Rüyada kıl görmek ne anlama gelir? Rüyada kıl temizlemek ve koparmak ne demek?

Rüyada kıl görmek, genel olarak olumlu yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin işlerini büyüteceğine ve bol para kazanacağına işaret eder. Borç ödemek ve gereksiz para harcamak gibi anlamları da olan kıl görmek, kılın vücudun neresinde görüldüğüne göre farklı anlamlar kazanmaktadır.

RÜYADA KIL GÖRMEK

Rüyada kıl görmek, mala ve uzun ömre delalet eder. Bu kılları kendi vücudunda gören kimse, zenginleşecek ve mevki olarak yükselecektir. Bol rızık ve bol kazanç gibi anlamları olan rüyada kıl görmek genel olarak iyiye yorulur.

Rüyada görülen kılın, normalde kıl çıkmayan bir yerde çıkmış olması iyi yorumlanmaz. Bu rüyanın tabiri işten çıkarılmak ya da itibar zedelenmesidir.

RÜYADA BACAKTA KIL GÖRMEK

Rüyada bacakta kıl görmek cinsiyetlere göre değişik tabir edilmektedir. Rüyada bacakta kıl gören kişi kadınsa, bu zarara uğramaya ya da sahtekârlığa işaret etmektedir. Rüyada bacakta kıl gören kişi erkekse, hidayetten uygunsuz bir hale düşecektir. Rüyada kıllı bacak görmek, rüya sahibinin borçlanacağına ya da büyük bir sıkıntıya gireceğine delalet eder.

Rüyada bacak kılı görmenin olumlu tabiri ise rüya sahibinin elde edeceği hayır ve maddi kazançtır. Kişinin eline beklenmedik bir para geçer veya elindeki malı değerlenerek yüksek bir ücrete satılır. Bazen güzel bir ömre işaret eden bacak kılı bekârlar içinse evlenme işaretidir.

RÜYADA KOLTUK ALTI KILI GÖRMEK

Rüyada koltuk altı kılı görmek, rüya sahibinin hasretini çektiği bir ilişkiye başlayacağına işarettir. Olumsuz tabirleri ise, rüya sahibinin yaşayacağı bir durum nedeniyle yakın çevresinden bir insanın ona düşmanlık beslemesidir. Bu rüyayı gören kişi hatalarını düzeltmesi konusunda uyarı almış demektir. Görülen kılların siyah olması da sağlıkla ilgili üzücü bir habere işaret eder.

RÜYADA SAÇ KILI GÖRMEK

Rüyada saç kılı görmek, rüya sahibinin iş hayatında büyük kazançlar elde edeceğinin ve işleri büyüteceğinin habercisidir. Bu başarıları nedeniyle mutlu olacak, şansı ve bahtı açılacaktır. Güzel günlerin başlangıcı olarak görülür.

RÜYADA YEMEKTEN KIL ÇIKMASI

Rüyada yemekten kıl çıkması, umulmayan kimselerden kötülük görmeye, sinir bozucu davranışlara ve sözlere maruz kalmaya ve huzurun bozulmasına delalet eder. Bu rüyayı gören kişi evliyse, eşiyle arasında üçün bir kişiden kaynaklanan kavgalar yaşanabilir. Aile içinde yaşanacak tartışmaların ve kalp kırıcı sözlerin işareti olan rüya, rüya sahibinin de kötü niyetli olduğunun da alametidir. Gelir dengesizliğinin habercisidir.

RÜYADA KIL TEMİZLEMEK

Rüyada kıl temizlemek, rüya sahibinin yaşamındaki gereksiz insanları kendisinden ve ev hanesinden uzaklaştıracağının alametidir. Tıraş olarak kıl temizlemenin manası ise resmi bir dairede işe gireceğinin habercisidir. Can sıkan bir haber alma ve arkadaşıyla arası bozulan rüya sahibinin bir süre yalnız hissetmesi anlamlarına da gelebilir.

RÜYADA KIL KOPARMAK

Rüyada kıl koparmak, rüya sahibinin sağlığının her zaman iyi olacağına ve ömrünün hastalıklardan uzak geçeceğine işaret eder. Rüya sahibi saçından kıl koparıyorsa mal ve mülkü artacaktır. Rüyada kıl koparma, genel olarak varlık bolluk anlamına gelirken bazı olumsuz tabirleri de vardır. Bazı rüya yorumcuları bu rüyayı, rüya sahibinin toplum içerisinde saygınlığına zarar verecek bir duruma düşeceği şeklinde yorumlamaktadırlar.