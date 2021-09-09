Rüyada kara kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada kara kedi saldırması ne demek?

Kara kedi kimilerine göre kötüyü simgelemektedir. Rüyada görülen kara kedi de kişiyi huzursuz etmektedir. Özellikle rüyada kara kedinin tırmalaması, ısırması gibi durumlarda kişi güne kötü bir şekilde uyanabilir. Bu durum rüya tabircileri tarafından da olumlu yorumlanmamıştır. Rüya sahibiyle alakalı bir takım sorunlara işaret edilmiştir.

RÜYADA KARA KEDİ GÖRMEK

Rüyada kara kedi görmek, kişi gerçek hayatta sorunlarla boğuşuyor anlamına gelir. Rüya sahibi eğer birisinden borç almışsa onu ödemekte güçlük çektiğine işaret eder. Rüyada kara kedi görmek, kişinin birtakım sorunlarla karşılaşılacağı anlamına gelir. Rüya sahibinin maddi ve manevi anlamda sorunlarla boğuşacağına işaret edilmiştir. Bazı yorumculara göre bu sıkıntılar çok uzun sürmeyecek, kişinin kısa sürede toparlayacağına işaret edilmiştir.

RÜYADA KARA KEDİ TIRMALAMASI

Rüyada kara kedi tırmalaması gören kişi, sağlığının bozulacağına işaret edilir. Bu rüya kişinin kendine dikkat etmesi yönünde uyarılar içermektedir. Bir başka tabirde ise; dengesiz bir yanılsamayı veya yanılgıyı temsil eder.

RÜYADA KARA KEDİ ISIRMASI

Rüyada kara kedi ısırması görmek, rüya sahibinin iş hayatında karşılaşacağı sorunlara işaret edilmiştir. Ayrıca iş hayatından doğacak sıkıntılara işaret eder. Rüya sahibi çevresindeki kötü kişilere karşı savunmasız kalacağına işaret eder. Rüyada kara kedi ısırması, genellikle iş hayatındaki başarısızlıklara delalettir.

RÜYADA ÖLÜ KARA KEDİ GÖRMEK

Rüyada ölü kara kedi görmek, rüya sahibine yapılan planların olduğuna işaret edilir. Rüya sahibine ihanetin yakın zamanda olacağına işarettir. Rüyada ölü kare kedi görmek, kişinin gerçeği kabul etmekte veya nesnel olmakta zorluk çektiğine delalettir. Bir başka yorumda, büyük uğraşlar vererek işlerin aksamasına sebep olan bir kişinin, deyim yerindeyse kendi kurduğu tuzağa düşeceğini anlamını taşır.

RÜYADA YAVRU KARA KEDİ GÖRMEK

Rüyada yavru kara kedi görmek, rüya sahibinin iş hayatında çok güvenilen biri tarafından ihanete uğrayacağı anlamını taşır. Kişinin çok büyük zarara uğrayacağı anlamına gelir. Bir başka yorumda, rüya sahibinin hislerinin çok kuvvetli olduğunu simgeler.

RÜYADA BİR SÜRÜ KARA KEDİ GÖRMEK

Rüyada bir sürü kara kedi görmek, genel olarak uğursuzluk ve kıskançlık olarak açıklanır. Rüya sahibinin çevresinde hiç beklemediği insanlar tarafından kıskanıldığına işarettir. Rüya sahibi üzerinde kötü planlar yaptıklarına işaret edilmektedir. Rüyada bir sürü kara kedi görmek, iş hayatında bazı şeylerin doğru gitmediğine işarettir. Ayrıca toplu düşmana da delalet eder.