Rüyada duş almak ne anlama gelir? Rüyada duşa girmek ne demek?

Rüyalarda bazen gerçek hayattan rastlanılması çok uzak olaylar yaşanıyor olsa da bazen hemen her gün pek çok kez tecrübe ettiğimiz şeyleri rüyalarda da görürüz. Rüyada görülen olaylar ve insanların hayatımız hakkında mesajlar taşıdığı psikoloji biliminin de üzerine çalışmalar yürüttüğü bir düşünce. Bu yazımızda rüyada duş almanın ne anlama geldiğini açıklamaya çalışacağız...

RÜYADA DUŞ ALMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada duş almak, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi büyük bir rahatlama ve huzura kavuşmaya işaret eder. Rüyasında duş aldığını gören kişi eğer amansız bir hastalıkla mücadele ediyorsa bu hastalıktan kurtulacak ve sağlığına kavuşacak demektir. Rüyasında duş aldığını gören rüya sahibi büyük borçlarla mücadele ediyor ve bu borçları nasıl ödeyeceğini düşünüyorsa rahatlayabilir çünkü rüyada duş almak borçlardan kurtulmak, maddi yükün hafiflemesi demektir.

Rüyada duş aldığını gören kişinin etrafında ona mutsuzluk veren ve kuyusunu kazan kötü insanlar varsa rüya sahibi bu insanlardan kurtulacak ona kötülük etmek isteyenler amacına ulaşamayacak demektir.

Rüyada duş almak kötülüklerden, fesatlıklardan, kötü enerjiden uzaklaşmak hem maddi hem manevi olarak arzulanan huzurlu hayata kavuşmak anlamını taşır.

RÜYADA DUŞ ALDIĞINI GÖRMEK NE DEMEK?

Eğer ki rüyasında banyo yaptığını gören kişi huzursuz ve kötü bir dönemin içindeyse bu dönem bitecek, kötülükler ondan uzak olacak demektir.

Rüyasında duş aldığını gören kişinin etrafındaki insanlara çok dikkat etmesi gerekir çünkü rüyada duş aldığını gören kişinin etrafında onu kötülüğe ve yanlışa sürüklemeye çalışan insanlar var demektir. Ancak rüya sahibi bu insanlara karşı durmasını başaracak ve onların rüya sahibini çekmeye çalıştığı çukura düşmeyecektir.

Rüyada duşa girmek eğer banyonun suyu sıcaksa rüya sahibi için sağlıklı bir hayatın mümkün olacağına, eğer banyonun suyu soğuk ise rüya sahibi için zorlu ve sıkıntılı günler yaşanacağına işarettir.

Eğer ki rüyasında duşa girdiğini gören kişi bir başkasının evinde duşa giriyorsa hayatının biraz sabırlı olması, başına gelen olaylara isyan etmeden sabırla yaklaşması gerektiren bir döneme girdiği şeklinde yorumlanır.

Eğer ki rüya sahibi rüyasında birisi ile birlikte duş aldığını görüyorsa bu da yeni bir dostluğa işarettir. Rüyasında biriyle duş aldığını gören kişi sırlarını paylaşabileceği bir dost edinecek demektir.

RÜYADA KIYAFETLERLE DUŞ ALMAK

Rüyada kıyafetleriyle banyo yaptığını gören kişi için nihayet ferah günler geldi demektir. Rüyada kıyafetle duş almak bazı rüya yorumcuları tarafından tatsız olayların yaşanacağı, rüya sahibinin özellikle aile içinden yakın biriyle kavga edeceği şeklinde yorumlanıyor olsa da bazı rüya yorumcuları tarafından uzun zorlu bir dönemin biteceği ve rüya sahibinin huzura kavuşacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyasında kıyafetleriyle duşa girdiğini gören kişi toplum nezdinde saygın bir statüye sahip olacak, borçları varsa ödeyecek, doğru kararlar vererek içine girdiği sıkıntılı durumlardan çabucak kurtulacak demektir.