RÜYADA AŞI OLMAK

Rüyada aşı olmak, sağlığa daha çok önem vermek gerektiğine işarettir. Güneş, hava ve temiz suyu gerektiği kadar kullanmak gerektiğine delalet eder. Rüyada aşı olmak bir başka yorumda, rüya sahibinin iyi ve müjdeli bir haber alacağı şeklindedir.

RÜYADA AŞI OLDUĞUNU GÖRMEK

Rüyada aşı olduğunu görmek, rüya sahibinin beklemediği bir yerden yardım geleceğine işarettir. Rüyada başkasına aşı yaptığını gören kimse, isteyerek, dileyerek bir hayır işler.

RÜYADA BAŞKASINA AŞI YAPILDIĞINI GÖRMEK

Rüyada başkasına aşı yapıldığını görmek, rüya sahibinin çevresindekilere kol kanat geren merhametli bir kimse olduğuna işaret eder.

RÜYADA AŞI İĞNESİ GÖRMEK

Rüyada aşı iğnesi görmek, kişinin sağlığına dikkat etmesi gerektiğini vurgular. Eğer rüyasında aşı iğnesinin vücuduna battığını gördüyse, kınanacak ve ayıplanacak bir hareket yapacağına işarettir. Rüyada aşı iğnesini elinde görmek, hastalıktan şifa bulacağına işarettir.

RÜYADA AŞI VURULMAK

Rüyada aşı vurulmak, rüyayı gören kişinin hayatının güzelleşeceğine, sıkıntılarından kurtulup feraha kavuşacağına, dertlerinden kurtulacağına delalet eder.

RÜYADA AŞI YAPMAK

Rüyada aşı yapmak, temiz amellere, güzel ve iyi duygulara ve bu niyetlerle hareket etmeye yorulur. Rüyada aşı yapmak, hastalıktan kurtulmaya işaret edilir.

RÜYADA HASTANEDE AŞI OLMAK

Rüyada hastanede aşı olmak, rüya sahibinin hayatın güzelleşeceği anlamına gelir. Sıkıntının, derdin ve üzüntünün uzaklaşması şeklinde tabir edilir.

RÜYADA BEBEĞE AŞI YAPMAK

Rüyada bebeğe aşı yapmak, rüya sahibinin evladına iyi bir gelecek hazırlamaya, sorunları kökünden çözmeye işaret edilmiştir. Hayırlı olanı istemeye, mutluluk göz yaşına ve duaların kabul olmasına yorulur.