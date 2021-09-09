Rüyada ayakkabı almak ne anlama gelir? Rüyada yeni ayakkabı almak ne demek?

Gerek sosyo kültürel pratiklerde gerekse psikolojide rüyalarımızın hayatımız için bir mesaj taşıdığı pek çok kimse tarafından desteklenen bir düşüncedir. Rüyaların biyolojik olarak tanımı henüz gizemini koruyor olsa da psikoloji açısından önemi kabul edilmiş ve bu konuda da pek çok çalışma kaydedilmiştir. Bu yazımızda sık görülen rüyalardan biri olan rüyada ayakkabı almanın taşıdığı anlamı inceleyeceğiz...

RÜYADA AYAKKABI ALMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada ayakkabı aldığını gören kişi için bu rüya hayırlı bir rüyadır. Rüyada ayakkabı almak çoğu rüya yorumcusu tarafından iyi anlamlı yorumlarla açıklanır. Rüyada Zenginlikle, servetle, iş dünyasındaki yükselişle açıklanan rüyalardan biridir.

Rüyada yeni ayakkabı almak ise rüya sahibinin kısa süre içinde şansının döneceğine işarettir. Rüyada yeni bir ayakkabı alan kişi için bu rüya uğurlu bir rüyadır. Yakın zaman içinde bir süredir içinde boğulduğu sıkıntılardan kurtulacak ve refaha kavuşacak demektir.

Rüyada ayakkabı aldığını gören kişi eğer aldığı ayakkabıyı ayağına giriyorsa bu rüya bazı rüya yorumcuları için kötüye yorumlanır. Rüyada aldığı ayakkabıyı giymek bazı rüya yorumcuları tarafından uğursuzluk olarak yorumlanır. Eğer rüya sahibi ayakkabıyı ayağına giriyorsa kötü bir durumun içine düşecek ve buradan kurtulmak için çok uğraşacak demektir.

RÜYADA AYAKKABI HEDİYE ALMAK NE DEMEK?

Rüyada ayakkabı hediye aldığını gören kişinin müjdeli bir olay yaşayacağına inanılır. Rüyada ayakkabı hediye almak rüya sahibinin hayatında hiç beklemediği yeni ve iyi gelişmeler yaşanacak ve rüya sahibi nihayet huzura kavuşacak demektir.

RÜYADA SİYAH AYAKKABI ALMAK

Rüyada ayakkabı almak genel olarak zenginliğe iyi şansa refaha ve huzura işaret ediyor olsa da rüyada siyah ayakkabı almak maalesef kötüye yorulan rüyalardan biridir. Rüyasında siyah ayakkabı aldığını gören kişi için problemlerin artacağı huzurunun kaçacağı maddi sıkıntıların yaşanacağı bir dönem başlıyor demektir. Rüyasında ayakkabı aldığını gören kişinin harcamaları artacak ve maddi yükü büyüyecektir.

Bunun yanında rüyada beyaz ayakkabı almak da hayırla anılan rüyada arasında değildir. Tıpkı rüyada siyah ayakkabı almak gibi beyaz ayakkabı almak da kişinin şanssızlığı ve uğursuzluğu ile yıpranacağı bir döneme gireceği anlamına gelir. Rüyasında beyaz ayakkabı aldığını gören kişi uzun zamandır gerçekleşmesini beklediği işlerin gerçekleşmesi durumunda işlerin terse döndüğünü ve o durumun onu mutlu etmediğini görecektir.

RÜYADA AYAKKABI SATIN ALMAK

Rüyada ayakkabı satın almak bazı rüya yorumcularına göre kısmetle açıklanır. Rüyasında ayakkabı satın aldığını gören kişi eğer bekar ise kısa zaman içinde biriyle tanışacak demektir. Eğer nişanlı ya da sözlü ise evlilik hazırlıkları başlayacak demektir. Rüyada ayakkabı aldığını gören rüya sahibinin hayatı yoluna girer ve maddi olarak hafifler.

Rüyada birine ayakkabı almak da yine iyi anlamlı rüyalardan biridir. Eğer rüya sahibi rüyasında başkasına ayakkabı aldığını görüyorsa yakın zamanda arkadaşlık ve dostluk bağlarını kuvvetlendireceği bir olay yaşayacak demektir. Rüyasında başkasına ayakkabı almak küslüklerin bitmesi ve dostluğun yüceltilmesi anlamlarıyla yorumlanır.